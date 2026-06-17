Brutális mennyiségű szemetet találtak a Tisza-tavon, önkéntesek százaira volt szükség

Pénteken tették vízre hajóikat a petkalózok az idei Tisza-tavi PET Kupán, vasárnap este pedig annak tudatában szállhattak partra, hogy több mint fél kamionnyi hulladéktól szabadították meg a tározót – írja a szoljon.hu.

A PET Kupa önkéntesei sokszor térdig, szügyig gázoltak mások szemetében azért, hogy azt összeszedjék. Rengeteg mindent szedtek ki a vízből flakonoktól, kannáktól kezdve, lábbeliken és konzervdobozokon át a PET palacokig – utóbbiból rengeteget a beszámoló szerint.

A rendezvény hivatalos adatai szerint összesen 10,7 tonna hulladékot halászott ki a 360 önkéntes a Tisza-tóból. Mint írták, „a petkalózok tűző napon, szélben, esőben, viharban is fáradhatatlanul járták Tiszafüred–Dinnyéshát térségét. És bár versenyeztek is, valójában a PET Kupa minden résztvevője nyert: közös élményeket, új barátokat és egy tisztább Tisza-tavat”.

Azonban, mivel a kezdeményezés egyben verseny is, így eredmény is született: a három nap mérlege alapján első helyen a Viresol-KALL csapata végzett. Ezüstérmet szerzett a Siemens Energy, míg a dobogó harmadik helyét az ErsteGreen foglalhatta el. A Tisza Hőse díjat szintén a Viresol-KALL csapata vihette haza.

Emellett a szervezők kiemelték, hogy a 10,7 tonnás eredmény közelébe sem jutott volna a hulladékgyűjtési akció a többi alakulat nélkül. Így – mint írták – köszönet jár Bepatech, Budapest Airport, Dabas, EYPW, evosoft, FBN – Family Affair, Henkel, IndoPET, KÖTIVIZIG, MATESzedd III, MBH Bank, Magyar Termék Hajó, Messer, MoHullám, Nokia, Pet Stop Boys, Siemens EvezőSÖK, Szent László Gimnázium, Vízitücsök csapatoknak egyaránt.