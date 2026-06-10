Lángba borult egy baromfifeldolgozó üzem Nyírbátorban

Az Árpád utcában lévő épületet a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a nyírbátori, a mátészalkai, a baktalórántházai, a nyíradonyi, a nyíregyházi, a fehérgyarmati és a kisvárdai hivatásos tűzoltók oltották tizenegy vízsugárral.

A munkát a katasztrófavédelem nyírbátori, mátészalkai, nyíregyházi, fehérgyarmati, kisvárdai, hajdúnánási és szerencsi vízszállító autója is segíti. Emellett a csarnok közvetlen közelében lévő cég öt, egyenként harminc köbméteres tartályos járművel is szállítja az oltáshoz szükséges vizet.

Az egységek reggelre körülhatárolták a lángokat, de így is hosszan tartó utómunkálatokra lesz szükség – közölték.

Az égő épület közeléből hetvenegy embert telepítettek ki, őket a polgármesteri hivatal épületében helyezték el.

A helyszínen a katasztrófavédelmi mobil labor is végzett méréseket: ezek - a honlapra feltöltött adatok szerint – az üzem területén belül veszélyes anyagok határérték feletti értékeit mutatták ki.

Az MTI információi szerint egy baromfifeldolgozó üzemben keletkezett a tűz.