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tűz lángok
Nyitókép: Pixabay

Lángba borult egy baromfifeldolgozó üzem Nyírbátorban

Infostart / MTI

Kigyulladt egy csarnoképület szerdára virradó éjszaka a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban, a tűz miatt a környékről hetvenegy embert telepítettek ki, a tűzoltók reggelre körülhatárolták a lángokat – közölte honlapján a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság.

Az Árpád utcában lévő épületet a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a nyírbátori, a mátészalkai, a baktalórántházai, a nyíradonyi, a nyíregyházi, a fehérgyarmati és a kisvárdai hivatásos tűzoltók oltották tizenegy vízsugárral.

A munkát a katasztrófavédelem nyírbátori, mátészalkai, nyíregyházi, fehérgyarmati, kisvárdai, hajdúnánási és szerencsi vízszállító autója is segíti. Emellett a csarnok közvetlen közelében lévő cég öt, egyenként harminc köbméteres tartályos járművel is szállítja az oltáshoz szükséges vizet.

Az egységek reggelre körülhatárolták a lángokat, de így is hosszan tartó utómunkálatokra lesz szükség – közölték.

Az égő épület közeléből hetvenegy embert telepítettek ki, őket a polgármesteri hivatal épületében helyezték el.

A helyszínen a katasztrófavédelmi mobil labor is végzett méréseket: ezek - a honlapra feltöltött adatok szerint – az üzem területén belül veszélyes anyagok határérték feletti értékeit mutatták ki.

Az MTI információi szerint egy baromfifeldolgozó üzemben keletkezett a tűz.

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Kezdőlap    Belföld    Lángba borult egy baromfifeldolgozó üzem Nyírbátorban

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