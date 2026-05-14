Döntött a kormány a benzinügyekről, a stratégiai tartalékból szabadítottak fel üzemanyagot

Rendeletben szabadított fel biztonsági kőolajtermék-készleteket a zavartalan hazai üzemanyag-ellátás biztosítása érdekében Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter – írja a csütörtök este megjelent Magyar Közlöny. Az Index összefoglalója szerint a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség 150 millió liter 95-ös benzint és 425 millió liter gázolajat bocsát értékesítésre, amelyhez elsőbbséggel a forgalombahozatali engedéllyel rendelkező tagvállalatok férhetnek hozzá június 30-ig.

A felszabadított készlet ára – jövedéki adó és áfa nélkül – 95-ös benzin esetén 270,25 forint/liter, gázolajnál 300,48 forint/liter. Viszonteladóknak a tagvállalatok legfeljebb 286, illetve 315 forint/literes nettó áron adhatják tovább az üzemanyagot. A készlet kizárólag hatósági áras üzemanyagként értékesíthető, és csak magyarországi töltőállomásokon kerülhet kiskereskedelmi forgalomba.

A Szövetség a felszabadított készletek visszapótlását haladéktalanul megkezdi, és legkésőbb 2027. június 30-ig teljesen pótolja azokat. A visszapótlás fedezetét az értékesítésből befolyó bevételek biztosítják.

Magyar Péter a szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta: tárgyalt Hernádi Zsolt Mol-vezetővel, és nem lesznek üzemanyag-ellátási gondok Magyarországon.