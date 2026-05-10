ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.35
usd:
300.68
bux:
134545.2
2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt delegációjának tagja az Országgyûlés alakuló ülésének elõkészítõ tárgyalása végén tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2026. április 21-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A Tisza Párt jogi vezetője szerint „lemondani nem gyengeség”

Infostart / MTI

Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt jogi vezetője, országgyűlési képviselő lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot és állami szervek vezetőit vasárnap a közösségi oldalán, hangsúlyozva, hogy lemondani nem gyengeség, hanem erő.

Melléthei-Barna Márton – aki Magyar Péter miniszterelnök sógora – Facebook-posztjában felidézte, hogy korábban lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről, mert az intézmény integritását fontosabbnak tartja az egyéni ambícióknál, és még a látszatát is el akarta annak kerülni, hogy valamilyen visszaélés történhet.

A politikus a köztársasági elnököt, a Legfőbb Ügyészt, a Kúria elnökét, az Alkotmánybíróság elnökét és tagjait, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét és helyetteseit, valamint az Állami Számvevőszék elnökét arra szólította fel, hogy a demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében haladéktalanul mondjanak le a tisztségükről.

„Tapasztalatból mondom: lemondani nem gyengeség, hanem erő” – üzente a megszólított állami vezetőknek, akik – mint írta – „az utóbbi években, évtizedekben számtalan olyan döntést hoztak meg, vagy éppen nem hoztak meg”, amelyek megítélése szerint, „és a magyarok túlnyomó többségének a megítélése szerint” alapjaiban rombolta a jogállamiságot és kérdőjelezte meg az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását.

Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke először a választás éjszakáján mondott beszédében szólította fel lemondásra az államfőt, és az „összes bábot, akit az elmúlt 16 évben az Orbán-kormány a nép nyakára ültetett”. Magyar Péter szombaton, a parlament alakuló ülésén tett miniszterelnöki esküjét követő beszédében ismét távozásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt.

Kezdőlap    Belföld    A Tisza Párt jogi vezetője szerint „lemondani nem gyengeség”

lemondás

sulyok tamás

tisza párt

választás 2026

melléthei-barna márton

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
AI-aranyláz: nem bírja a rendszer a mesterséges intelligencia terjedését

AI-aranyláz: nem bírja a rendszer a mesterséges intelligencia terjedését

Hiába az AI látványos, szinte minden iparágban követhető fejlődése, a forradalom felfedte Achilles-inát: a jelenlegi számítási kapacitás egyszerűen nem tud lépést tartani az igénnyel. A helyzet a klasszikus technológiai szűk keresztmetszetet idézi, amikor egy régebbi, de fontos technológia fékezi az új térnyerését.
VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A kormányfő volt helyettese csapott az asztalra: ez így nem mehet tovább! – Szorul a hurok az európai vezető nyaka körül

A kormányfő volt helyettese csapott az asztalra: ez így nem mehet tovább! – Szorul a hurok az európai vezető nyaka körül

Angela Rayner, a Munkáspárt volt vezetőhelyettese nyíltan bírálta Keir Starmer brit miniszterelnököt a párt súlyos választási vereségei után. Rayner egyúttal azt követelte, hogy Andy Burnham, Manchester polgármestere térhessen vissza a westminsteri parlamentbe, amit korábban maga a kormányfő is megakadályozott. Starmer korábbi második embere úgy fogalmazott, hogy a balközép párt az "utolsó esélyéhez" érkezett - számol be róla a brit közszolgálati BBC és a The Telegraph napilap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ingyen lakás és több ezer eurós támogatás beköltözőknek: magyaroknak is jár a rendkívüli spanyol lehetőség

Ingyen lakás és több ezer eurós támogatás beköltözőknek: magyaroknak is jár a rendkívüli spanyol lehetőség

Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb hírek a Pénzcentrumon 2026 19. hetében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Countries airlift nationals evacuated from virus-hit cruise ship

Countries airlift nationals evacuated from virus-hit cruise ship

Spanish passengers are the first to leave the MV Hondius, after an outbreak saw three people die and several infected.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 10. 16:47
A parlament „legrégebbi” tagja szerint nem elkezdődött, hanem befejeződött a rendszerváltás
2026. május 10. 13:40
A szakértő elárulta, mire kell odafigyelni a táborválasztásnál
×
×