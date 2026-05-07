Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt volt igazságügyminiszter-jelöltje
Nyitókép: Melléthei-Barna Márton / Facebook

Azonnali hatállyal visszalépett a leendő Tisza-kormány egyik miniszterjelöltje

Az igazságügyi miniszter nem tesz szombaton esküt. Melléthei-Barna Márton országgyűlési képviselőként viszont megkezdi a munkát. Hosszú Facebook-posztban indokolt. Magyar Péter pénteken újabb jelöltről tesz bejelentést.

Lemond igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melléthei-Barna Márton, erről a jelölt maga közölt Facebook-bejegyzést. Közlését a miniszterelnök-jelölt Magyar Péter elfogadta.

„Soha nem látott társadalmi konszenzus áll a jogállam visszaállítása és az igazságtétel mellett. A választáson példátlan tömeg, 3,3 millió ember döntött a változás mellett. Azóta is százezrek álltak a rendszerváltás oldalára: a Tisza 70 százalékon áll a közvéleménykutatásokban. Ilyenre az újkori magyar demokrácia történetében nem volt még példa. Büszke vagyok arra, hogy én is hozzájárultam ehhez a sikerhez. 2024 februárjában a Partizán-interjút követően azonnal felajánlottam segítségemet, elsők között csatlakoztam Magyar Péterhez, nem kis kockázatot vállalva. Részt vettem az első rendezvények lebonyolításában, ügyvédként és aktivistaként is, ekkor még csak maroknyian voltunk. Ezután a jogi munka került előtérbe: a párt átvételének jogi megszervezése, az európai parlamenti és az önkormányzati választáson való sikeres részvétel jogi lebonyolítása egyaránt rám hárult” – indul a poszt.

Az Európai Parlamenti választások után sem állt meg a munka, továbbra is ellátta a Tisza és a Tiszához kapcsolódó személyek jogi ügyeit, tanácsadástól a szerződésíráson át a peres képviseletig. Nem mindennapi helyzetekben is helyt kellett állnia, amelyek részben már ismertek a szélesebb közvélemény előtt: „volt adatlopás, titkosszolgálati megfigyelés, belső vizsgálat...”

„Az ilyen és ehhez hasonló ügyek intézése mellett megszerveztem a párt jogi csapatát. Irányításom alatt más munkacsoportokhoz hasonlóan hatalmas munkát végeztünk azért, hogy felkészüljünk a kormányzásra, írtunk programot, előkészítettünk jogszabálytervezeteket. Büszke vagyok arra, hogy ezt a csapatot vezethettem, ahogy arra is, hogy a kollégák közül többen parlamenti képviselők lettek.”

Melléthei-Barna Márton azt is írja: az sem titok, hogy az uniós pénzek hazahozatalához szükséges előkészítő munka is hatalmas igénybevételt jelentett, ahogy az igazságügyi területen a kormányzásra való felkészülés is.

„Arról talán beszélnem sem kell, hogy a kampány és a választás lebonyolítása, a törvényesség biztosítása milyen terhelést és felelősséget jelentett a jogi csapat számára. Az egész párt, és ezen belül a jogi csapat kiváló munkát végzett, ezzel is hozzájárultunk a Tisza történelmi sikeréhez. Időközben,

2024. augusztusában, 25 év után találkoztam újra Magyar Péter húgával. A találkozásból őszre kapcsolat, majd egy évvel később házasság lett. Azóta született egy közös gyermekünk is. Az igazságügyi miniszteri pozícióra való jelölésem hatalmas megtiszteltetés volt és egyáltalán nem a fél éve fennálló rokoni, vagy az évtizedek óta fennálló baráti kapcsolatnak szólt. Természetesen hosszan gondolkoztunk azon, hogy elfogadjam-e a felkérést, és arra jutottunk, hogy alkalmas vagyok, készen állok a feladatara”

– írta a jelölt.

De szerinte éppen a hatalmas felhatalmazásból következik az is, hogy a társadalmi konszenzust növelni, nem pedig csökkenteni kell a jogállam és az igazságtétel mögött.

„Ezt pedig a miniszterelnökkel fennálló rokoni, baráti kapcsolat most nem segíti. Hiszek abban, hogy mind jogi, politikai, erkölcsi és emberi szempontból kikezdhetetlen lett volna a kormánytagságom, de most úgy tudom segíteni ezt a nemzeti egységet, ha hátrébb lépek. Én a rendszerváltásra tettem fel az életemet az utóbbi két évben, engem nem személyes célok vezéreltek, pláne nem pozíciót kerestem. Ezért annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztettem Magyar Péterrel, és abban maradtunk, hogy az ország és a Tisza-kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság” – folytatódik a poszt.

A leendő miniszterelnökkel sok évtizedes barátság, szakmai és értékközösség köti össze.

„A jogállam, a demokratikus berendezkedés melletti elkötelezettség, egy szabad, működő és emberséges Magyarország mellett. Büszke vagyok arra a közös munkára, aminek eredményeképpen ez ma már nem csak remény, hanem olyan jövő, amit együtt valósíthatunk meg valamennyi magyar emberrel és a Tisza megalakuló kormányával, és országgyűlési frakciójával. Büszke vagyok, hogy országgyűlési képviselőként e frakció tagja lehetek, köszönöm a választók bizalmát. Mindenkinek hálás vagyok, aki hitt bennem a látszat ellenére is, és biztatott, vagy kiállt mellettem. Külön köszönöm a jogászok közösségének támogatását!” – zárul a Facebook-bejegyzés.

Magyar Péter azonnal reagált.

Váratlan fordulat Magyar Péter kormányában: visszalépett az igazságügyi miniszterjelölt

Bejelentés - lemondok a miniszteri jelöltségről - jelentette be közösségi média oldalán Melléthei-Barna Márton. Magyar Péter azonnal reagált a közlésre, azt írta: köszöni a jelölt elkötelezettségét a hazája, a rendszerváltás és a TISZA közössége iránt. Egyúttal azt is jelezte a leendő miniszterelnök, hogy már pénteken bejelenti az új jelöltjét a pozícióra.

265 millió forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottón, miután vasárnap nem volt telitalálat. Lássuk, elvitte-e valaki a nyereményt a csütörtöki sorsoláson?

Hantavirus outbreak on cruise ship not start of pandemic, UN health agency says

Ther World Health Organization says it is not in the same situation as with Covid-19 because hantavirus spreads differently.

