Sok pénz múlhat ezen a dátumon – jelzés a nyugdíjasoknak

A tájékoztatójuk szerint az előző évben az államilag támogatott nyugdíjbiztosítási számláikra összesen 189,1 milliárd forintot fizettek be az ügyfelek. Ez szerződésenként 354 ezer forintnyi befizetést jelent, ami után 71 ezer forintos adójóváírás igényelhető. A támogatott nyugdíjbiztosítás keretében az állam az adott adóévben befizetett összeg 20 százalékát, maximum 130 ezer forintot ír jóvá az ügyfél biztosítási számláján, amennyiben ezt az igényét az ügyfél külön feltűnteti a személyijövedelemadó-bevallásában. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak.

Molnár Marcell, a FBAMSZ Személybiztosítási szekciójának vezetője kiemelte: az adójóváírást a biztosító által legkésőbb február közepéig megküldött igazolás alapján kell igényelni.

Május 20-ig lehet benyújtani az szja-bevallásokat, így aki még nem rendelkezik ezzel az igazolással, annak van még ideje azt pótolni a biztosítója ügyfélszolgálatán keresztül.

Aki a bevallás benyújtását követően észleli, hogy elmulasztotta feltüntetni az igényét, a hibát utólag, önellenőrzés keretében javíthatja.

Megjegyezték, hogy évről évre egyre kevesebben felejtik el a visszaigénylést, amiben jelentős szerepet játszik a NAV adóbevallási tervezetének széles körű használata: ebben ugyanis az adóhatóság a biztosítóktól beérkező adatok alapján már előre feltünteti a nyugdíjbiztosítási összegeket.

A visszatérítés elmaradását a figyelmetlenségen kívül egyéb tényezők is okozhatják. Ha az adózó jövedelme alacsony, vagy más kedvezmények (családi adókedvezmény) már kimerítették a befizetett adókeretet, előfordulhat, hogy nem marad visszaigényelhető keret a nyugdíjbiztosításhoz. Illetve, ha az adózónak adó- vagy járuléktartozása van, a NAV a tartozás rendezéséig visszatarthatja a folyósítást, vagy a jóváírást a tartozás csökkentésére fordíthatja – írták.

Tavaly év végén az MNB adatai szerint mintegy 534 ezer adókedvezményes nyugdíjbiztosítást kezeltek a hazai biztosítók, ami 3,6 százalékos növekedés az előző évhez képest. A termék fennállásának 12 éve alatt a mintegy 4,8 milliós gazdaságilag aktív népesség 11 százaléka rendelkezik már nyugdíjbiztosítással.

A díjbefizetések összértéke tavaly közel 12 százalékkal, 169,3 milliárdról 189,1 milliárd forintra nőtt. Az egy szerződésre jutó 354 ezer forintnyi befizetés minden korábbi szintet felülmúl ugyan, de ez még mindig csak 54 százaléka a maximális adókedvezményt biztosító évi 650 ezer forintos díjösszegnek – jegyezték meg.