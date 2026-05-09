2026. május 9. szombat Gergely
Izgatott idős pár pacsit ad egymásnak.
Nyitókép: Getty Images/fizkes

Sok pénz múlhat ezen a dátumon – jelzés a nyugdíjasoknak

Infostart / MTI

A támogatott nyugdíjbiztosítási szerződésekhez igényelhető adójóváírás nem jár automatikusan: az összeget csak azok számlájára utalja az adóhatóság, akik ezt a május 20-ig benyújtandó szja-bevallásukban külön igénylik – figyelmeztet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége.

A tájékoztatójuk szerint az előző évben az államilag támogatott nyugdíjbiztosítási számláikra összesen 189,1 milliárd forintot fizettek be az ügyfelek. Ez szerződésenként 354 ezer forintnyi befizetést jelent, ami után 71 ezer forintos adójóváírás igényelhető. A támogatott nyugdíjbiztosítás keretében az állam az adott adóévben befizetett összeg 20 százalékát, maximum 130 ezer forintot ír jóvá az ügyfél biztosítási számláján, amennyiben ezt az igényét az ügyfél külön feltűnteti a személyijövedelemadó-bevallásában. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak.

Molnár Marcell, a FBAMSZ Személybiztosítási szekciójának vezetője kiemelte: az adójóváírást a biztosító által legkésőbb február közepéig megküldött igazolás alapján kell igényelni.

  • Május 20-ig lehet benyújtani az szja-bevallásokat, így aki még nem rendelkezik ezzel az igazolással, annak van még ideje azt pótolni a biztosítója ügyfélszolgálatán keresztül.
  • Aki a bevallás benyújtását követően észleli, hogy elmulasztotta feltüntetni az igényét, a hibát utólag, önellenőrzés keretében javíthatja.

Megjegyezték, hogy évről évre egyre kevesebben felejtik el a visszaigénylést, amiben jelentős szerepet játszik a NAV adóbevallási tervezetének széles körű használata: ebben ugyanis az adóhatóság a biztosítóktól beérkező adatok alapján már előre feltünteti a nyugdíjbiztosítási összegeket.

A visszatérítés elmaradását a figyelmetlenségen kívül egyéb tényezők is okozhatják. Ha az adózó jövedelme alacsony, vagy más kedvezmények (családi adókedvezmény) már kimerítették a befizetett adókeretet, előfordulhat, hogy nem marad visszaigényelhető keret a nyugdíjbiztosításhoz. Illetve, ha az adózónak adó- vagy járuléktartozása van, a NAV a tartozás rendezéséig visszatarthatja a folyósítást, vagy a jóváírást a tartozás csökkentésére fordíthatja – írták.

Tavaly év végén az MNB adatai szerint mintegy 534 ezer adókedvezményes nyugdíjbiztosítást kezeltek a hazai biztosítók, ami 3,6 százalékos növekedés az előző évhez képest. A termék fennállásának 12 éve alatt a mintegy 4,8 milliós gazdaságilag aktív népesség 11 százaléka rendelkezik már nyugdíjbiztosítással.

A díjbefizetések összértéke tavaly közel 12 százalékkal, 169,3 milliárdról 189,1 milliárd forintra nőtt. Az egy szerződésre jutó 354 ezer forintnyi befizetés minden korábbi szintet felülmúl ugyan, de ez még mindig csak 54 százaléka a maximális adókedvezményt biztosító évi 650 ezer forintos díjösszegnek – jegyezték meg.

Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken. Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegram üzenetküldő alkalmazásban megerősítette az amerikai elnök által bejelentett megállapodást az ukrán-orosz tűzszünetről és a fogolycseréről.
 

A kormányzó brit Munkáspárt a péntek estig ismertté vált adatok szerint súlyos vereséget szenvedett az előző nap tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon, amelyek a Nigel Farage vezette radikális EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezték.
 

Különleges időpontban, ma várható az új parlament alakuló ülése, ahol az április 12-i választások eredményeként soha nem látott kétharmados többséggel (141 fővel) rendelkezik a Magyar Péter vezette Tisza Párt. Folyamatosan frissülő tudósításunkban a helyszínről jelentkezünk és számolunk be az Országházban és azon kívül zajló eseményekről. Délután már Magyar Péter lehet az ország új miniszterelnöke, aki két beszéddel is készül megválasztása alkalmából.

Budapest turizmusa évek óta a senkiföldjén bolyong: a város egyszerre küzd a bulifővárosimázs torzulásaival, a széttöredezett döntéshozatallal és azzal, hogy nincs, aki valóban összefogja a szereplőket.

Reform makes huge gains in England, as Labour loses power in Wales and the SNP wins fifth term in Scotland.

2026. május 9. 05:00
2026. május 8. 21:54
