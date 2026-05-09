Riport a Kossuth térről – Felszabadultan ünneplő sokaság a belvárosban

A tömeg tapssal fogadta, hogy Forsthoffer Ágnest választották az Országgyűlés elnökévé és ujjongás kísérte a házelnök első döntését is, amelynek értelmében az európai uniós zászlót visszahelyezik azt a Parlament épületére.

Sokan állnak a téren és a teret körbe ölelő villamossíneken is.

A résztvevők között idősek, fiatalok, kisgyermekkel érkezők is vannak, míg sokan elhozták kutyáikat is. A téren vizet is osztanak.

A látogatók közül többen parlamenti patkót mintázó pólókat viselnek vagy Tisza feliratú, Magyar Pétert ábrázoló, valamint európai uniós és magyar zászlókat lengetnek.

Magyar Péter leendő miniszterelnök reggel a Kossuth téren arról beszélt, hogy ma van a rendszerváltás első hivatalos napja. Ebből az alkalomból egész nap kivetítőkön lehet követni a téren és a környező utcákban az Országgyűlés alakuló ülését.

Utána lesz zászlófelvonás, honvédségi díszszemle és Magyar Péter is beszédet mond, majd népünnepélyt tartanak a Kossuth téren éjfélig meglepetésvendégekkel, kulturális produkciókkal.

