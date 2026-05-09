ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.35
usd:
300.68
bux:
134545.2
2026. május 9. szombat Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Forsthoffer Ágnes házelnök beszédét nézik kivegtítõn a Tisza Párt egész napos rendszerváltó népünnepély elnevezésû rendezvényének résztvevõi az Országház elõtti Kossuth Lajos téren az új Országgyûlés alakuló ülésének napján, 2026. május 9-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Riport a Kossuth térről – Felszabadultan ünneplő sokaság a belvárosban

Infostart / MTI

Szombaton kora délutánra szinte megtelt a Kossuth tér, ahol kivetítőkön keresztül az emberek jókedvűen, érdeklődve figyelik a parlament alakuló ülését Budapesten.

A tömeg tapssal fogadta, hogy Forsthoffer Ágnest választották az Országgyűlés elnökévé és ujjongás kísérte a házelnök első döntését is, amelynek értelmében az európai uniós zászlót visszahelyezik azt a Parlament épületére.

Sokan állnak a téren és a teret körbe ölelő villamossíneken is.

A résztvevők között idősek, fiatalok, kisgyermekkel érkezők is vannak, míg sokan elhozták kutyáikat is. A téren vizet is osztanak.

A látogatók közül többen parlamenti patkót mintázó pólókat viselnek vagy Tisza feliratú, Magyar Pétert ábrázoló, valamint európai uniós és magyar zászlókat lengetnek.

Magyar Péter leendő miniszterelnök reggel a Kossuth téren arról beszélt, hogy ma van a rendszerváltás első hivatalos napja. Ebből az alkalomból egész nap kivetítőkön lehet követni a téren és a környező utcákban az Országgyűlés alakuló ülését.

Utána lesz zászlófelvonás, honvédségi díszszemle és Magyar Péter is beszédet mond, majd népünnepélyt tartanak a Kossuth téren éjfélig meglepetésvendégekkel, kulturális produkciókkal.

Az eseményeket egész nap követheti az Infostarton és az InfoRádió műsorán is.

Kezdőlap    Belföld    Riport a Kossuth térről – Felszabadultan ünneplő sokaság a belvárosban

parlament

kossuth tér

alakuló ülés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Forsthoffer Ágnes az új házelnök, esküt tesz Magyar Péter – parlamenti alakuló ülés percről percre

Forsthoffer Ágnes az új házelnök, esküt tesz Magyar Péter – parlamenti alakuló ülés percről percre
Megtörténtek a beszámolók az Országgyűlés alakuló ülésen a 2026-os parlamenti választásokról, Sulyok Tamás már kétszer is felszólalt az ülésteremben, a képviselők esküt tettek, a délután része azonban két új közjogi méltóság megválasztása, eskütétele és beszéde. Tartson továbbra is velünk – percről percre!
 

Forsthoffer Ágnes az Országgyűlés új elnöke: „Akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon”

Sulyok Tamás: Magyarország csak úgy tud épülni, ha együtt építünk, és nem egymás ellenében

Pótköltségvetést nyújt be az új kormány

Kapitány István: nem látott Európa még ilyen korrupciót

Teljesen új reklámszabályozást jelentett be Vitézy Dávid

Magyar Péter: ez a rendszerváltás első hivatalos napja

„Újszerű, szokatlan, normális” ellenzéki létet ígér a Fidesz részéről Gulyás Gergely

KDNP: többet kell beszélgetnünk az emberekkel

Lengyelországba várják Magyar Pétert

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyin üzent a NATO-nak: "nem fogunk meghátrálni, megyünk tovább" – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Putyin üzent a NATO-nak: "nem fogunk meghátrálni, megyünk tovább" – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Trump közreműködésével Oroszország és Ukrajna május 9. és 11. között tűzszünetet hirdetett, a második világháborús győzelem 81. évfordulója miatt. Zelenszkij külön rendeletben rögzítette, hogy a Vörös téri felvonulás területe mentesül a támadások alól. Eközben az amerikai elnök abban reménykedik, hogy május 11-ét követően is kitart majd a fegyvernyugvás. Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin szombat délelőtt tartja meg az győzelmi napi ünnepi beszédét, amiről mi is beszámolunk. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb balatoni árak sokkolják a nyaralókat: megérkezett a legendás Halsütő 2026-os étlapja

Újabb balatoni árak sokkolják a nyaralókat: megérkezett a legendás Halsütő 2026-os étlapja

Idén sem lesz olcsó a hekk és a fogas a magyar tengernél. Mutatjuk, mennyibe kerül 2026-ban egy átlagos balatoni ebéd az egyik legismertebb halsütőben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin denounces Nato at scaled back Victory Day parade

Putin denounces Nato at scaled back Victory Day parade

The Russian leader used his annual speech to justify his so-called special military operation in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 9. 13:42
Teljesen új reklámszabályozást jelentett be Vitézy Dávid
2026. május 9. 13:28
Pótköltségvetést nyújt be az új kormány
×
×