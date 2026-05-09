Infostart.hu
2026. május 9. szombat Gergely
Magyar Péter miniszterelnök beszédet mond eskütétele után az új Országgyûlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én. A választáson gyõztes Tisza Párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással választották meg a képviselõk. A miniszterelnök mögött Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Fanfártól a táncig – így nézett ki az új parlamenti ciklus ünnepélyes nyitónapja

Hatalmas tömeg előtt ért véget a Kossuth téren Magyar Péter első miniszterelnöki napja, a hivatalba lépő kormányfő kemény szavakkal kelt ki Sulyok Tamás államfői működése ellen, Forsthoffer Ágnes házelnökként az övétől eltérő fellépéssel kezdte meg házelnöki munkáját. Megalakultak a parlamenti frakciók is, a kormány viszont most még nem lépett hivatalba, így érdekes helyzet állt elő, aminek egy pikáns magánéleti szála is van.

Különös 3 nap kezdődött meg Magyarországon szombaton azzal, hogy Magyar Péter miniszterelnökként – a rendszerváltozás óta eltelt évtizedekben példátlan módon – már az Országgyűlés alakuló ülésén hivatalba lépett, ugyanis keddig, miniszterei eskütételéig ő vezeti azt az ügyvezető kormányt, amelynek miniszterei még Orbán Viktor hivatali idejében kezdték meg szolgálatukat. Így különös fénytörése volt az új kormányfő és az új Fidesz-frakcióvezető két „találkozásának” a ciklust nyitó parlamenti ülés napján:

  1. az egész ülésterem felszisszent, amikor Gulyás Gergely lassú mozdulattal gratulált a parlament által megválasztott új miniszterelnöknek, akivel az utóbbi években igen elmérgesedett régi, keresztapaságig vezető barátságuk
  2. Gulyás Gergely Magyar Péter kormányfői szűzbeszédét követően hevesen bírálta Magyar Pétert a Facebookon azért, amilyen éles szavakkal követelte Sulyok Tamás államfő lemondását, méltatlannak is nevezte azokat – egy olyan helyzetben, amikor is Gulyás Gergely még ügyvezető minisztere a Magyar Péter által vezetett „Orbán-kormánynak”.

De ne szaladjunk ennyire előre! Verőfényes napsütésben, kora nyárias ég alatt kezdődött a parlamenti nap kevéssel délelőtt 10 óra után úgy, hogy közben már gyűltek az emberek a Kossuth téren, ahová Magyar Péter egy úgynevezett népünnepélyt hirdetett délután 4 órára. (A parlamenti eseményeket egész nap óriási kivetítőkön lehetett követni, de számos YouTube- és Facebook-csatorna is egész nap élőzött mindent, az Infostart is percről percre követte az eseményeket bent is, kint is, így első kézből számolhattunk be róla kevéssel délután fél 4-et követően, hogy a Kossuth téri metrómegálló már nem használható.)

A Tisztelt Házban Sulyok Tamás ragadta röviden magához a szót a fanfár és a Himnusz után, majd a 73 éves fideszes Vitányi István megkezdte az ülés levezetését korelnökként. Beszámolt választási tapasztalatairól az NVB és az NVI elnöke is, hivatali kötelességüknek eleget is téve, közben a nyilvánosság virtuális felületein is zajlott az élet: a Mi Hazánk jelezte, az ülés végén az EU himnusza, vagyis az Örömóda előtt kivonul az ülésteremből (valójában már a Sükösdi Tamburazenekar előadása előtt kivonultak). Be sem vonult viszont a terembe a rendszerváltozás óta először a választásokon vesztes, távozó kormányfő, Orbán Viktor. A Mi Hazánk kisvártatva egyébként jelentkezett az új ciklus első Alaptörvény-módosító javaslatával is, amely a mentelmi jog eltörlését célozta.

Sulyok Tamás ezután másodszor is felszólalt, ekkor a nemzet egységét sürgette, majd javasolta az Országgyűlésnek Magyar Péter miniszterelnökké választását.

Magyar Péter hivatalba lépése előtt azonban még hátravolt két fontos formaság:

  • a frakciók megalakulása (141 fővel alakult meg a Tisza-frakció, 44-gyel a Fidesz, 8-cal a KDNP, 6-tal pedig a Mi Hazánk képviselőcsoportja)
  • Forsthoffer Ágnes balatonfüredi képviselő házelnökké választása és beszéde.

Magyar Péter megválasztása és eskütételére már délután 3 óra tájban került sor, hosszú beszédében pedig vázolta kormánya tervezett kezdő lépéseit, a kormányzás várható irányvonalát, és Sulyok Tamás államfő szemébe nézve hosszan sorolta, miért kell azonnal lemondania hivataláról.

Erre határidőt is adott: május 31.

Alighogy hivatalossá vált a „hatalomváltás”, elkezdtek záporozni a gratuláló üzenetek Magyar Péternek Brüsszelből, Washingtonból, Varsóból és Kijevből is.

A kormányfő a Kossuth téren is felszólalt, már kissé rövidebben és más tónusban, voltak zenés produkciók is, végül Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter megismételte a választás éjszakáján legendássá vált örömtáncát, és kezdődött az éjszakáig tartó mulatság, amelyhez a MÁV annyival járult hozzá, hogy este fél 12-kor mentesítő járatokat indított a vidéki nagyvárosokba.

Forsthoffer Ágnes bejelentése alapján kedd délután 4 órakor a parlamenti képviselők ismét összegyűlnek, ekkor találnak majd gazdára a miniszteri bársonyszékek is hivatalosan.

