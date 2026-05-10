Mentő vitte el a Tisza Párt EP-képviselőjét a Kossuth térről

Egy mentőautóban készült videót posztolt vasárnap reggel Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője a közösségi oldalán; a politikus ebben elmondta, hogy szombaton részt vett a Kossuth téri ünnepségen, ahol megsérült.

„Elindultam táncolni, és szerintetek mi történt? Kificamodott a térdem. Úgyhogy most mentővel irány a Honvédkórház. Majd azért jelzek, szerintem megmaradok” – fogalmazott. A videó publikálása előtt néhány perccel egy kórházi ágyon készült fotót is közzétett, amihez azt írta: „az éjjel soha nem érhet véget!”