2026. május 6. szerda Frida, Ivett
Long exposure of National Assembly with passing tram and hungarian flag, Budapest, Hungary, 2023
Nyitókép: Julian Harenberg/Getty Images

Május 9. az új ciklus kezdőnapja – itt a teljes menetrend

Szombaton alakul meg az új Országgyűlés, kétharmados többségében tiszás politikusokkal, jelentős kisebbségbe szorult Fidesz- és KDNP-frakciókkal, valamint egy 6 fős Mi Hazánk-frakcióval.

Közzétették a parlament szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. Az új ciklus első ülése reggel 10 órakor kezdődik, és a tervek szerint 16.30-ig, illetve a napirendi pontok megtárgyalásának befejezéséig tart.

10 órakor a Himnusz hangjai csendülnek fel, majd Sulyok Tamás köztársasági elnök mond rövid beszédet.

10.15-kor már kezdődik is a határozathozatalok hosszú sora. Az első szünetre a mandátumvizsgálat céljából kerül sor, a másodikra az esküokmányok ellenőrzése végett. Lesz egy harmadik szünet is, ami egy titkos szavazást érint, az ülésterem negyedik kiürülése alkalmával pedig a Házbizottság ül össze, majd esküt tesznek a nemzetiségi szószólók, körülbelül 45 perces időkeretben.

Határozathozatalok:

  • az NVB-elnök Sasvári Róbert László beszámol a választásokról
  • ugyanígy Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda vezetője is
  • mandátumigazolások.

Kevéssel 11 óra előtt kerülhet sor a megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételére, ettől válik hivatlossá az új Országgyűlés megalakulása.

Ezt követően bejelentik az Orbán-kormány megszűnését, Sulyok Tamás pedig hivatalosan is javaslatot tesz az új miniszterelnök személyére, aki várhatóan Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke lesz.

Újabb beszámolókat követően a házelnök megválasztása következik, a kétharmados többséggel rendelkezdő Tisza Párt jelöltje a balatonfüredi, egyéni képviselői mandátumot nyert Forsthoffer Ágnes. Eskütételét követően az alelnököket is megválasztják, már majdnem délután 1 órakor. Őket a jegyzők hivatalba lépése követi. Az új házelnök csak ezután szól először hivatalos beszéd formájában.

14 órától a minisztériumokat „alapítják meg” a parlamentben, majd pedig a bizottságokat.

Szavaznak az ukrajnai háború miatti veszélyhelyzettel kapcsolatos törvénymódosításról is.

15 órakor az Országgyűlés megválasztja az új miniszterelnököt, aki miniszterei társaságában esküt tesz, majd beszédet mond.

A parlament nyitó ülését a Szózat zárja, de a tervek elhangzik még a Székely himnusz, az Örömóda (az EU nem hivatalos himnusza), valamint a Zöld az erdő... kezdetű ének is, a cigányság nem hivatalos himnusza, ezt a Sükösdi Danubia Tamburazenekar fogja kísérni.

Délután több „buli” is lesz a Kossuth tér környékén, az egyiket Karácsony Gergely főpolgármester hirdette meg az Országháztól délre a Lánchíd felé kora délutánra, a másikat a Tisza Párt elnöke egy úgynevezett népünnepély formájában. Ez a két esemény hivatott a szervezők szerint „lezárni” Orbán Viktor kormányzásának 16 éves korszakát. A parlament előtt az új miniszterelnök is beszédet mond majd.

Rég nem látott időjárás jön Magyarországon, azonban a súlyos szárazságra nem jelent megoldást

Az időjárás előrejelzések szerint egy hidegfronttal érkező csapadék törheti meg a március óta tartó, egyes területeken már súlyossá váló aszályt Magyarországon. A Weather on Maps meteorológusai arról számoltak be legfrissebb Facebook-bejegyzésükben, hogy a következő 10 napban a Kárpát-medence egy részén a szokásosnál több csapadék hullhat majd. A szakemberek szerint erre idén még csak egy-két alkalommal volt példa.

Saját szurkolói penderítenék ki a Realból Mbappét: vajon miért idegesít egymillió drukkert a francia szupersztár?

Már több mint egymillió Real Madrid-szurkoló követeli online petícióban Kylian Mbappé távozását.

Canary Islands' leader says he opposes plan to let virus-hit cruise ship dock there

"I can not allow [the boat] to enter the Canaries," says Fernando Clavijo - he is seeking an urgent meeting with the Spanish government in Madrid.

