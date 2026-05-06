Közzétették a parlament szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. Az új ciklus első ülése reggel 10 órakor kezdődik, és a tervek szerint 16.30-ig, illetve a napirendi pontok megtárgyalásának befejezéséig tart.

10 órakor a Himnusz hangjai csendülnek fel, majd Sulyok Tamás köztársasági elnök mond rövid beszédet.

10.15-kor már kezdődik is a határozathozatalok hosszú sora. Az első szünetre a mandátumvizsgálat céljából kerül sor, a másodikra az esküokmányok ellenőrzése végett. Lesz egy harmadik szünet is, ami egy titkos szavazást érint, az ülésterem negyedik kiürülése alkalmával pedig a Házbizottság ül össze, majd esküt tesznek a nemzetiségi szószólók, körülbelül 45 perces időkeretben.

Határozathozatalok:

az NVB-elnök Sasvári Róbert László beszámol a választásokról

ugyanígy Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda vezetője is

mandátumigazolások.

Kevéssel 11 óra előtt kerülhet sor a megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételére, ettől válik hivatlossá az új Országgyűlés megalakulása.

Ezt követően bejelentik az Orbán-kormány megszűnését, Sulyok Tamás pedig hivatalosan is javaslatot tesz az új miniszterelnök személyére, aki várhatóan Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke lesz.

Újabb beszámolókat követően a házelnök megválasztása következik, a kétharmados többséggel rendelkezdő Tisza Párt jelöltje a balatonfüredi, egyéni képviselői mandátumot nyert Forsthoffer Ágnes. Eskütételét követően az alelnököket is megválasztják, már majdnem délután 1 órakor. Őket a jegyzők hivatalba lépése követi. Az új házelnök csak ezután szól először hivatalos beszéd formájában.

14 órától a minisztériumokat „alapítják meg” a parlamentben, majd pedig a bizottságokat.

Szavaznak az ukrajnai háború miatti veszélyhelyzettel kapcsolatos törvénymódosításról is.

15 órakor az Országgyűlés megválasztja az új miniszterelnököt, aki miniszterei társaságában esküt tesz, majd beszédet mond.

A parlament nyitó ülését a Szózat zárja, de a tervek elhangzik még a Székely himnusz, az Örömóda (az EU nem hivatalos himnusza), valamint a Zöld az erdő... kezdetű ének is, a cigányság nem hivatalos himnusza, ezt a Sükösdi Danubia Tamburazenekar fogja kísérni.

Kifogást emelt a Mi Hazánk frakciója A politikusok ellenzik, hogy az Országgyűlés szombati alakuló ülésen a magyar mellett az európai uniós és a cigány himnusz, valamint a Tavaszi szél kezdetű dal is elhangozzon. Novák Előd alelnök közleményében ezt a Himnusz lealacsonyításának nevezi, jelezve: tájékoztatták erről az Országgyűlés főigazgatóját, ám mivel a kérdésben nem alakult ki konszenzus, az ügyben végül a köztársasági elnök hozhat döntést. A párt indokai: Az Európai Unió nem egy ország, nem egy nemzet, így nincs himnusza sem. Hozzátették: annak a brüsszeli frakciónak a tagjai, amelyben a Mi Hazánk képviselője is helyet foglal, rendszeresen ülve maradnak a zenemű elhangzásakor.

Novák Előd szerint törvénysértő és a Tisza Párt túlbuzgóságának jele már az is, hogy visszahelyezik az uniós lobogót a parlamentre, holott az Országgyűlés épülete esetében ez nem kötelező.

Ha az alakuló ülésen eljátsszák a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dalt, akkor indokolt volna a többi 12 nemzetiség himnuszával is így tenni.

Délután több „buli” is lesz a Kossuth tér környékén, az egyiket Karácsony Gergely főpolgármester hirdette meg az Országháztól délre a Lánchíd felé kora délutánra, a másikat a Tisza Párt elnöke egy úgynevezett népünnepély formájában. Ez a két esemény hivatott a szervezők szerint „lezárni” Orbán Viktor kormányzásának 16 éves korszakát. A parlament előtt az új miniszterelnök is beszédet mond majd.