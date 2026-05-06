Közzétették a parlament szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. Az új ciklus első ülése reggel 10 órakor kezdődik, és a tervek szerint 16.30-ig, illetve a napirendi pontok megtárgyalásának befejezéséig tart.
10 órakor a Himnusz hangjai csendülnek fel, majd Sulyok Tamás köztársasági elnök mond rövid beszédet.
10.15-kor már kezdődik is a határozathozatalok hosszú sora. Az első szünetre a mandátumvizsgálat céljából kerül sor, a másodikra az esküokmányok ellenőrzése végett. Lesz egy harmadik szünet is, ami egy titkos szavazást érint, az ülésterem negyedik kiürülése alkalmával pedig a Házbizottság ül össze, majd esküt tesznek a nemzetiségi szószólók, körülbelül 45 perces időkeretben.
Határozathozatalok:
- az NVB-elnök Sasvári Róbert László beszámol a választásokról
- ugyanígy Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda vezetője is
- mandátumigazolások.
Kevéssel 11 óra előtt kerülhet sor a megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételére, ettől válik hivatlossá az új Országgyűlés megalakulása.
Ezt követően bejelentik az Orbán-kormány megszűnését, Sulyok Tamás pedig hivatalosan is javaslatot tesz az új miniszterelnök személyére, aki várhatóan Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke lesz.
Újabb beszámolókat követően a házelnök megválasztása következik, a kétharmados többséggel rendelkezdő Tisza Párt jelöltje a balatonfüredi, egyéni képviselői mandátumot nyert Forsthoffer Ágnes. Eskütételét követően az alelnököket is megválasztják, már majdnem délután 1 órakor. Őket a jegyzők hivatalba lépése követi. Az új házelnök csak ezután szól először hivatalos beszéd formájában.
14 órától a minisztériumokat „alapítják meg” a parlamentben, majd pedig a bizottságokat.
Szavaznak az ukrajnai háború miatti veszélyhelyzettel kapcsolatos törvénymódosításról is.
15 órakor az Országgyűlés megválasztja az új miniszterelnököt, aki miniszterei társaságában esküt tesz, majd beszédet mond.
A parlament nyitó ülését a Szózat zárja, de a tervek elhangzik még a Székely himnusz, az Örömóda (az EU nem hivatalos himnusza), valamint a Zöld az erdő... kezdetű ének is, a cigányság nem hivatalos himnusza, ezt a Sükösdi Danubia Tamburazenekar fogja kísérni.
Délután több „buli” is lesz a Kossuth tér környékén, az egyiket Karácsony Gergely főpolgármester hirdette meg az Országháztól délre a Lánchíd felé kora délutánra, a másikat a Tisza Párt elnöke egy úgynevezett népünnepély formájában. Ez a két esemény hivatott a szervezők szerint „lezárni” Orbán Viktor kormányzásának 16 éves korszakát. A parlament előtt az új miniszterelnök is beszédet mond majd.