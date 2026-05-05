Ezzel többet már nem kell járni szervizbe – minden mobilt érint a változás

2027. február 18-a nagy nap lesz, ugyanis innentől az EU-ban értékesített összes új telefon esetében könnyen cserélhetőnek kell lennie az akkumulátornak. Mint a HVG írja, ezzel az a cél, hogy a telefonok és a tabletek könnyebben javíthatóak legyenek.

Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy bár nem egyetlen mozdulattal lehetne kivenni az akkumulátort, de viszonylag egyszerűen, sima eszközökkel felnyitható volna a telefon, és ki lehetne cserélni az akkut. A rendelet azt is előírja, hogy a pótakkumulátoroknak könnyen elérhetőnek és megfizethetőnek kell lenniük.. Sőt, azokat a termék utolsó forgalomba hozatalát követően még legalább öt évig kereskedelmi forgalomban kell tartani.

Az EU tisztviselői szerint 2030-ig így akár 20 milliárd eurót is megtakaríthatnak az európai fogyasztók

Hozzáteszik, bizonyos esetekben nem kötelező a felhasználó által cserélhető akku használata. Ilyen például, ha a készülék vízállósága vagy biztonsága sérülne, vagy pedig nem lehet észszerűen átalakítani a design-t. A rendelet azokra az akkumulátorokra nem vonatkozik, amelyek ezer ciklus után is 80 százalékos kapacitást tudnak biztosítani. Az Apple valamennyi modellje már megfelel ennek a feltételnek, a 2023-as iPhone 15-től kezdve, mint a hivatalos támogatási dokumentumaik mutatják.

Az új EU-rendelet egyébként nem csak az okostelefonokat érinti, hanem a tableteket, valamint az okosszemüvegeket és a konzolokat is. Ugyanakkor az életfenntartó, vagy biztonságkritikus, vagy folyamatosan adatokat gyűjtő termékek kivételt élveznek a szabályok alól – olvasható a cikkben.