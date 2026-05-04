Távozik Érdről az akkumulátorraktár

Távozik a CTPark Budapest-Érd telephelyről az NXT Logis Kft. Ezzel a vállalathoz kapcsolódó összes alvállalkozó is beszünteti ottani működését, a telephelyen nem marad akkumulátoros tevékenység – írta meg a Portfolio.

A megállapodás következtében a fizikai raktározást, illetve a szoftveres minőségellenőrzést végző partnereknek is el kell hagyniuk a bázist. A kivonulás pontos dátumáról, valamint az új helyszínről egyelőre nem közöltek információt. Jan Csoj, az NXT Logis Kft. ügyvezető igazgatója megerősítette, hogy elkezdték a kivonulás előkészületeit, és tiszteletben tartják a helyi közösség véleményét és kéréseit – olvasható a cikkben.