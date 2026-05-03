Ha ez a funkció nincs egy laptopban, már nem is lehet eladni az EU-ban

Azoknak, akik most új laptopot vásárolnak Magyarországon vagy az EU bármely más tagországában, már egyel kevesebb gonddal kell számolniuk, ugyanis április 28. óta csak úgy lehet kereskedelmi forgalomba hozni ilyen eszközöket, ha az USB-C csatlakozón keresztül is lehet tölteni őket – írja a pcforum.hu.

Az EU még 2024 végén fogadta el a jogszabályt, amely előírja, hogy idén április végétől a gyártóknak biztosítaniuk kell az említett töltési lehetőséget is. Az okostelefonok és más eszközök esetén ez már korábban is szabvány volt, azonban a nagyobb eszközök egy ideig még felmentést kaptak technikai okok miatt.

Egy laptop ugyanis jóval több, akár nyolcszor vagy tízszer annyi áramot igényel a működéséhez és az akkumulátor normális sebességű töltéséhez, mint egy kisebb teljesítményű okoseszköz,

például egy telefon. Ezt viszont a hagyományos töltők és USB-kábelek nem tudták biztosítani.

Időközben viszont kijött az USB PD (Power Delivery) szabvány, és az ezt támogató kábelek és adapterek számára már a több száz Wattos megterhelés sem jelent problémát.

A szabályozás nem zárja ki, hogy a laptopok más módon, így egyedi töltővel is tölthetők legyenek, és az sem kizárt, hogy így továbbra is gyorsabb lesz majd a táplálásuk.