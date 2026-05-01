Országgyűlési képviselők – ők 25-en kaptak most mandátumot az NVB-től

Huszonöt, lemondás miatt megüresedett országos listás mandátum kiadásáról döntött pénteki online ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).
Az április 12-ei országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők a mandátum Országgyűlés általi igazolásáig az NVB-hez intézett írásbeli nyilatkozatukkal mondhatnak le. A jogszabály szerint az országos listán szerzett mandátum megüresedése esetén a párt - közös pártlista esetén az érintett pártok - nevezhetik meg, az országos listán szereplők közül kinek kérik kiadni a mandátumot.
Borvendég Zsuzsanna a Mi Hazánk Mozgalom listájának 5. helyén szerzett országgyűlési képviselői mandátumot az április 12-ei választáson, de arról lemondott. A jelölőszervezet a párt listájának 7. helyén szereplő Szabadi Istvánt jelentette be a megüresedett mandátum betöltésére, és mivel a bejelentés megfelelt a jogszabályi feltételeknek, az NVB kiadta az országgyűlési képviselői mandátumot Szabadi Istvánnak.
A Fidesz-KDNP közös listájáról összesen 24-en mondtak le mandátumukról:
- Bánki Erik (a lista 30. helyéről),
- Demeter András (31.),
- Földesi Gyula (34.),
- Gál Kinga (4.),
- Jakab István (12.),
- Kovács Zsolt (33.),
- Kósa Lajos (7.),
- Kövér László (3.),
- Kubatov Gábor (6.),
- Latorcai János (10.),
- Lezsák Sándor (11.),
- Menczer Tamás (36.),
- Mohácsy István (14.),
- Molnár Ágnes (27.),
- Németh Szilárd (8.),
- Nyitrai Zsolt (41.),
- Orbán Viktor (1.),
- Rogán Antal (23.),
- Selmeczi Gabriella (18.),
- Semjén Zsolt (2.),
- Soltész Miklós (39.),
- Sztojka Attila (15.),
- Tapolczai Gergely (16.) és
- Zsigmond Barna Pál (42.).
A jelölőszervezetek április 30-án azt kérték, a mandátumokat az NVB adja ki rendre
- Bencsik Jánosnak (aki az országos lista 131. helyén szerepelt),
- Czirbus Gábornak (85.),
- Csibi Krisztinának (130.),
- Hankó Balázsnak (51.),
- Hargitai Jánosnak (118.),
- Koncz Zsófiának (88.),
- Hegedűs Barbarának (152.),
- Máthé Zsuzsának (84.),
- Molnárné Lezsák Annának (46.),
- Nagy Bálintnak (96.),
- Németh Balázsnak (47.),
- Panyi Miklósnak (170.),
- Pócs Jánosnak (122.),
- Radics Bélának (158.),
- Seszták Miklósnak (78.),
- Szécsi Zoltánnak (211.),
- Szűcs Gábornak (218.),
- Takács Árpádnak (83.),
- Takács Péternek (123.),
- Tuzson Bencének (49.),
- Varga Zsoltné Szalai Piroskának (237.),
- Vitályos Eszternek (48.),
- Witzmann Mihálynak (103.) és
- Zsigó Róbertnek (121.).
A jelölőszervezetek május 1-jén módosították korábbi bejelentésüket és azt kérték, Nyitrai Zsolt mandátumát Szécsi Zoltán helyett a lista 100. helyén szereplő Horváth Lászlónak adja ki az NVB.
Mivel a bejelentések megfeleltek a törvényi előírásoknak, az NVB kiadta a mandátumokat a jelölőszervezetek által megjelölteknek.
Az NVB határozatai nem jogerősek, ellenük három napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától.