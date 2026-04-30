Teljes a leendő kormány névsora – a nap hírei

Pósfai Gábor, a Tisza párt operatív vezetője lesz a Tisza-kormány belügyminisztere, aki a sportért is felelni fog. Az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton, a Tisza párt jogi vezetője lesz – jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter leendő miniszterelnök. Ezzel teljes a Tisza-kormány minisztereinek névsora.

Az első negyedévben 0,8 százalékkal bővült a gazdaság az előző negyedévhez képest, éves alapon pedig 1,7 százalékos növekedést ért el, ami meghaladta az elemzői várakozásokat. 2022 harmadik negyedéve óta ez a legnagyobb bővülés.

A március óta felszabadított üzemanyagmennyiség több mint felét pótolta vissza eddig a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség. A szervezet közleményében azt írja: április 29-ig motorbenzinből 150 millió liter, gázolajból pedig 386,4 millió liter mennyiséget pótolt vissza.

Radikális reformot sürget a közbeszerzések rendszerében az IVSZ - Digitális Vállalkozások Szövetsége. A szakmai szervezet szerint a jelenlegi szabályozási környezet és a gyakorlat miatt a valódi piaci szereplők rendszerszintű versenyhátrányba kerültek.

Bejelentette lemondását a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kuratóriuma és felügyelő bizottsága. A Telex birtokába jutott levél szerint felajánlják az egyetem alapítói jogait a felsőoktatásért felelős, újonnan felálló minisztériumnak. Ez az egyetem volt a Corvinus után az ország egyik első egyeteme, amit alapítványi fenntartásba helyeztek.

Lemondásra szólították fel a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektorát, Sepsi Enikőt, Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnököt, valamint Lajos Tamás kuratóriumi tagot a tegnap tartott hallgatói fórumon. A Telex szerint az egyetem két oktatója arról beszélt a diákok előtt, hogy a kormány megfosztotta az egyetemet az autonómiájától.

Lemondott Baán László a Nemzeti Kulturális Alap bizottsági tagságáról azután, hogy kirobbant a 17 milliárd forintos pénzosztási botrány. A Szépművészeti Múzeum főigazgatója az Index birtokába jutott, Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszternek, az alap elnökének címzett levélben azt írta, az alap bizottságát megtévesztették. Számos támogatás pedig nem felel meg az NKA céljainak és szellemiségének.

Közös közleményben álltak ki az átlátható, szakmai alapú kulturális finanszírozás mellett a fővárosi fenntartású színházak. Azt írták: 2010 óta a politikailag motivált döntések miatt sok alkotó kiszorult a támogatási rendszerből, 2019 után pedig ők maguk is egyre gyakrabban estek el közpénzforrásoktól.

Áttekinti az átmeneti időszakban hozott összes jelentősebb kötelezettségvállalást az egészségügyben a leendő tárcavezető az átadás átvétel után. Hegedűs Zsolt hozzátette: kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működését, ezért azt kérik, hogy az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést.

Márciusban csaknem 3 százalékkal csökkent a születések száma a KSH előzetes adatai alapján, a halálozásoké is valamivel több, mint 9 százalékkal. A születések számánál a legnagyobb mértékű csökkenést Budapesten, míg a legnagyobb mértékű növekedést Észak-Magyarországon mérték. A házasságkötések száma 15 százalékkal nőtt.

A Tisza Párt nem vesz részt határon túli pártok alapításában – jelentette ki a párt alelnöke. Tarr Zoltán hangsúlyozta: a Tisza nem támogat olyan kezdeményezéseket, amelyek alkalmasak a határon túli magyar közösségek megosztására.

Közzétette a Fidesz leendő frakcióvezetője, hogy az ellenzékbe szorult párt kiket delegál az országgyűlés szakbizottságaiba. A Művelődési Bizottságot Szentkirályi Alexandra, a Szociális Bizottságot Zsigó Róbert, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot Bencsik János, az Élőkörnyezetért Felelős testületet pedig V. Németh Zsolt fogja vezetni.

Mérsékelt, a józan észre támaszkodó KDNP-frakciót ígér a képviselőcsoport vezetője. Rétvári Bence Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: az Országgyűlés elé kerülő javaslatokat nem a beterjesztője, hanem a tartalma szerint ítélik majd meg.

A Fidesz országgyűlési választási veresége miatt lemondott posztjáról Miskolc alpolgármestere. Hollósy András szerint a választási eredményeket mindenkinek értékelnie kell. A politikus a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjeként indult az áprilisi választásokon, de vereséget szenvedett a Tisza jelöltjétől.

Mozgalmat indít a 3. kerületért Kiss László polgármester, miután kilépett a Demokratikus Koalícióból. Óbuda-Békásmegyer polgármestere közleményében azt írta: elleneznek minden olyan beépítést, amelyek meghaladják a 45 métert, nem hagyják, hogy a Római-part beépítése növekedjen és nem fogadnak el semmilyen kiemelt kormányzati beruházást.

Egy hónappal, június végéig meghosszabbította Szerbia a kőolaj és az üzemanyagtermékek exporttilalmát. A szerb energiaügyi minisztérium azt közölte, hogy a korlátozás minden szállítási módra kiterjed, és a dízel, a benzin, valamint a nyersolaj kivitelére egyaránt vonatkozik.

Változatlanul hagyta az irányadó kamatlábakat az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa. A döntés megfelelt a piaci várakozásoknak.

A győzelem napi tűzszüneti ajánlat részleteinek tisztázását sürgeti az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij utasította képviselőit, hogy vegyék fel a kapcsolatot az amerikai elnök stábjával, és tisztázzák a május 9-re vonatkozó orosz tűzszüneti javaslat részleteit, amelyet Vlagyimir Putyin orosz államfő fogalmazott meg. Az ukrán elnök úgy látja, Moszkva hosszú távú tűzszünetbe is beleegyezhet.

Hozzáférhetővé tesz 400 millió dollárnyi, Ukrajnának megszavazott támogatást az amerikai kormány. A hadügyminiszter ezt a képviselőház bizottsági meghallgatásán megerősítette.

Fontolóra vette a Németországban állomásozó amerikai haderő létszámának csökkentését az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán közölte: a csapatcsökkentés lehetősége hivatalos felülvizsgálat tárgya és hamarosan döntés is várható.

Őrizetbe vette az izraeli hadsereg a Gázába tartó újabb segélyflottilla 175 aktivistáját. Az érintettek az újabb, több mint 20 hajóból álló flottillával indultak el európai kikötőkből Gáza felé. A menet az izraeli blokádon átjutva akart segélyt szállítani a Gázai-övezetben.

Koszovóban június 7-ére írta ki az előrehozott parlamenti választást a házelnök, miután a képviselőháznak nem sikerült határidőn belül államfőt választania. A balkáni országban legutóbb tavaly decemberben tartottak előrehozott parlamenti választást.