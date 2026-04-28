2026. április 28. kedd Valéria
A drónnal készített felvételen retró festésû M40-es Púpos dízelmozdony vontatta személyvonat áll Badacsonytomajon a MÁV balatoni retró hétvégéjén 2025. július 5-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Nagy változás jön a Balatonnál a május elsejei hosszú hétvégétől

A Kék Hullám vonatok már az előszezon első napjától InterCity minőségben közlekednek, vagyis helyjegy váltásával lehet igénybe venni, míg a déli partra utazók az óránként felváltva közlekedő Tópart, illetve Balaton InterCityk közül választhatnak.

2026-ban minden eddiginél korábban, már a május elsejei hosszú hétvégétől életbe lép a MÁV-csoport előszezoni menetrendje. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások és több kerékpárhely – a többi között ez jellemzi majd az előszezont.

Váczi Viktor, a MÁV-csoport szóvivője az InfoRádióban elmondta: az előszezoni menetrend főként a balatoni vonalakat érinti, hiszen évről évre látszik, hogy egyre hamarabb kelnek útra a kirándulók, egyre hamarabb látogatnak el a Balatonhoz is az utasok. Ebből pedig arra következtet, hogy az előttünk álló hosszú hétvégén is sokan keresik majd a kikapcsolódáshoz és a pihenéshez kapcsolódó programokat, és ehhez alkalmazkodik a MÁV is azzal, hogy már május elsejétől több járatot indítanak a Balaton felé.

A szóvivő a legfontosabb újításokra is kitért. Az északi part településeire induló vonatok közül

a Kék Hullám vonatok már az előszezon első napjától InterCity minőségben közlekednek, tehát helyjegy váltásával lehet igénybe venni,

illetve Balatonfüredig már az előszezon alatt is minden nap közlekednek Budapestről a Katica InterRégiók, amelyeket kiegészítik a Vízipók sebesvonatok. Utóbbit kifejezetten a kerékpárral közlekedőknek ajánlja a MÁV.

Váczi Viktor felhívta a figyelmet arra is, hogy szombatonként és vasárnaponként, valamint ünnepnapokon a Keresztespók InterRégió emeletes motorvonatai (KISS) közlekednek Budapest-Keleti Pályaudvar és Balatonfüred között.

A déli partra utazók az óránként felváltva közlekedő Tópart, illetve Balaton InterCityket vehetik igénybe.

Mindezeken kívül újra közlekedik a népszerű Jégmadár vonat is, amely Szobról Fonyódra indul hétvégente, illetve a Szitakötő InterRégió is a fővárosból Fonyódra.

„Az utasellátó szolgáltatásokat is ajánljuk utasainknak, mert az étkezőkocsik már május első napján visszatérnek a Balaton déli partjára, a Keszthelyre közlekedő Balaton InterCityken” – tette hozzá a MÁV-csoport szóvivője.

Váczi Viktor hozzátette: akár a tavalyi balatoni rekord is megdőlhet idén. A jegyértékesítési számok alapján 2025 májusa és szeptembere között csak a dél-balatoni vonalon több mint 1,2 millió utazást tettek és mintegy 88 ezer kerékpárt szállítottak. Az északi parton is kiemelkedő volt a forgalom, ahol meghaladta a 600 ezret az utazások száma, míg a kerékpáros jegyek száma átlépte az 57 ezret.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó Gergő készítette.

A keddi is fontos nap lesz a Fidesz életében – Orbán Viktor „készen áll”

Újabb csapás érte a tuapszei olajfinomítót, ukrán területek feladásáról beszélt Merz – Híreink az orosz–ukrán háborúról kedden

Még el sem oltották az előző dróncsapás miatt keletkezett tüzet, keddre virradóra újabb támadás érte az oroszországi Tuapszében lévő olajfinomítót. Friedrich Merz német kancellár hétfőn arról beszélt, hogy Ukrajna 2028-ig biztos nem csatlakozhat az EU-hoz, a csatlakozás előfeltétele pedig a háború lezárása, amihez Ukrajnának valószínűleg le kell mondania területe egy részéről. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Máris az elődöntők jönnek a BL-ben: lépéselőnybe kerül vajon a PSG vagy a Bayern?

Bár a bajorok remek formában, a párizsiak elleni ötmérkőzéses győzelmi szériával a hátuk mögött várják az összecsapást, eltiltás miatt nélkülözniük kell vezetőedzőjüket.

Investigators say the 31-year-old California man wanted to kill as many high-level officials as possible.

Investigators say the 31-year-old California man wanted to kill as many high-level officials as possible.

