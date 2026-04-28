Nagy változás jön a Balatonnál a május elsejei hosszú hétvégétől

2026-ban minden eddiginél korábban, már a május elsejei hosszú hétvégétől életbe lép a MÁV-csoport előszezoni menetrendje. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások és több kerékpárhely – a többi között ez jellemzi majd az előszezont.

Váczi Viktor, a MÁV-csoport szóvivője az InfoRádióban elmondta: az előszezoni menetrend főként a balatoni vonalakat érinti, hiszen évről évre látszik, hogy egyre hamarabb kelnek útra a kirándulók, egyre hamarabb látogatnak el a Balatonhoz is az utasok. Ebből pedig arra következtet, hogy az előttünk álló hosszú hétvégén is sokan keresik majd a kikapcsolódáshoz és a pihenéshez kapcsolódó programokat, és ehhez alkalmazkodik a MÁV is azzal, hogy már május elsejétől több járatot indítanak a Balaton felé.

A szóvivő a legfontosabb újításokra is kitért. Az északi part településeire induló vonatok közül

a Kék Hullám vonatok már az előszezon első napjától InterCity minőségben közlekednek, tehát helyjegy váltásával lehet igénybe venni,

illetve Balatonfüredig már az előszezon alatt is minden nap közlekednek Budapestről a Katica InterRégiók, amelyeket kiegészítik a Vízipók sebesvonatok. Utóbbit kifejezetten a kerékpárral közlekedőknek ajánlja a MÁV.

Váczi Viktor felhívta a figyelmet arra is, hogy szombatonként és vasárnaponként, valamint ünnepnapokon a Keresztespók InterRégió emeletes motorvonatai (KISS) közlekednek Budapest-Keleti Pályaudvar és Balatonfüred között.

A déli partra utazók az óránként felváltva közlekedő Tópart, illetve Balaton InterCityket vehetik igénybe.

Mindezeken kívül újra közlekedik a népszerű Jégmadár vonat is, amely Szobról Fonyódra indul hétvégente, illetve a Szitakötő InterRégió is a fővárosból Fonyódra.

„Az utasellátó szolgáltatásokat is ajánljuk utasainknak, mert az étkezőkocsik már május első napján visszatérnek a Balaton déli partjára, a Keszthelyre közlekedő Balaton InterCityken” – tette hozzá a MÁV-csoport szóvivője.

Váczi Viktor hozzátette: akár a tavalyi balatoni rekord is megdőlhet idén. A jegyértékesítési számok alapján 2025 májusa és szeptembere között csak a dél-balatoni vonalon több mint 1,2 millió utazást tettek és mintegy 88 ezer kerékpárt szállítottak. Az északi parton is kiemelkedő volt a forgalom, ahol meghaladta a 600 ezret az utazások száma, míg a kerékpáros jegyek száma átlépte az 57 ezret.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó Gergő készítette.