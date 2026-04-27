Itt a MÁV bejelentése a Balatonról

Északi part: kényelmi fejlesztések és éjszakai járatok

Az északi parton a Kék Hullám vonatok már InterCity minőségben közlekednek, klimatizált kocsikkal. A hétvégi kínálatot a Keresztespók InterRégió emeletes vonatai (KISS) bővítik Budapest és Balatonfüred között. Május 11-től elindulnak a Bagolyvonatok is, biztosítva az éjszakai hazajutást Balatonfüred és Tapolca között.

Déli part: sűrű közlekedés és gasztronómia

A déli parton a Tópart és Balaton InterCityk óránkénti eljutást biztosítanak, a kisebb megállók pedig kétóránként érhetők el InterRégió járatokkal. A Keszthelyre közlekedő Balaton IC-ken már május 1-jétől visszatérnek az étkezőkocsik, a kínálatban meleg ételekkel (pl. sertéspörkölt, vegán chilisbab) és frissítőkkel.

Kerékpáros közlekedés és kedvezmények

A kerékpáros turizmus népszerűségére tekintettel a vasúttársaság kiemelt figyelmet fordít a bringák szállítására.

A kerékpárjegy mellé kötelező a kerékpárhelyjegy megváltása is.

A menetjegyeket érdemes a MÁVPlusz alkalmazásban megvásárolni, ahol minden belföldi jegyre 15%-os okoskedvezményt biztosítanak.

Helyjegyköteles járatok

A Tópart, a Balaton és a Kék Hullám IC-vonatok Budapest és a Balaton között már az előszezonban is kötelező helyjeggyel vehetők igénybe. Aki helyjegy nélkül utazna, a Déli->Parti és a Katica InterRégiókat, valamint a Vízipók sebesvonatokat választhatja alternatívaként.