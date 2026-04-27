2026. április 27. hétfő Zita
fotó: MÁV-Start
Nyitókép: MÁV-Start

Itt a MÁV bejelentése a Balatonról

A MÁV-csoport 2026-ban a korábbi évekhez képest hamarabb, már a május 1-jei hosszú hétvégével elindította az előszezoni menetrendjét. A megnövekedett utasforgalom kiszolgálása érdekében sűrűbb járatindulással, bővített kerékpárszállítási kapacitással és összehangolt buszcsatlakozásokkal várják az utazókat.

Északi part: kényelmi fejlesztések és éjszakai járatok

Az északi parton a Kék Hullám vonatok már InterCity minőségben közlekednek, klimatizált kocsikkal. A hétvégi kínálatot a Keresztespók InterRégió emeletes vonatai (KISS) bővítik Budapest és Balatonfüred között. Május 11-től elindulnak a Bagolyvonatok is, biztosítva az éjszakai hazajutást Balatonfüred és Tapolca között.

Déli part: sűrű közlekedés és gasztronómia

A déli parton a Tópart és Balaton InterCityk óránkénti eljutást biztosítanak, a kisebb megállók pedig kétóránként érhetők el InterRégió járatokkal. A Keszthelyre közlekedő Balaton IC-ken már május 1-jétől visszatérnek az étkezőkocsik, a kínálatban meleg ételekkel (pl. sertéspörkölt, vegán chilisbab) és frissítőkkel.

Kerékpáros közlekedés és kedvezmények

A kerékpáros turizmus népszerűségére tekintettel a vasúttársaság kiemelt figyelmet fordít a bringák szállítására.

A kerékpárjegy mellé kötelező a kerékpárhelyjegy megváltása is.

A menetjegyeket érdemes a MÁVPlusz alkalmazásban megvásárolni, ahol minden belföldi jegyre 15%-os okoskedvezményt biztosítanak.

Helyjegyköteles járatok

A Tópart, a Balaton és a Kék Hullám IC-vonatok Budapest és a Balaton között már az előszezonban is kötelező helyjeggyel vehetők igénybe. Aki helyjegy nélkül utazna, a Déli->Parti és a Katica InterRégiókat, valamint a Vízipók sebesvonatokat választhatja alternatívaként.

Törékeny a rendszer – számos oka van annak, hogy most gond van a kerozinnal

Törékeny a rendszer – számos oka van annak, hogy most gond van a kerozinnal
A modern világ egyik legbiztosabbnak hitt rendszere, a légi közlekedés, 2026-ra meglepően sérülékennyé vált Európában. Nem egy külső sokk, hanem egymásra rakódó politikai és gazdasági döntések vezettek oda, hogy egyes reptereken már az alapvető működés feltételei is hiányoznak. A kerozinhiány nem pusztán energiaellátási probléma, hanem egy mélyebb strukturális feszültség tünete. Egy olyan rendszeré, amelyet túl szűkre szabtak.
2026.04.27. hétfő, 18:00
Cseh Tibor András
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke
Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események, Kósa Lajos nem ül be a parlamentbe

Orbán Viktor bejelentette, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát, de a Fidesz elnöki posztját megtartaná a párt kongresszusának támogatásával. Hasonló bejelentés Kósa Lajos alelnöktől is érkezett az este. A parlamenti frakció vezetését Gulyás Gergely veszi át, miközben a KDNP-ben is "generációváltás" indult: Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós szintén nem ülnek be az Országgyűlésbe. Kiderült, hogy Orbán Anita a külügyminiszteri poszt mellett miniszterelnök-helyettesi szerepet is betölt. A héten már 12 miniszter neve is nyilvánosságra került Magyar Péter leendő kormányában.

F1 Miami Nagydíj 2026: minden fontos időpont, a verseny és az edzések ideje Miami, USA helyszínen

Trump and officials 'likely' targets of press dinner shooting suspect, authorities believe

The suspect is expected to be charged with assault of a federal officer and using a firearm during a crime of violence, officials have said.

2026. április 27. 05:16
Új járműveket vetnek be az magyar utakon – mutatjuk, hol futhat velük össze
2026. április 27. 04:01
Korábban érkeznek a fagyosszentek, szerdától újra elő kell venni a kabátot
