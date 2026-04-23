Budapest, 2025. november 18.A képviselők szavaznak az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. november 18-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Orbán Viktor hetedik a listán

Infostart / MTI

A KDNP-s Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára volt a legtöbbször felszólaló képviselő a most záruló, 2022-2026 közötti parlamenti ciklusban – derül ki az Országgyűlés honlapján található adatokból. A legtöbbször felszólaló képviselők listáján hetedik Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök, aki 1990 óta folyamatosan tagja az Országgyűlésnek.

A kereszténydemokrata Rétvári Bence – aki 2006 óta országgyűlési képviselő, 2010 óta pedig államtitkár különböző minisztériumokban – 847-szer szólalt fel, felszólalásainak összideje több mint 53 óra.

Őt a Fidesz padsoraiban ülő Fónagy János, a nemzetgazdasági tárca államtitkára követi 501 felszólalással 35 órás időtartamban. Fónagy János 1998 óta országgyűlési képviselő, 2000 és 2002 között az első Orbán-kormány közlekedési és vízügyi minisztere volt, 2010 óta több minisztériumban is államtitkár volt, leggyakrabban gazdasági területen.

A harmadik legtöbbet felszólaló politikus a jobbikos Z. Kárpát Dániel, aki 2010-ben lett először a parlament tagja, az új ciklusban biztosan nem lesz képviselő. Z. Kárpát Dániel 379-szer szólalt fel, és felszólalásainak összideje – több mint 38 óra – némileg meghaladja Fónagy Jánosét.

A legtöbbször felszólaló képviselők listáján hetedik Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök, aki 1990 óta folyamatosan tagja az Országgyűlésnek. A távozó kormányfő 261-szer szólalt fel összesen 12 órás időtartamban.

A lista végén három olyan képviselő áll, aki csak egyszer szólalt fel ebben a ciklusban.

A fideszes Csuzda Gábor, aki 2022 óta országgyűlési képviselő, a parlament törvényalkotási bizottságának véleményét ismertette mintegy két percben annak az országgyűlési határozati javaslatnak a vitájában, amely kimondta, sérti a szubszidiaritás elvét az orosz földgáz behozatalának fokozatos megszüntetéséről szóló EU-s rendelettervezet.

A szintén fideszes Demeter András ugyancsak a törvényalkotási bizottság véleményét ismertette két percben a központi költségvetés címrendjének az Integritás Hatósággal összefüggő módosításáról szóló határozati javaslat vitájában. Demeter András is 2022 óta tagja parlamentnek.

A 2025 júniusától momentumos országgyűlési képviselő, Stummer János is csak egyszer szólalt fel a parlamentben, méghozzá mentelmi joga felfüggesztésekor. A politikus, aki korábban a Jobbik-frakció tagja volt, egyperces felszólalásában vulgáris szavakkal azt javasolta képviselőtársainak, hogy nyugodtan vegyék el mentelmi jogát. Az Országgyűlés ehhez hozzá is járult; a képviselő ellen több ellenzéki demonstráción történt szabálysértések miatt indultak eljárások.

Nem szólalt fel a 2022-2026 közötti ciklusban a fideszes Kovács Zsolt és Kubatov Gábor, valamint a jobbikos Szabó Hajnalka, aki 2022-ben mindössze négy hónapig volt országgyűlési képviselő.

Az alaptörvény szerint az Országgyűlés megbízatása az alakuló ülésével kezdődik, és a következő Országgyűlés alakuló üléséig tart.

Sulyok Tamás köztársasági elnök az április 12-i parlamenti választást követően május 9-re hívta össze az új Országgyűlés alakuló ülését.

Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

Többéves csúcsra erősödött a forint az országgyűlési választásokat követően, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok, vagyis egyelőre piaci sikere van a rövidesen megalakuló Magyar Péter-kormánynak – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Beke Károly.
 

Törökország újraindítaná a tárgyalásokat, Putyin feltételekkel hajlandó találkozni Zelenszkijjel – Híreink az orosz–ukrán háborúról csütörtökön

Újra akarja indítani az orosz–ukrán tárgyalásokat Törökország. Ezt a török államfő közölte Mark Rutte NATO-főtitkárral szerdai ankarai találkozójukon – írta Recep Tayyip Erdogan hivatala. Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő szerdán azt nyilatkozta, Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó ugyan találkozni ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel, de csak akkor, ha már véglegesíteni tudják a megállapodásokat. Az ukrán elnök viszont azt mondta, „bármilyen formátumban, bármikor" kész találkozni Putyinnal.

Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország

Az uniós elvárások között szerepelnek jogi reformok, intézményi változtatások és a közpénzek felhasználásának szigorúbb ellenőrzése.

US says 'no time frame' on ending war with Iran, as Tehran says reopening Strait of Hormuz 'not possible'

The White House says Donald Trump is "satisfied" with the blockade of Iran's ports, which Tehran's top negotiator calls a violation of the ceasefire.

