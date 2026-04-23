Orbán Viktor hetedik a listán

A kereszténydemokrata Rétvári Bence – aki 2006 óta országgyűlési képviselő, 2010 óta pedig államtitkár különböző minisztériumokban – 847-szer szólalt fel, felszólalásainak összideje több mint 53 óra.

Őt a Fidesz padsoraiban ülő Fónagy János, a nemzetgazdasági tárca államtitkára követi 501 felszólalással 35 órás időtartamban. Fónagy János 1998 óta országgyűlési képviselő, 2000 és 2002 között az első Orbán-kormány közlekedési és vízügyi minisztere volt, 2010 óta több minisztériumban is államtitkár volt, leggyakrabban gazdasági területen.

A harmadik legtöbbet felszólaló politikus a jobbikos Z. Kárpát Dániel, aki 2010-ben lett először a parlament tagja, az új ciklusban biztosan nem lesz képviselő. Z. Kárpát Dániel 379-szer szólalt fel, és felszólalásainak összideje – több mint 38 óra – némileg meghaladja Fónagy Jánosét.

A legtöbbször felszólaló képviselők listáján hetedik Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök, aki 1990 óta folyamatosan tagja az Országgyűlésnek. A távozó kormányfő 261-szer szólalt fel összesen 12 órás időtartamban.

A lista végén három olyan képviselő áll, aki csak egyszer szólalt fel ebben a ciklusban.

A fideszes Csuzda Gábor, aki 2022 óta országgyűlési képviselő, a parlament törvényalkotási bizottságának véleményét ismertette mintegy két percben annak az országgyűlési határozati javaslatnak a vitájában, amely kimondta, sérti a szubszidiaritás elvét az orosz földgáz behozatalának fokozatos megszüntetéséről szóló EU-s rendelettervezet.

A szintén fideszes Demeter András ugyancsak a törvényalkotási bizottság véleményét ismertette két percben a központi költségvetés címrendjének az Integritás Hatósággal összefüggő módosításáról szóló határozati javaslat vitájában. Demeter András is 2022 óta tagja parlamentnek.

A 2025 júniusától momentumos országgyűlési képviselő, Stummer János is csak egyszer szólalt fel a parlamentben, méghozzá mentelmi joga felfüggesztésekor. A politikus, aki korábban a Jobbik-frakció tagja volt, egyperces felszólalásában vulgáris szavakkal azt javasolta képviselőtársainak, hogy nyugodtan vegyék el mentelmi jogát. Az Országgyűlés ehhez hozzá is járult; a képviselő ellen több ellenzéki demonstráción történt szabálysértések miatt indultak eljárások.

Nem szólalt fel a 2022-2026 közötti ciklusban a fideszes Kovács Zsolt és Kubatov Gábor, valamint a jobbikos Szabó Hajnalka, aki 2022-ben mindössze négy hónapig volt országgyűlési képviselő.

Az alaptörvény szerint az Országgyűlés megbízatása az alakuló ülésével kezdődik, és a következő Országgyűlés alakuló üléséig tart.

Sulyok Tamás köztársasági elnök az április 12-i parlamenti választást követően május 9-re hívta össze az új Országgyűlés alakuló ülését.