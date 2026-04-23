ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.07
usd:
311.92
bux:
0
2026. április 23. csütörtök
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pinot noir szőlőfajta.
Nyitókép: Pixabay

A legendás egri borász emlékét a Badacsonyi borvidéken is ápolják

Infostart / InfoRádió

Közös gyökerek címmel tartanak pinot noir kóstolót Gál Tibor borászra is emlékezve május 9-én, szombaton a Jakab Badacsony pincészetben. Öt borászat mutatja be a szőlőfajtából készült tételeit, lesz zene és tánc is – mondta el az InfoRádiónak Jakab Péter főszervező, a Jakab Badacsony pincészet tulajdonosa.

Gál Tibort, a legendás egri borászt a világ számos pontján ismerték és elismerték. Sajnos igen fiatalon elhunyt 2005-ben, az általa alapított egri pincészetet fia, ifjabb Gál Tibor irányítja.

A magyarországi borász szakma igen sokat köszönhet a néhai egri mesternek, aki a világ egyik legkiemelkedőbb szőlőfajtájának a pinot noirt tartotta.

Gál Tibor sokat tett azért, hogy az Egri borvidéken kívül Magyarország egyéb régióiban is törekedjenek az egyes borászatok arra, hogy a lehető legmagasabb minőségű pinot noir borokat alkossák meg.

A néhai Gál Tibor munkásságára emlékeznek majd azon a rendzvényen is, amelyet Jakab Péter, a nemesgulácsi Jakab Badacsony Pincészet vezetője szervez.

A borászat tulajdonosa az InfoRádiónak elmondta: idősebb Gál Tibor munkásságát szerette volna egy kicsit előtérbe hozni a mai borfogyasztók, a borszerető közönség számára.

Kifejtette: Gál Tibor tevékenysége, és ezen belül is a pinot noir szőlőfajtához kapcsolódó viszonya meghatározó volt abban, hogy elterjedt ez a szőlőfajta Magyarországon.

„A pinot noir egyedi és különleges, úgy tud elegáns, feszes és tartalmas lenni, hogy közben olyan mélységeket ér el, amilyent semelyik más szőlőfajta sem. Ezt a mixet nagyon kevés szülő tudja biztosítani, hogy elegáns is legyen és lendületes, közben pedig tartalmas, ez az egyedisége a pinot noirnak, amely magát a terroirt is kiemeli, ahol terem” – fogalmazott a szervező.

Mint mondta: csak pinot noir borok lesznek kóstolhatók ezen az eseményen. A rendezvény szeretné megmutatni, hogy az ország különböző borászatainál lévő pinot noirok milyen különböző arcait mutatják a fajtáknak.

Lesz egy kerekasztal beszélgetés is, ahol a borászok bemutatkoznak és személyes történeteket is elmondanak a Gál Tiborral való kapcsolatukról.

A meghívott borászok azokat a különleges tételeiket hozzák el Nemesgulácsra, amelyeket a legszívesebben megmutatnának Gál Tibornak, aki sajnos már több mint 20 éve nincs közöttünk.

Lehet majd közvetlenül a borászokkal beszélgetni, kapcsolatot teremteni – emelte ki Jakab Péter.

A Pannonhalmi Főapátságtól Liptai Zsolt, az Etyeki Kúriától Mérész Sándor, Egerből ifjabb Gál Tibor vesz részt a rendezvényen, ahol képviselteti magát a pezsgőiről nevezetes erdélyi (Kárásztelek) Carassia pincészet is. Számos borértő tudja, hogy a világ leghíresebb pezsgőinek többsége szintén a pinot noir szőlőfajta felhasználásával készül.

A rendezvényen természetesen a Jakab Badacsony pinot noir tételei is ott lesznek. Ezek által maga Gál Tibor is megjelenik Nemesgulácson, hiszen a Jakab Badacsony szőlőterületei, ahol a pinot noir terem, közvetlenül kapcsolódnak az egri legendához. Jakab Péter borászatának honlapján ezt olvashatjuk erről:

„Ezeket az egyébként csodaszép, Balatonra és tanúhegyekre néző panorámával rendelkező területeket annak idején id. Gál Tibor választotta ki: kifejezetten a pinot noir preferenciáihoz igazodó helyet keresett, úgy talált rá erre a védett kis zugra. Az eltelepített szőlőt aztán a badacsonyi legenda, a néhai Szeremley Huba gondozta; az ő családjától került hozzám.”

A szervező beszélt arról is, hogy borászatonként több évjárat és több stílus is kóstolható lesz az eseményen.

A cikk alapjául szolgáló interjút Varga Mónika készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    A legendás egri borász emlékét a Badacsonyi borvidéken is ápolják

eger

badacsony

borászat

jakab péter

pinot noir

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

Többéves csúcsra erősödött a forint az országgyűlési választásokat követően, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok, vagyis egyelőre piaci sikere van a rövidesen megalakuló Magyar Péter-kormánynak – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Beke Károly.
 

Kapitány István: csökkenti a mediánbér alattiak személyi jövedelemadóját a Tisza-kormány

Egyeztetés Magyar Péterrel: a pedagóguskar elnöke szerint pontosan meg kell határozni az oktatás céljait

Az ügynökaktákkal és a vagyonvisszaszerzési hivatallal kezd Ruff Bálint, a jövendő kancelláriaminiszter

Ruff Bálint lesz a leendő Tisza-kormány kancelláriaminisztere, Lőrincz Viktória a terület- és vidékfejlesztési miniszter.

A 2010-es kormányváltás után ez volt a közjogi méltóságok sorsa

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Kijev felvette a kapcsolatot a Tisza-kormány leendő külügyminiszterével

Így tiltatták volna be a Fideszt

VIDEÓ
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.23. csütörtök, 18:00
Szabó Olivér Norton
fizikus, csillagász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy a bizonytalanság az iráni fronton - Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Nagy a bizonytalanság az iráni fronton - Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Jelenleg elég nagy a bizonytalanság; eredetileg kedden járt volna le a tűzszünet határideje, amelyet Donald Trump végül meghosszabbított, időt adva a tárgyalásoknak, de az iráni fél egyelőre nem akar újabb egyeztetésen részt venni, vagyis jelenleg nem igazán látni az előrelépést. A hangulatot rontja, hogy az amerikai blokád az iráni kikötők ellen továbbra is érvényben van. Ami a fontosabb gazdasági adatokat illeti, a befektetők a nap első felében a nyugat-európai konjunktúramutatókra figyelhetnek Franciaországból, Németországból és az eurózónából, majd délután az amerikai statisztika is megjelenik. A határidős részvényindexek állása alapján esés jöhet Európában, míg az ázsiai tőzsdék oldalaztak ma.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan fordulat a befagyasztott pénzek ügyében: Magyar Péterék kezébe került Orbán Viktor gigantikus védelmi terve

Váratlan fordulat a befagyasztott pénzek ügyében: Magyar Péterék kezébe került Orbán Viktor gigantikus védelmi terve

Magyar Péter leendő kormánya felülvizsgálja az Orbán Viktor hivatali ideje alatt benyújtott nemzeti védelmi tervet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says 'no time frame' for ending war, as Iran says reopening Strait of Hormuz 'not possible'

US says 'no time frame' for ending war, as Iran says reopening Strait of Hormuz 'not possible'

The White House says Donald Trump is "satisfied" with the blockade of Iran's ports, which Tehran's top negotiator calls a violation of the ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 23. 08:00
Szombathelyi azbeszt-veszélyhelyzet: a Greenpeace szerint még Sopron is veszélyben lehet
2026. április 23. 07:31
Kigyulladt egy kamion, lezárták az autópályát
×
×