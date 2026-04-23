A legendás egri borász emlékét a Badacsonyi borvidéken is ápolják

Gál Tibort, a legendás egri borászt a világ számos pontján ismerték és elismerték. Sajnos igen fiatalon elhunyt 2005-ben, az általa alapított egri pincészetet fia, ifjabb Gál Tibor irányítja.

A magyarországi borász szakma igen sokat köszönhet a néhai egri mesternek, aki a világ egyik legkiemelkedőbb szőlőfajtájának a pinot noirt tartotta.

Gál Tibor sokat tett azért, hogy az Egri borvidéken kívül Magyarország egyéb régióiban is törekedjenek az egyes borászatok arra, hogy a lehető legmagasabb minőségű pinot noir borokat alkossák meg.

A néhai Gál Tibor munkásságára emlékeznek majd azon a rendzvényen is, amelyet Jakab Péter, a nemesgulácsi Jakab Badacsony Pincészet vezetője szervez.

A borászat tulajdonosa az InfoRádiónak elmondta: idősebb Gál Tibor munkásságát szerette volna egy kicsit előtérbe hozni a mai borfogyasztók, a borszerető közönség számára.

Kifejtette: Gál Tibor tevékenysége, és ezen belül is a pinot noir szőlőfajtához kapcsolódó viszonya meghatározó volt abban, hogy elterjedt ez a szőlőfajta Magyarországon.

„A pinot noir egyedi és különleges, úgy tud elegáns, feszes és tartalmas lenni, hogy közben olyan mélységeket ér el, amilyent semelyik más szőlőfajta sem. Ezt a mixet nagyon kevés szülő tudja biztosítani, hogy elegáns is legyen és lendületes, közben pedig tartalmas, ez az egyedisége a pinot noirnak, amely magát a terroirt is kiemeli, ahol terem” – fogalmazott a szervező.

Mint mondta: csak pinot noir borok lesznek kóstolhatók ezen az eseményen. A rendezvény szeretné megmutatni, hogy az ország különböző borászatainál lévő pinot noirok milyen különböző arcait mutatják a fajtáknak.

Lesz egy kerekasztal beszélgetés is, ahol a borászok bemutatkoznak és személyes történeteket is elmondanak a Gál Tiborral való kapcsolatukról.

A meghívott borászok azokat a különleges tételeiket hozzák el Nemesgulácsra, amelyeket a legszívesebben megmutatnának Gál Tibornak, aki sajnos már több mint 20 éve nincs közöttünk.

Lehet majd közvetlenül a borászokkal beszélgetni, kapcsolatot teremteni – emelte ki Jakab Péter.

A Pannonhalmi Főapátságtól Liptai Zsolt, az Etyeki Kúriától Mérész Sándor, Egerből ifjabb Gál Tibor vesz részt a rendezvényen, ahol képviselteti magát a pezsgőiről nevezetes erdélyi (Kárásztelek) Carassia pincészet is. Számos borértő tudja, hogy a világ leghíresebb pezsgőinek többsége szintén a pinot noir szőlőfajta felhasználásával készül.

A rendezvényen természetesen a Jakab Badacsony pinot noir tételei is ott lesznek. Ezek által maga Gál Tibor is megjelenik Nemesgulácson, hiszen a Jakab Badacsony szőlőterületei, ahol a pinot noir terem, közvetlenül kapcsolódnak az egri legendához. Jakab Péter borászatának honlapján ezt olvashatjuk erről:

„Ezeket az egyébként csodaszép, Balatonra és tanúhegyekre néző panorámával rendelkező területeket annak idején id. Gál Tibor választotta ki: kifejezetten a pinot noir preferenciáihoz igazodó helyet keresett, úgy talált rá erre a védett kis zugra. Az eltelepített szőlőt aztán a badacsonyi legenda, a néhai Szeremley Huba gondozta; az ő családjától került hozzám.”

A szervező beszélt arról is, hogy borászatonként több évjárat és több stílus is kóstolható lesz az eseményen.

A cikk alapjául szolgáló interjút Varga Mónika készítette.