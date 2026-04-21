Gyalogost gázolt a Scarbantia InterCity – késések

Elgázolt egy embert kedden reggel Győr-Gyárváros előtt a Budapestről Győrbe közlekedő Scarbantia InterCity. A baleset miatt 15-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítania az utazóknak a győri fővonalon – közölte a Mávinform a honlapján. A balesetben érintett vonat utasait pótlóbuszra szállítják át, mely Győr vasútállomásig közlekedik.

A baleset miatt Győr és Győrszentiván között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok.

A győri fővonalon 15-30 perccel hosszabb menetidőre, a megszokottnál hosszabb ideig tartó várakozásra lehet számítani.

Tatabányáról a jelentősebb fennakadás nélkül közlekedő S12-es vonatokat javasolják Budapest felé.