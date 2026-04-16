Elbocsátási hullám indult a Demokratikus Koalíciónál a választás utáni napon lapinformációk szerint

Több dolgozójától is megvált a Demokratikus Koalíció hétfőn, az országgyűlési választás másnapján – értesült egymástól független forrásokból a HVG.

Az elbocsátott dolgozók pontos számáról egyelőre nem közölt információkat a lap.

A hvg.hu cikke szerint hétfőn állománygyűlést tartottak a pártnál, ahol Dobrev Klára leköszönő pártelnök közölte az alkalmazottakkal, hogy megszüntetik velük a jogviszonyukat.

Sokaknak már nem is kell bemenniük az új országgyűlés megalakulásáig hátralévő időben, de a fizetésüket még megkapják a szerződésük végéig.

Dobrev Klára a gyűlésen is vállalta a felelősséget a választási kudarcért, a parlamenti voksoláson ugyanis a Demokratikus Koalíció csak 1,13 százalékot ért el, ami 68 ezer szavazatot jelent. A parlamenti bejutástól ugyan messze volt a párt, de legalább egy százalék felett teljesítettek, így nem kell visszafizetni az állami kampánytámogatást, mint a Kutyapártnak.

A lap úgy tudja, a dolgozókat meglepte a döntés gyorsasága, sokan ugyanis abban bíztak, hogy néhány hét vagy akár egy-két hónap is eltelik, mire elbocsátják az alkalmazottakat.

Dobrev Klára vasárnap a választási eredmények megismerése után mondott le az elnöki posztjáról. A politikus azt mondta: a felelősség természetesen csakis az övé.

Nagy megtiszteltetés volt vezetni a csapatot – mondta Dobrev, aki szerint voltak sikereik és kudarcaik egyaránt.