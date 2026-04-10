Bolondos áprilisi időjárás: több helyen is havazott Magyarországon – videó, fotók

Meglehetősen bolondos az áprilisi időjárás, hiszen míg hétfőn az ország egyes pontjain 25 Celsius-fokos hőmérsékletet is mértek, addig csütörtökről péntekre virradóan a havazástól kifehéredtek a Bükk és a Mátra legmagasabb pontjai. Néhány nap alatt így jutottunk el a kora nyárias időből a télbe.

Csütörtök este a csapadékmező egy összeáramlási sávban alakult ki az Északi-középhegység térségében, délkelet felé haladva többfelé okozott esőt, helyenként havas esőt, a magasabb hegyekben pedig hó is hullott – írja az Időkép.

Előbb a Bükk csúcsai fehéredtek ki a csütörtök esti órákban, majd nem sokkal később a Kékestetőn is szürke, összefüggő felhőzet jelent meg, és sűrűn, nagy pelyhekben kezdett el havazni.

A Mátrában és környékén jelentősen visszaesett a hőmérséklet, késő estére -3 Celsius-fok alá csökkent a Kékestetőn, így a hólepel megmaradt, és várhatóan pénteken napközben olvad majd el.