2026. április 10. péntek Zsolt
2-es metró Örs vezér tere
Nyitókép: BKK

Rajt: tervezhetik a HÉV és a metró összekötését

Infostart / MTI

Aláírták a tervezési szerződést a HÉV és az M2-es metróvonal összekötésére, az H8 és a H9 vonalak korszerűsítésére.

Aláírták a tervezési szerződést a HÉV és az M2-es metróvonal összekötésére, valamint a H8/H9 vonalak korszerűsítésére, felújítására szerdán Budapesten, a XVI. kerületi polgármesteri hivatalban.

A beruházás előkészítését célzó tervezői szerződést Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) parlamenti államtitkára és Keszthelyi Tibor, a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. elnök-vezérigazgatója írta alá a tervezői konzorcium (FŐMTERV Zrt., UTIBER Kft., RING Kft.) képviseletében.

Csepreghy Nándor az aláírási ünnepségen kiemelte, a tervezési szerződés 8,5 milliárd forint értékű, a tervek alapján

2029-ben lesz kiírható a kivitelezési közbeszerzési tender, majd 2029 végén, 2030 elején megindulhat a kivitelezés. A kormány döntése alapján a most aláírt szerződés teljes forrása rendelkezésre áll

– tette hozzá.

Az államtitkár hangsúlyozta, a projekt nemcsak vasúti sínekről, járművekről szól, hanem több mint 300 ezer ember mindennapi életéről is a térségben, akiknek a hétköznapi közlekedése gyorsabbá, egyszerűbbé és kényelmesebbé válik.

Az ÉKM államtitkára felidézte, hogy az országban több HÉV fejlesztése is zajlik. Példaként említette, hogy a H5-ös vonalon a kivitelezési közbeszerzés van folyamatban, előkészítés alatt van a déli irányú HÉV-vonal tervezése. A tervek szerint még az idén leszerződnek 54 darab új HÉV-jármű beszerzésére, ebből 2029-ig 118 darab meg is érkezik, utána pedig ütemesen, a pályafejlesztések előrehaladtával jön a további 36 jármű.

Hozzátette,

a HÉV-ek a viszonylag koros állapotuk ellenére a MÁV-Volán csoport egyik legüzembiztosabb járművei, több mint 95 százalékos menetrendszerűséggel járnak.

A fejlesztésekkel hozzájárulhatnak az autós közlekedés kiváltásához kötöttpályás közlekedéssel - mondta.

Csepreghy Nándor szólt arról, hogy szükséges a közösségi közlekedés fejlesztése, a kötöttpályás közlekedés erősítése a közúti személyszállítási mellett, és utalt arra, hogy ezer új autóbusz beszerzése van folyamatban.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter emlékeztetett, hogy a HÉV és a metróvonal összekötése régi álmot valósít meg. Ezzel olyan közlekedés jön létre, amely még szorosabb kapcsolatot tesz lehetővé az agglomeráció és Budapest között. A projekt megvalósításával sokak számára válhat kényelmesebbé és gyorsabbá a közlekedés. A tervezés egyebek közt arról is szól, hogy hogyan alakul Gödöllő HÉV-közlekedése, tekintettel a megújuló kastélyra és agrárkampuszra – tette hozzá.

Szatmáry Kristóf, a Fidesz országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a projekt nagy lépés a térségben élők számára, és reálisnak tartotta, hogy 2030-ig meginduljon a mintegy 200-300 milliárd forintos beruházás.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint az M2-es metróvonal Cinkotáig történő meghosszabbításával és a további 27 kilométernyi HÉV vonal felújításával lényegesen gyorsabb, versenyképes városi és elővárosi gyorsvasúti rendszer épülhet ki Csömör, Gödöllő és Budapest belvárosa között. A tervezési folyamat magában foglalja a korábban elkészült vizsgálati anyagok felhasználásával döntéselőkészítő dokumentáció, környezeti hatástanulmány, teljes körű engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, valamint a kivitelezési közbeszerzés kiírására alkalmas közbeszerzési dokumentáció elkészítését 2029 végéig.

A H8/H9-es HÉV és az M2-es metró fejlesztésének célja a közlekedési módváltás támogatása, az átszállások számának és idejének csökkentése, valamint a környezeti terhelés mérséklése. A metró meghosszabbítása Cinkotáig a Budapest külső kerületeiben élők megváltozott utazási igényeit szolgálja ki.

A teljes vonalszakasz - hozzávetőlegesen nyolc kilométer metró- és huszonhét kilométer HÉV-vonal - megtervezése szükséges, a feladat része a csömöri átkötést biztosító szakasz utolsó két kilométeres dízelüzemű részének a villamosítása is.

Valamennyi megállóhely rekonstrukciója és akadálymentesítése megtörténik, emellett korszerű utastájékoztató rendszerek épülnek ki. A cinkotai és a gödöllői végállomás is teljesen megújul, a H8-as HÉV-szakaszon egy új megállót is terveznek a Hungaroringnél.

Azokra a szakaszokra, ahol a lakóépületek közel helyezkednek el a HÉV-hez, zajárnyékoló falakat terveznek, és számos szintbeni kereszteződés megszűnik.

A projekt érdekessége és jelentős mérnöki kihívása

az Örs vezér tér felett egy hozzávetőlegesen 80 méter támaszközű vasúti híd megtervezése, amely lehetővé teszi a kötöttpályás közlekedést a két 2x2 sávos út felett

– tájékoztatott az ÉKM.

Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

A választási szervek felkészültek mind a hazai, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására, a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik. Viszont figyelmeztetést tettek közzé: ne hagyják az utolsó pillanatokra a voksolást, mert sorok alakulhatnak ki, és senki ne felejtse otthon az igazolványát.
 

Lépett Európa egyik legerősebb országa: így csökkentenék az Amerikától való függésüket

Lépett Európa egyik legerősebb országa: így csökkentenék az Amerikától való függésüket

Franciaország bejelentette, hogy a kormányzat által használt számítógépek Windows operációs rendszeréről Linuxra állnak majd át, annak érdekében, hogy csökkenteni tudják függőségüket az amerikai technológiai cégektől - írta a Techcrunch.

Fényes tűzgömbök lephetik el a magyar eget: íme a pontos dátum, amikor mindenkinek érdemes lesz felnéznie

Fényes tűzgömbök lephetik el a magyar eget: íme a pontos dátum, amikor mindenkinek érdemes lesz felnéznie

Április 22-én tetőzik a Lyridák meteorraj, az esti órákban pedig egy ritka égi együttállás is megfigyelhető lesz - közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

Trump tells Iran to negotiate as Vance heads to Pakistan for peace talks

Trump tells Iran to negotiate as Vance heads to Pakistan for peace talks

The Iranian delegation is yet to arrive in Islamabad - Iran's parliament speaker says there must be a ceasefire in Lebanon "before negotiations begin".

