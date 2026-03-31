INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának gyõri állomásán, a Széchenyi téren 2026. március 27-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Megszólalt a rendőrség: ez történhet, ha megzavarnak egy választási gyűlést

Az elmúlt napokban tartott választási rendezvények (gyűlések) rendőri biztosításával kapcsolatos észrevételek, kritikák tisztázása érdekében az alábbi tájékoztatás jelent meg a rendőrség hivatalos oldalán.

Orbán Viktor győri választási gyűlésén volt történt néhány kisebb atrocitás múlt pénteken, emiatt némi aggodalom előzte meg a Fidesz hétfői rendezvényét is, amelyet hétfőn tartottak.

Számos olyan hangot lehetett hallani az események miatt, hogy az ilyen rendezvényeken a rendőrség a felelős a biztonságért.

Az alábbi közlemény szerint azonban a törvény másként rendelkezik:

A választással összefüggő véleménynyilvánító rendezvényekre is a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény (Gytv.) rendelkezései irányadók – olvasható a police.hu oldalon. Eszerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy […] békésen és fegyvertelenül másokkal közösen felvonulásokat és tüntetéseket (a továbbiakban együtt: gyűlés) szervezzen, és azokon részt vegyen. A gyűlés szervezője az, aki a résztvevőket a gyűlésen való részvételre nyilvánosan felhívja, a gyűlést meghirdeti, továbbá a gyűlést megszervezi, és azt vezeti.

Az előírásoknak megfelelően bejelentett és a gyülekezési hatóság által tudomásul vett gyűlés rendjét és lefolyását annak vezetője (szervezője) határozza meg, így – többek között – dönt a szó megadásáról és megvonásáról, a gyűlés berekesztéséről vagy befejezetté nyilvánításáról, illetve megteszi a rend biztosítása, illetve fenntartása érdekében szükségessé váló intézkedéseket.

A gyűlés vezetője a gyűlésről kizárhatja azt, aki a gyűlést súlyosan megzavarja. Akit kizártak, annak a helyszínt haladéktalanul el kell hagynia.

Ha a kizárt személy a helyszínt nem hagyja el, a gyűlés helyszínéről a vezető eltávolíttatja. Ha a kizárt személynek a gyűlésen való további jelenléte a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül veszélyezteti, illetve az mások jogainak és szabadságának sérelmével jár, a kizárt személy eltávolításában a gyűlés vezetője a rendőrség közreműködését kérheti.

A fentiekből következik, hogy az előírások szerint folyó gyűléseken elsősorban – bizonyos tekintetben kizárólagosan – a szervező akarata érvényesül, azaz neki van joga, hogy adott területen és időben a rendezvényét megtartsa, véleményét kinyilvánítsa, illetve az általa meghatározott személynek ezt lehetővé tegye. A résztvevőknek pedig joga van ahhoz, hogy a véleményt megismerjék, közösen kifejezzék, és ebben őket senki se akadályozza.

Amennyiben a szervező úgy ítéli meg, hogy valamely magatartás a gyűlést súlyosan megzavarja, pl. a fenti jogokat korlátozza, az ilyen magatartást tanúsító személyt a rendezvényről kizárhatja (távozásra szólíthatja fel, eltávolíttathatja vagy a belépését megtagadhatja).

Az említett jogok érvényesülésének feltétele, hogy azokat mások tiszteletben tartsák, tartózkodjanak minden olyan magatartástól, ami a békés gyülekezési jog gyakorlását zavarja vagy ellehetetleníti.

A rendőrségnek – a rendőrségről szóló törvényben meghatározottak mellett – feladata, hogy biztosítsa a gyűlések békés megtartását, valamint a gyűléseken a közrend fenntartását, és ennek keretében a megfelelő intézkedések foganatosításával biztosítsa, hogy a gyűlést harmadik személy ne zavarja meg.

A rendőrség a feladatának ellátása során pártbefolyástól mentesen jár el. A gyűléseken – vagy azok közvetlen közelében – csak akkor vannak rendőrök, ha előzetesen a közbiztonságot fenyegető megalapozott információk merülnek fel vagy rivalizáló, ún. versengő rendezvényeket kell biztosítani.

A Gytv.-nek megfelelően, a bejelentéstől kezdve, a rendőrség képviselője (rendbiztos) kapcsolatot tart a szervezővel, jellemzően a gyűlés kezdetétől jelen van, és szükség esetén intézkedik. Ezen eljárásunk nem újkeletű; évtizedes gyakorlatunk szerint – a törvénynek megfelelve – a szervezőre hagyjuk az ilyen rendezvények lebonyolításának feladatait, ugyanis bízunk a résztvevők jogkövető magatartásában és minden honfitársunk jóhiszeműségében.

Donald Trump: „elvehetném az iráni olajat” – miért fontos a Harg-sziget?

Donald Trump: „elvehetném az iráni olajat” – miért fontos a Harg-sziget?
„Őszintén szólva, a legszívesebben rátenném a kezem az iráni olajra, de néhány ostoba ember otthon azt kérdezi, hogy mi értelme lenne? De ők ostobák" – nyilatkozta az amerikai elnök a Financial Times lapnak. A kulcsfontosságú Harg-sziget megszállása lehet a következő amerikai lépés – az amerikai deszantosok már készenlétben állnak.
 

Dubajnál horgonyzó tankerhajót ért támadás, amerikai katonák érkeztek a Közel-Keletre – Híreink az iráni háborúról kedden

Dubajnál horgonyzó tankerhajót ért támadás, amerikai katonák érkeztek a Közel-Keletre – Híreink az iráni háborúról kedden

Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, de mivel a hajó tele volt kőolajjal, félő, hogy olajszivárgás lesz. Az Egyesült Államok elit és legendás 82. légideszant-hadosztályának több ezer katonája megérkezett a Közel-Keletre. Eközben Donald Trump elnök az Irán elleni háború következő lépéseit mérlegeli, beleértve a szárazföldi erők esetleges bevetését is iráni területen.

Fontos változás élesedik a magyar utakon húsvétkor: erről minden autósnak tudnia kell

Fontos változás élesedik a magyar utakon húsvétkor: erről minden autósnak tudnia kell

Húsvét előtt és alatt ismét kamionstop nehezíti a teherforgalmat Magyarországon, azonban az éjszakai időszakokban feloldják a korlátozást.

Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker hit in Dubai

Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker hit in Dubai

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

