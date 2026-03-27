Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Néhány nappal a győri állomás előtt már érezhetően felfokozott hangulat lengte körül Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának pénteki programját.

Pintér Bence a város ellenzéki polgármestere kedden a közösségi oldalán arról írt, hogy információi szerint Győrt egy előre eltervezett, kampányt befolyásoló esemény helyszíneként használhatják fel: „Tisztelt győri polgárok! Tisztelt honfitársaim! A hozzám eljutott információk szerint felmerült, hogy előre eltervezetten Győrt akarják felhasználni kampányfordító esemény helyszíneként. Szeretnék erről a tervről mindenkit lebeszélni.”

Pénteken Orbán Viktor az országjárása keretében kétszer is felszólalt, előbb délután Veszprémben, majd este Győrbe érkezett. De ilyen előzmények után borítékolható volt, hogy kiemelt figyelem kíséri majd a győri állomást – olvasható az Index tudósításában.

A várakozást tovább fokozta egy korábbi, februári esemény is, akkor Lázár János tartott utcafórumot a városba több száz fős tömeg előtt, feszült légkörben. Tudósítónk beszámolója szerint egy ponton valósággal felrobbant a Vásárcsarnok a forrongó indulatoktól, és számos bekiabálás hangzott el a tárcavezető felé.

A helyzetet tovább élezte, amikor a színpadon az építési és közlekedési miniszter „kamukampánynak” nevezték Pintér Bence szavait és feljelentését. De ezen az eseményen történt az is, hogy Szabó Bálint egy idős férfival került fizikai konfliktusba, aki fojtogatni kezdte, de a jelenlévők rövid időn belül szétválasztották őket. Mindezek után a péntek esti győri beszéd már eleve kiélezett figyelem közepette kezdődött.

Győri gyufa

Győrben érezhetően felfokozott volt a hangulat – írja az Index.

Orbán Viktor győri beszéde előtt és alatt a főtér közelében szinte tapinthatóvá vált a feszültség. A Jedlik Ányos utcában – egy szűk, macskaköves sétálóutcában, amely a lezárt főtérre vezet – egymás közelében gyűlt össze a kormánypárti és az ellenzéki kemény mag. A két tábor között alig néhány méter maradt, a helyzet időnként a tetlegessség határát súrolta. Az újságírók is a két csoport közé szorultak – ellenzéki és kormánypárti újságírót is lökdöstek –, miközben mindkét oldalon sűrű sorokban álltak egymással szemben a résztvevők.

A Valton emberei először lezárták a Jedlik Ányos utca és a főtér kereszteződését, így a tömeg nem tudott továbbhaladni. A szűk utcában gyakorlatilag egymásra torlódott a két tábor, a kialakult helyzet pedig egyre feszültebbé vált. Nem sokkal később újabb ellenzéki tüntetők érkeztek, a biztonságiak pedig visszahúzódtak, így a két csoport gyakorlatilag egymással szemben maradt, rendőri és biztonsági érő nélkül. A hangzavar folyamatos volt: egymást váltották a „mocskos Fidesz” és a „Hajrá, Fidesz!” skandálások.

A feszültséget tovább fokozta, hogy mindkét oldalon láthatóan fiatal, fizikailag is erős résztvevők álltak egymással szemben – többen ETO-mezben, illetve olyanok is, akik megjelenésük alapján rutinos utcai konfliktusok résztvevőinek tűntek. A zaj miatt a közeli színpadról érkező beszédből gyakorlatilag semmit nem lehetett hallani. Ahogy a két csoport egyre közelebb sodródott egymáshoz, a hangulat tovább éleződött: a skandálások mellett egyre keményebb, személyeskedő és sértő bekiabálások is elhangzottak.

Ezt jól mutatja, hogy egy ponton a fideszes tábor felé fordulva oda kiabálták, az ellenzéki tüntetők, hogy „hol a WC-kefe, cigányok?”

Később az egyik biztonsági ember fülébe sípoltak, majd közelről azt kiabálták neki: „mocskos Fidesz”. A Valton munkatársa erre röviden úgy reagált: „ez legyen a legnagyobb örömöd”. Majd egy kormánypárti szimpatizáns a másik oldal felé köpött a tömegben a biztonsági ember válla fölött. A hangulat végig feszült maradt, időnként úgy tűnt, bármelyik pillanatban komolyabb összetűzés alakulhat ki a két tábor között. Amikor egy-egy transzparenst kitéptek egymás kezéből, a helyzet gyorsan elmérgesedett: rövid dulakodások is kialakultak.