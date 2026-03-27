ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
338.51
bux:
121718.08
2026. március 27. péntek Hajnalka
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának gyõri állomásán, a Széchenyi téren 2026. március 27-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Győrben már a beszéd előtt elszabadultak az indulatok. Az egymásnak feszülő kormánypárti és ellenzéki csoportok között dulakodások alakultak ki, transzparenseket téptek ki egymás kezéből, miközben a skandálások és sértő bekiabálások egyre erősödtek.

Néhány nappal a győri állomás előtt már érezhetően felfokozott hangulat lengte körül Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának pénteki programját.

Pintér Bence a város ellenzéki polgármestere kedden a közösségi oldalán arról írt, hogy információi szerint Győrt egy előre eltervezett, kampányt befolyásoló esemény helyszíneként használhatják fel: „Tisztelt győri polgárok! Tisztelt honfitársaim! A hozzám eljutott információk szerint felmerült, hogy előre eltervezetten Győrt akarják felhasználni kampányfordító esemény helyszíneként. Szeretnék erről a tervről mindenkit lebeszélni.”

Pénteken Orbán Viktor az országjárása keretében kétszer is felszólalt, előbb délután Veszprémben, majd este Győrbe érkezett. De ilyen előzmények után borítékolható volt, hogy kiemelt figyelem kíséri majd a győri állomást – olvasható az Index tudósításában.

A várakozást tovább fokozta egy korábbi, februári esemény is, akkor Lázár János tartott utcafórumot a városba több száz fős tömeg előtt, feszült légkörben. Tudósítónk beszámolója szerint egy ponton valósággal felrobbant a Vásárcsarnok a forrongó indulatoktól, és számos bekiabálás hangzott el a tárcavezető felé.

A helyzetet tovább élezte, amikor a színpadon az építési és közlekedési miniszter „kamukampánynak” nevezték Pintér Bence szavait és feljelentését. De ezen az eseményen történt az is, hogy Szabó Bálint egy idős férfival került fizikai konfliktusba, aki fojtogatni kezdte, de a jelenlévők rövid időn belül szétválasztották őket. Mindezek után a péntek esti győri beszéd már eleve kiélezett figyelem közepette kezdődött.

Győri gyufa

Győrben érezhetően felfokozott volt a hangulat – írja az Index.

Orbán Viktor győri beszéde előtt és alatt a főtér közelében szinte tapinthatóvá vált a feszültség. A Jedlik Ányos utcában – egy szűk, macskaköves sétálóutcában, amely a lezárt főtérre vezet – egymás közelében gyűlt össze a kormánypárti és az ellenzéki kemény mag. A két tábor között alig néhány méter maradt, a helyzet időnként a tetlegessség határát súrolta. Az újságírók is a két csoport közé szorultak – ellenzéki és kormánypárti újságírót is lökdöstek –, miközben mindkét oldalon sűrű sorokban álltak egymással szemben a résztvevők.

A Valton emberei először lezárták a Jedlik Ányos utca és a főtér kereszteződését, így a tömeg nem tudott továbbhaladni. A szűk utcában gyakorlatilag egymásra torlódott a két tábor, a kialakult helyzet pedig egyre feszültebbé vált. Nem sokkal később újabb ellenzéki tüntetők érkeztek, a biztonságiak pedig visszahúzódtak, így a két csoport gyakorlatilag egymással szemben maradt, rendőri és biztonsági érő nélkül. A hangzavar folyamatos volt: egymást váltották a „mocskos Fidesz” és a „Hajrá, Fidesz!” skandálások.

A feszültséget tovább fokozta, hogy mindkét oldalon láthatóan fiatal, fizikailag is erős résztvevők álltak egymással szemben – többen ETO-mezben, illetve olyanok is, akik megjelenésük alapján rutinos utcai konfliktusok résztvevőinek tűntek. A zaj miatt a közeli színpadról érkező beszédből gyakorlatilag semmit nem lehetett hallani. Ahogy a két csoport egyre közelebb sodródott egymáshoz, a hangulat tovább éleződött: a skandálások mellett egyre keményebb, személyeskedő és sértő bekiabálások is elhangzottak.

Ezt jól mutatja, hogy egy ponton a fideszes tábor felé fordulva oda kiabálták, az ellenzéki tüntetők, hogy „hol a WC-kefe, cigányok?”

Később az egyik biztonsági ember fülébe sípoltak, majd közelről azt kiabálták neki: „mocskos Fidesz”. A Valton munkatársa erre röviden úgy reagált: „ez legyen a legnagyobb örömöd”. Majd egy kormánypárti szimpatizáns a másik oldal felé köpött a tömegben a biztonsági ember válla fölött. A hangulat végig feszült maradt, időnként úgy tűnt, bármelyik pillanatban komolyabb összetűzés alakulhat ki a két tábor között. Amikor egy-egy transzparenst kitéptek egymás kezéből, a helyzet gyorsan elmérgesedett: rövid dulakodások is kialakultak.

Kezdőlap    Belföld    Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Repedések a jólétben – 20 jel, hogy ez a Németország már nem az a Németország

Németország hosszú ideig a kiszámíthatóság országa volt. Stabil árak, erős ipar, növekvő életszínvonal. 2019 óta azonban egy új korszak kezdődött, amelyben ezek az alapok meginogtak. A változás nem egyetlen válság eredménye, hanem több, egymást erősítő folyamat következménye. Ez a cikk húsz konkrét példán keresztül mutatja meg, hogyan változik meg egy gazdasági nagyhatalom.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elromlott a hangulat: korrekciós fázisba ért a Dow, nagy mozgások a magyar tőzsdén

Elromlott a hangulat: korrekciós fázisba ért a Dow, nagy mozgások a magyar tőzsdén

Folytatódott a volatilis kereskedés csütörtökön az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek jelentős csökkenésekkel zártak és az olajpiacon is voltak mozgások, ma reggel azonban Ázsiában felemás volt a hangulat és az európai részvénypiacok is vegyesen nyitottak. A délelőtt folyamán azonban lefordultak az európai tőzsdék, esik a BUX is, különösen a 4iG, az Appeninn és az Opus árfolyama. Az ellentmondásos nyilatkozatok Irán és az Egyesült Államok részéről fokozzák a bizonytalanságot, Donald Trump tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, de ez nem sokáig segített a hangulaton, az amerikai tőzsdék pénteken jelentősebb esésekkel kezdték a napot, a Nasdaq 100 és a Dow index már korrekciós fázisba ért. Az olajár kissé emelkedik, akárcsak az aranyár.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Valorizációs szorzó 2026: megjelent a rendelet, így számítják idén a nyugdíjakat

Valorizációs szorzó 2026: megjelent a rendelet, így számítják idén a nyugdíjakat

A nyilvános rendelet tervezete meghatározza a valorizációs szorzók 2026-os mértékét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran claims US-Israeli strikes targeting civilian sites as Rubio expects war to end 'in weeks, not months'

Iran claims US-Israeli strikes targeting civilian sites as Rubio expects war to end 'in weeks, not months'

The secretary of state says the US can achieve its goals in Iran without deploying ground troops, as G7 ministers call for the reopening of the Strait of Hormuz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 27. 19:37
Gulyás Gergely: ma az anyaország elég erős ahhoz, hogy hazájaként tekinthessen rá minden magyar
2026. március 27. 18:56
Ellentüntetők zavarták meg Orbán Viktort Győrben
×
×