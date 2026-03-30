ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.37
usd:
338.83
bux:
121958.86
2026. március 30. hétfő Zalán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja 2024. június 6-án. Ezen a napon aláírásra került a repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. adás-vételi szerződése, így közel 20 év után újra nemzeti többségi tulajdonba került a reptér. A megállapodásnak köszönhetően a magyar állam vételár arányosan 80 százalékos tulajdonrészt szerez a Budapest Airport Zrt.-ben, a francia társbefektető VINCI pedig 20 százalékot.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Egyedülálló élményben lehet része annak, aki ma utazik a Liszt Ferenc reptérről

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A zongora világnapjára különleges koncertsorozattal emlékezik a Budapest Airport – nyilatkozta a cég kommunikációs igazgatója az InfoRádiónak. Valentinyi Katalin emellett arról is beszélt, hogy a vasárnaptól érvényes nyári menetrendben milyen újdonságok szerepelnek.

„A Budapest Airport nyári menetrendje mindig azon a napon indul, amikor az órát átállítjuk. Az idei rekordszámú úti célt tartalmaz, ami azt jelenti, hogy 160 város érhető el, amit 220 járat fog teljesíteni” – ismertette a Budapest Airport kommunikációs vezetője.

Az új célállomások közül kettőt külön is kiemelt Valentinyi Katalin. Az egyik az egyesült államokbeli Philadelphia, a másik pedig a kanadai Toronto. Mindkét járat a Covid-világjárvány kitörésekor szűnt meg, de most – hét év elteltével – újra indulnak. E két város mellett természetesen számos más észak-amerikai és karibi célállomásra is sokkal könnyebben eljuthatnak az idén Budapestről az utasok – tette hozzá Valentinyi Katalin.

Viszont mind a philadelphiai, mind a torontói járat egyelőre csak átmenetileg került vissza a menetrendbe. Ugyanis majd a kihasználtságuk alapján dönt a légitársaság, hogy ezeket a jövőben is fenntartja-e, vagy csak időszakosan fogja üzemelni – jegyezte meg.

„Nagyon bízunk benne, hogy nem átmeneti, hanem végleges járatbővítésről lesz szó, ahogyan a szintén most induló harmadik tengerentúli járatunk, a szöuli is. A dél-koreai fővárosba jelenleg is repül a Korean Air, de erre az útvonalra most az Asian Airlines is elindítja a járatait. Így már a hét hat napján közvetlenül el lehet jutni Budapestről Szöulba” – hívta fel a figyelmet a reptér PR igazgatója. Különösen fontosnak nevezte, hogy a magyar fővárosból egyre több olyan közvetlen repülőjárat indul, amelyekkel a világ számos nagyvárosába, vagy fontos átszállási központjába lehet utazni.

Az InfoRádió arra is kíváncsi volt, vajon milyen új, európai célállomások szerepelnek a nyári menetrendben? A kommunikációs igazgató elmondta, hogy 17 európai járatot jelentettek be a diszkont légitársaságok, amik közül 12 új úti célt jelent. Ezek közül kiemelkedik Ankara vagy Norvégiában Bergen, Görögországban Kefalónia és Kalamata, de mostantól Menorcára is el lehet átszállás nélkül utazni, akárcsak a bolgár fővárosba, Szófiába. Szerinte a nyári hónapokban nagyon népszerűek lesznek a horvátországi Dubrovnikba és Zadarba induló járatok.

Valentinyi Katalin a hétfői nap különlegességéről is mesélt az InfoRádiónak. „Az idén másodjára csatlakoztunk a Zongora világnapja nevű kezdeményezéshez, amit az év 88. napján szoktak megrendezni, ezzel utalva a hangszer 88 billentyűjére. Bár ez az idén vasárnapra esett, de mi a nagyobb forgalomra tekintettel, inkább hétfőre tettük a megemlékezést. Így sokkal több utasunk élvezheti a szinte egész napos koncertsorozatot" – hangoztatta.

Mint mondta, a 2-es terminál központi csarnokában, a Skycourtban reggeltől egészen kora estig félórás zongora koncertek követik egymást, 30 perces szünetekkel. Az ország kiemelkedő fiatal tehetségei és elismert nagy művészei lépnek fel. A közönség hallhatja többek között Bogányi Gergely világhírű zongoraművészt, vagy Iván Szandrát, Fehér Lilit, és fellép még Buka Péter, Borbély László is. „Ami pedig az idei eseményünk igazi különlegessége az az, hogy a művészek a világszinten is egyedülálló, magyar fejlesztésű Bogányi zongorán játszanak. Úgyhogy valóban nagyon egyedülálló élménnyel készülünk ma az utasoknak”– nyilatkozta a Budapest Airport kommunikációs igazgatója.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Egyedülálló élményben lehet része annak, aki ma utazik a Liszt Ferenc reptérről

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Versenyfutás az LNG-ért: baj van a gázpiacon, főleg Európában

A világpiacon már verseny alakult ki a cseppfolyós földgázért, az LNG-ért, az Amerikából Európába indított szállítmányok sok esetben Ázsiában kötnek, mert ott többet fizetnek érte. Ha pedig elhúzódik az iráni háború, hosszú távon is erre kell berendezkedni, miközben az európai gáztározók töltöttsége alacsony – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője.
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Múlik a pánik, de nagy a nyomás a magyar tőzsdén

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Legfrissebb fejleményként Donald Trump nyíltan beszélt arról, hogy szeretné megszerezni Irán olajkészleteit; viszont az amerikai elnök továbbra is azt reméli, sikerül Teheránnal megegyezni a háború lezárásáról. A magyar tőzsdén több részvénynél is nagyon komoly esés látszik, index-szinten azonban pozitív a kép.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döntött a kormány, komoly béremelés jön Magyarországon: kiderült, kiknek a fizetése nőhet akár 17 százalékkal is

Béremelés jön a víziközműágazatban: a kormány több mint 14 milliárd forintot biztosít arra, hogy a szolgáltatóknál 10-17 százalékkal emeljék a dolgozók bérét

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

The US president's comments come alongside briefings from US officials about the readiness of troops to carry out ground operations.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 30. 10:45
Csercsa Balázs közzétette a Tisza Párt energiatervét: eltörölnék a rezsicsökkentést és védett üzemanyagárat
2026. március 30. 10:33
Orkán erejű szél fújt a Balatonnál, megdőlt a szélrekord – és jön a folytatás
×
×