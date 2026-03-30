Egyedülálló élményben lehet része annak, aki ma utazik a Liszt Ferenc reptérről

„A Budapest Airport nyári menetrendje mindig azon a napon indul, amikor az órát átállítjuk. Az idei rekordszámú úti célt tartalmaz, ami azt jelenti, hogy 160 város érhető el, amit 220 járat fog teljesíteni” – ismertette a Budapest Airport kommunikációs vezetője.

Az új célállomások közül kettőt külön is kiemelt Valentinyi Katalin. Az egyik az egyesült államokbeli Philadelphia, a másik pedig a kanadai Toronto. Mindkét járat a Covid-világjárvány kitörésekor szűnt meg, de most – hét év elteltével – újra indulnak. E két város mellett természetesen számos más észak-amerikai és karibi célállomásra is sokkal könnyebben eljuthatnak az idén Budapestről az utasok – tette hozzá Valentinyi Katalin.

Viszont mind a philadelphiai, mind a torontói járat egyelőre csak átmenetileg került vissza a menetrendbe. Ugyanis majd a kihasználtságuk alapján dönt a légitársaság, hogy ezeket a jövőben is fenntartja-e, vagy csak időszakosan fogja üzemelni – jegyezte meg.

„Nagyon bízunk benne, hogy nem átmeneti, hanem végleges járatbővítésről lesz szó, ahogyan a szintén most induló harmadik tengerentúli járatunk, a szöuli is. A dél-koreai fővárosba jelenleg is repül a Korean Air, de erre az útvonalra most az Asian Airlines is elindítja a járatait. Így már a hét hat napján közvetlenül el lehet jutni Budapestről Szöulba” – hívta fel a figyelmet a reptér PR igazgatója. Különösen fontosnak nevezte, hogy a magyar fővárosból egyre több olyan közvetlen repülőjárat indul, amelyekkel a világ számos nagyvárosába, vagy fontos átszállási központjába lehet utazni.

Az InfoRádió arra is kíváncsi volt, vajon milyen új, európai célállomások szerepelnek a nyári menetrendben? A kommunikációs igazgató elmondta, hogy 17 európai járatot jelentettek be a diszkont légitársaságok, amik közül 12 új úti célt jelent. Ezek közül kiemelkedik Ankara vagy Norvégiában Bergen, Görögországban Kefalónia és Kalamata, de mostantól Menorcára is el lehet átszállás nélkül utazni, akárcsak a bolgár fővárosba, Szófiába. Szerinte a nyári hónapokban nagyon népszerűek lesznek a horvátországi Dubrovnikba és Zadarba induló járatok.

Valentinyi Katalin a hétfői nap különlegességéről is mesélt az InfoRádiónak. „Az idén másodjára csatlakoztunk a Zongora világnapja nevű kezdeményezéshez, amit az év 88. napján szoktak megrendezni, ezzel utalva a hangszer 88 billentyűjére. Bár ez az idén vasárnapra esett, de mi a nagyobb forgalomra tekintettel, inkább hétfőre tettük a megemlékezést. Így sokkal több utasunk élvezheti a szinte egész napos koncertsorozatot" – hangoztatta.

Mint mondta, a 2-es terminál központi csarnokában, a Skycourtban reggeltől egészen kora estig félórás zongora koncertek követik egymást, 30 perces szünetekkel. Az ország kiemelkedő fiatal tehetségei és elismert nagy művészei lépnek fel. A közönség hallhatja többek között Bogányi Gergely világhírű zongoraművészt, vagy Iván Szandrát, Fehér Lilit, és fellép még Buka Péter, Borbély László is. „Ami pedig az idei eseményünk igazi különlegessége az az, hogy a művészek a világszinten is egyedülálló, magyar fejlesztésű Bogányi zongorán játszanak. Úgyhogy valóban nagyon egyedülálló élménnyel készülünk ma az utasoknak”– nyilatkozta a Budapest Airport kommunikációs igazgatója.