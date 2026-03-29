ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
338.51
bux:
121718.08
2026. március 29. vasárnap Auguszta
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Nézd meg, mit alkottunk Dopemannel! - írta közösségi oldalán Orbán Viktor
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Autót váltott Orbán Viktor, páncélozott járművel utazik az ukránok miatt a kormányfő

Infostart

Biztonsági okokból páncélozott gépjárműre cserélte eddigi szolgálati kisbuszát Orbán Viktor; a miniszterelnök a váltást az őt ért ukrajnai fenyegetésekkel indokolta.

Orbán Viktor Dopeman (Pityinger László) podcastjában beszélt arról, hogy az utóbbi időben megerősített védelem mellett közlekedik.

A döntés hátterében több, Ukrajna felől érkező nyilatkozat áll: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban élesen bírálta a magyar miniszterelnököt az Ukrajnának szánt uniós források blokkolása miatt, egy nyugalmazott ukrán titkosszolgálati tábornok, Hrihorij Omelcsenko pedig közvetlen következményekkel és a „karmával” fenyegette meg a kormányfőt és családját - emlékezet az index.hu.

Orbán Viktor az 1990-es évek vége óta előnyben részesítette a Volkswagen Multivan típusú kisbuszokat a klasszikus elnöki limuzinokkal szemben. A korábbi mikrobusz belső tere alkalmas volt útközbeni tárgyalások lebonyolítására, és az elmúlt évtizedekben a miniszterelnök védjegyévé vált.

A Terrorelhárítási Központ (TEK) által üzemeltetett flotta most

egy speciális védelmi képességekkel rendelkező páncélautóval bővült

a kormányfő közvetlen környezetében.

Mindenesetre a közösségi médiában, annak is az ellenzékkel szimpatizáló részében nagy megütközést váltott ki, hogy Orbán Viktor a 30-as évek amerikáját idéző öltözékben ajánlotta a beszélgetést.

A podcastban a biztonságtechnikai váltás mellett szó esett a szegedi BYD-gyár építéséről, a kínai technológiai térnyerésről, valamint az energiaárakat és a közel-keleti konfliktust érintő külpolitikai kérdésekről is.

Kezdőlap    Belföld    Autót váltott Orbán Viktor, páncélozott járművel utazik az ukránok miatt a kormányfő

orbán viktor

biztonság

dopeman

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×