Autót váltott Orbán Viktor, páncélozott járművel utazik az ukránok miatt a kormányfő

Orbán Viktor Dopeman (Pityinger László) podcastjában beszélt arról, hogy az utóbbi időben megerősített védelem mellett közlekedik.
A döntés hátterében több, Ukrajna felől érkező nyilatkozat áll: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban élesen bírálta a magyar miniszterelnököt az Ukrajnának szánt uniós források blokkolása miatt, egy nyugalmazott ukrán titkosszolgálati tábornok, Hrihorij Omelcsenko pedig közvetlen következményekkel és a „karmával” fenyegette meg a kormányfőt és családját - emlékezet az index.hu.
Orbán Viktor az 1990-es évek vége óta előnyben részesítette a Volkswagen Multivan típusú kisbuszokat a klasszikus elnöki limuzinokkal szemben. A korábbi mikrobusz belső tere alkalmas volt útközbeni tárgyalások lebonyolítására, és az elmúlt évtizedekben a miniszterelnök védjegyévé vált.
A Terrorelhárítási Központ (TEK) által üzemeltetett flotta most
egy speciális védelmi képességekkel rendelkező páncélautóval bővült
a kormányfő közvetlen környezetében.
Mindenesetre a közösségi médiában, annak is az ellenzékkel szimpatizáló részében nagy megütközést váltott ki, hogy Orbán Viktor a 30-as évek amerikáját idéző öltözékben ajánlotta a beszélgetést.
A podcastban a biztonságtechnikai váltás mellett szó esett a szegedi BYD-gyár építéséről, a kínai technológiai térnyerésről, valamint az energiaárakat és a közel-keleti konfliktust érintő külpolitikai kérdésekről is.