Autót váltott Orbán Viktor, páncélozott járművel utazik az ukránok miatt a kormányfő

Orbán Viktor Dopeman (Pityinger László) podcastjában beszélt arról, hogy az utóbbi időben megerősített védelem mellett közlekedik.

A döntés hátterében több, Ukrajna felől érkező nyilatkozat áll: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban élesen bírálta a magyar miniszterelnököt az Ukrajnának szánt uniós források blokkolása miatt, egy nyugalmazott ukrán titkosszolgálati tábornok, Hrihorij Omelcsenko pedig közvetlen következményekkel és a „karmával” fenyegette meg a kormányfőt és családját - emlékezet az index.hu.

Orbán Viktor az 1990-es évek vége óta előnyben részesítette a Volkswagen Multivan típusú kisbuszokat a klasszikus elnöki limuzinokkal szemben. A korábbi mikrobusz belső tere alkalmas volt útközbeni tárgyalások lebonyolítására, és az elmúlt évtizedekben a miniszterelnök védjegyévé vált.

A Terrorelhárítási Központ (TEK) által üzemeltetett flotta most

egy speciális védelmi képességekkel rendelkező páncélautóval bővült

a kormányfő közvetlen környezetében.

Mindenesetre a közösségi médiában, annak is az ellenzékkel szimpatizáló részében nagy megütközést váltott ki, hogy Orbán Viktor a 30-as évek amerikáját idéző öltözékben ajánlotta a beszélgetést.

A podcastban a biztonságtechnikai váltás mellett szó esett a szegedi BYD-gyár építéséről, a kínai technológiai térnyerésről, valamint az energiaárakat és a közel-keleti konfliktust érintő külpolitikai kérdésekről is.