ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.54
usd:
334.13
bux:
122583.12
2026. március 11. szerda Szilárd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök vatikáni látogatása során interjút ad az M1 aktuális csatornának Rómában 2025. október 27-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Hrihorij Omelcsenko volt ukrán képviselő szavai után Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, mindenkit arra kért a családjából, hogy vegye komolyan a fenyegetést, de ne ijedjen meg.

Egy Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje megfenyegette Orbán Viktort és családját.

Orbán Viktor közzétett egy Facebook-videót, amelyben a lányaival beszélt telefonon.

„Biztos látni fogod majd a hírekben, hogy az ukránok megfenyegettek, most már nemcsak engem, hanem titeket is, gyereket, unokát” – fogalmazott hívás közben a kormányfő, hozzátéve: „azért hívlak, hogy ne ijedj meg. Ha valami baj van, vagy látsz valamit, szólj. Komolyan kell venni, de nem szabad megijedni. Vigyázz magadra” – olvasható az Index cikkében.

Orbán Viktor a videó végén kifejtette: „Ilyenkor összeszalad a család. Jól vannak, mindenkit kértem, hogy vegye komolyan, de ne ijedjenek meg. Nem is ijedtek meg, azt hiszem. Bár ez szokatlan az életünkben, de majd kitaláljuk, hogyan alkalmazkodjunk hozzá. A feleségemnek ebben biztos kulcsszerepe lesz.”

Kezdőlap    Belföld    Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

ukrajna

magyarország

orbán viktor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Grád Ottó az üzemanyagokról: a védett árak normalizálják a helyzetet, örülhetnek a fogyasztók

Grád Ottó az üzemanyagokról: a védett árak normalizálják a helyzetet, örülhetnek a fogyasztók
Kedvező fejlemény, hogy hétfő óta Európában is jelentősen csökkent a kőolaj ára, a gázolaj és a benzin jegyzésára viszont továbbra is magasabb annál, mint amilyen szinten időszakosan lenni szokott – mondta az InfoRádióban a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Mint fogalmazott, a védett árak korrekt árszintet jelentenek, ami ugyan alatta van az aktuális normál piaci árnak, de ez nem olyan mértékű különbség, mint amilyen korábban, az árstop idején volt.
 

Vészcsengő és döntés az olajpiacon: soha ekkora tartalékot nem szabadítottak még fel

Automata benzinkutak jóárasítása – közel a megoldás

Most 45 forinttal drágul a dízel, de csak keveseknek

Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Hrihorij Omelcsenko volt ukrán képviselő szavai után Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, mindenkit arra kért a családjából, hogy vegye komolyan a fenyegetést, de ne ijedjen meg.
 

„Gondolkodjon el a gyermekein” – újabb durva ukrán fenyegetés Orbán Viktornak

Az Európai Parlament is elutasítja Ukrajna gyorsított csatlakozását

Az ukránok szerint „nincs hivatalos státusuk” a Barátság kőolajvezetéket vizsgáló magyaroknak, nincsenek egyeztetett tárgyalásaik

Már Ukrajnában van a magyar vizsgálóbizottság – itt vannak a legfrissebb információk

Az EU sürgeti a Barátság vezeték megnyitását, pénzt is felajánlott a javításhoz

Ursula von der Leyen: stratégiai baklövés lenne visszatérni az orosz gázhoz és olajhoz

Az iráni háború megdrágítja a Távol-Keletről érkező áruforgalmat is – Lóga Máté az Arénában

Az iráni háború megdrágítja a Távol-Keletről érkező áruforgalmat is – Lóga Máté az Arénában

 

Kereskedelmi hajókat ért támadás a Hormuzi–szorosban

Irán fenyeget, bankok és pénzintézetek megtámadását is tervezi

„Senkinek nem érdeke” – Elemző: nem lesz hosszú a válság Irán miatt

„Ne merjetek tüntetni a kormány ellen” – figyelmeztette az irániakat az ország rendőrfőnöke

Így ütötték ki az irániak a világ két legjelentősebb olajexportáló országát

VIDEÓ
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.11. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mentőöv érkezik az elszabadult lakásárak miatt: teljesen átírnák a lakásvásárlás feltételeit az Európai Parlamentben

Mentőöv érkezik az elszabadult lakásárak miatt: teljesen átírnák a lakásvásárlás feltételeit az Európai Parlamentben

Az Európai Parlament átfogó javaslatcsomagot fogadott el a gazdaságra és a társadalomra egyaránt súlyos terhet rovó lakhatási válság enyhítésére. Az új uniós stratégia három fő pillérre építve kezelné a kirívóan magas ingatlanárakat és bérleti díjakat: ezek a célzott adóösztönzők, az energiahatékonysági felújítások, valamint az engedélyezéseket meggyorsító radikális bürokráciacsökkentés. A megvalósítást a meglévő uniós források átcsoportosításával is támogatnák.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Te ismered az állatok régies, népies neveit? Lássuk, eltalálod-e, melyik 10 állatról van szó!

Kvíz: Te ismered az állatok régies, népies neveit? Lássuk, eltalálod-e, melyik 10 állatról van szó!

Az ilyen régies, népies elnevezéseket klasszikus regényekből, népmesékből, költeményekből ismerhetjük, de akár még a nagyszüleinktől is hallhattuk őket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Largest ever' oil reserve release agreed by 32 countries, as Strait of Hormuz ships attacked

'Largest ever' oil reserve release agreed by 32 countries, as Strait of Hormuz ships attacked

The release of 400 million barrels by members of the International Energy Agency is designed to "address disruptions in oil markets stemming from the war in the Middle East".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 11. 17:56
László Krisztián Európa választási pillanatáról: a nemzetek sokszínűsége kell, hogy Európa erejét adja
2026. március 11. 17:15
A Tisza miatt az MSZP visszaléptetné Szabó Tímeát, és ejti Óbuda polgármesterét is
×
×