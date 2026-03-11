Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Egy Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje megfenyegette Orbán Viktort és családját.

Orbán Viktor közzétett egy Facebook-videót, amelyben a lányaival beszélt telefonon.

„Biztos látni fogod majd a hírekben, hogy az ukránok megfenyegettek, most már nemcsak engem, hanem titeket is, gyereket, unokát” – fogalmazott hívás közben a kormányfő, hozzátéve: „azért hívlak, hogy ne ijedj meg. Ha valami baj van, vagy látsz valamit, szólj. Komolyan kell venni, de nem szabad megijedni. Vigyázz magadra” – olvasható az Index cikkében.

Orbán Viktor a videó végén kifejtette: „Ilyenkor összeszalad a család. Jól vannak, mindenkit kértem, hogy vegye komolyan, de ne ijedjenek meg. Nem is ijedtek meg, azt hiszem. Bár ez szokatlan az életünkben, de majd kitaláljuk, hogyan alkalmazkodjunk hozzá. A feleségemnek ebben biztos kulcsszerepe lesz.”