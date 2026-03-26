Csatatér: az átalakított Pest vármegyei 3-as körzetben nagyon szoros küzdelem várható

A Csatatér, az InfoRádió választási műsora egy-egy érdekesebb választókerületet mutat be az április 12-i parlamenti választások előtt. Ezúttal a Pest vármegye 3-as számú egyéni választókerületében várható politikai csatáról következik összeállítás. Képviselőjelöltek szólaltak meg és elemző értékelt.

Pest vármegye 3-as számú egyéni választókerületéhez összesen 19 település tartozik, köztük Budakalász, Pilisvörösvár és Solymár.

Az induláshoz szükséges aláírásokat hét jelöltnek sikerült megszereznie:

Borvendég Zsuzsanna (Mi Hazánk)

Bujdosó Andrea Anna (Tisza Párt)

Deák Balázs (Jobbik)

Fodor Bettina (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

Jeckel Nikoletta (Szolidaritás–Munkáspárt)

Menczer Tamás (Fidesz–KDNP)

Vasvári Péter Lajos (Demokratikus Koalíció)

A győzelemre esélyes jelölteket megkereste az InfoRádió, de a Tisza Párt nem kívánt élni a lehetőséggel.

A Fidesz–KDNP jelöltje, Menczer Tamás

Elsőként Menczer Tamással, a Fidesz–KDNP jelöltjével, a Fidesz kommunikációs igazgatójával beszélgetett az InfoRádió riportere.

A kérdésre, hogy hogyan értékeli a kormány elmúlt ciklusban nyújtott teljesítményét, azt mondta: „nehéz időszakban vagyunk, nem véletlenül mondjuk azt, hogy a veszélyek korát éljük, veszélyek jelennek meg egymás után, vagy akár egymással egy időben párhuzamosan. Bevándorlás, covid, háború, szankciók, energiaválság, a világban gazdasági válság, sajnos lehet hosszasan sorolni. Mindezek mellett és mindezek ellenére

a legfontosabb, hogy a kormány teljesítette a vállalásait. Először is megőrizte a kormány Magyarország békéjét, nem hagytuk, hogy belesodorjanak bennünket a háborúba,

és azt sem hagytuk, hogy közel vigyenek bennünket hozzá” – fogalmazott Menczer Tamás, hozzátéve: bár a háború földrajzi értelemben sajnálatos módon itt van a szomszédunkban, „de mi mindig mondtuk, hogy kimaradunk belőle, és amíg nemzeti kormány van, és Orbán Viktor vezeti a kormányt, addig ez így is marad. A bevándorlástól is meg tudtuk védeni Magyarországot. Erről mostanában kevesebbet beszélünk a háború miatt, de továbbra is egy súlyos kihívás. És emellett

amit vállaltunk a magyar családok felé, azt teljesítettük, sőt még többet is.

Ha megnézzük a családi adókedvezmény megduplázását, az édesanyák adómentességének lépcsőzetes bevezetését, az Otthon Startot, ami egyedülálló, a 13. havi nyugdíj megőrzését, a 14. havi nyugdíj bevezetését, a 6 havi fegyverpénzt, béremeléseket a tanároknak, kulturális, szociális ágazatban dolgozóknak, a rezsicsökkentés megvédését – lehet sorolni az eredményeket, amelyeket egyrészt megvédtünk, másrészt a magyarokkal összefogva elértünk” – mondta Menczer Tamás.

A kérdésre, hogy magában a választókerületében miket tart a legsúlyosabb gondoknak, azt mondta: „A helyzetünk olyan, ami a feladatokat és kihívásokat illeti, mint a többi agglomerációs körzeté:

az elmúlt évtizedekben a lakosságszám igen dinamikusan nőtt, és ezt évtizedes távlatban az infrastruktúra nem tudta lekövetni.

Azt tartom a legfontosabb feladatomnak, hogy a Buda környéki választókörzetben élők jogos igényeit kiszolgáljuk. Mondom konkrétan: út, járda, iskolai férőhely, óvodai férőhely, szennyvíz – talán ezek a legfontosabbak” – mondta a politikus, hozzátéve: „még annyit hadd jegyezzek meg, hogy a lakosságszám-növekedés évtizedek alatt történt, és soha nem a képviselő vagy a kormány dönti el, hogy egy településen hányan laknak, hanem mindig a polgármester és az önkormányzat”.

Menczer Tamás szerint a körzetben évtizedekkel ezelőtt, hosszú időn át olyan önkormányzatok, olyan polgármesterek voltak, akik engedték a folyamatos beköltözést, sőt serkentették, viszont arról nem gondoskodtak, és nem is gondoltak arra, hogy ezeket az embereket ki kell szolgálni infrastruktúrával.

„Az én körzetem is átalakult. Most 12 olyan településből áll, amely nekem régi település, és hét olyanból, amely eddig Vitályos Eszterhez tartozott, de ezzel együtt is ismerjük egymást.

Mégiscsak megépítettük 6 milliárd forintból az M1-es autópálya pátyi lehajtóját.

A Covid alatt kezdtük, nehéz körülmények között megcsináltuk. Pátyon építettünk ezzel együtt egy elkerülőt, most 600 millió forintból felújítjuk a Pátyot Telkivel összekötő utat, tehát az első ciklusomban megtörtént egy komoly infrastrukturális beruházás. A másodikban, ha az emberek megtisztelnek a bizalmukkal, akkor egy komoly infrastrukturális beruházás, attól tartok, már nem lesz elég, több ilyen van a fejemben. Bölcsődét építettünk milliárdos nagyságrendben Pátyon, Piliscsabán, Jászfalun, Perbálon, Zsámbékon, Solymáron vízvezetéket majdnem egymilliárd forintból. Lehetne ezt hosszasan sorolni. 60 milliárd forint érkezett ebben a ciklusban az én körzetembe, értelemszerűen a régi körzetbe. Az elmúlt hónapokban azt a célt tűztem magam elé, hogy az új körzethatárok közé is behozok még 2,5 milliárd forintnyi fejlesztési forrást, és ezt a 2,5 milliárdot a polgármesterek és az önkormányzatok legjellemzőbb módon út- és járdaépítésre fordíthatják” – fogalmazott.

A kérdésre, hogy milyen állapotban van a társadalmi együttműködés, a párbeszéd most Magyarországon, a politikus azt mondta: „feszült és felfokozott helyzetben vagyunk, ezt mindenki látja, mindenki számára nyilvánvaló. Amikor mi azt mondjuk, hogy a választás tétje háború vagy béke, akkor semmit nem túlzunk”.

„A politikai agressziót, és az agressziónak azt a megjelenését, amit napjaikban láthatunk, nyilvánvalóan Magyar Péter hozta be a magyar belpolitikába”

– mondta Menczer Tamás, aki szerint „ilyen előtte nem volt, teljesen egyértelmű és vitathatatlan. Hát mégiscsak azzal kezdte a politikai pályafutását, hogy a saját családját elárulta, és egy notórius hazudozó, tehát ezt Magyar Péter hozta be. Ez a másik állításom. A harmadik állításom pedig az, hogy én mindenkivel nyitott vagyok a párbeszédre, aki megtisztel azzal, hogy meghallgat, és elmondja nekem a véleményét, kérdését, kritikáját, problémáját”.

A kérdésre, hogy ez azt is jelenti-e, hogy győzelme esetén együttműködik-e majd rivális pártok képviselőivel, polgármestereivel, azt mondta: „polgármesterekkel kapcsolatban én soha nem tettem különbséget pártpolitikai alapon. Egy négyéves ciklus már mögöttem áll, dolgoztam fideszes polgármesterrel is, ellenzéki polgármesterrel is, független polgármesterrel is, legalábbis aki azt mondja magáról, hogy független, hogy ilyen van-e a valóságban, ez egy másik kérdés. Engem a településen élők, a választópolgáraim érdekelnek, és nem véletlenül mondjuk, hogy a Fidesszel az is jól jár, aki nem ránk szavaz, én ennek megfelelően végzem és végeztem is a képviselői munkámat. A parlament egy másik kérdés. Tehát a választást meg fogjuk nyerni, minden munkát elvégzünk, a magyarok látják, hogy mi a tét, és látják, hogy

egy szuverén magyar út az egyik ajánlat Orbán Viktor vezetésével, és egy brüsszeli tiszás ukránpárti bábkormány a másik ajánlat,

a magyarok ezt látják. Engem mindig az érdekel képviselőként, politikusként, hogy mi a magyar érdek, és én a pártommal együtt ezt támogatom, és mi ezt is képviseljük” – mondta Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP jelöltje az InfoRádióban.

A Mi Hazánk jelöltje, Borvendég Zsuzsanna

Az InfoRádió riportere Borvendég Zsuzsannával, a Mi Hazánk jelöltjével is beszélgetett.

A kérdésre, hogy hogyan értékeli a kormány elmúlt ciklusban nyújtott teljesítményét, azt mondta: „azt gondolom, hogy ez volt a legkevésbé sikeres négy éve a kormányzatnak. Nagyon komoly gazdasági kihívásokkal kellett szembenéznie, hiszen itt volt még a Covid-lezárásokat követő gazdasági válság, erre rájött a háború, de minden objektív ok ellenére is azt lehet mondani, hogy

jóval az uniós átlag alatt teljesített a magyar gazdaság, és itt elsősorban mondjuk az élelmiszereket sújtó inflációra gondolok,

amely mindannyiunkat a legfájdalmasabban érintett, és ez is azt mutatja, hogy a magyar gazdaság szerkezete nem teljes mértékben egészséges, és akkor finoman fejeztem ki magam” – fogalmazott.

A kérdésre, hogy mit tart a választókerületében a legsúlyosabb problémának, azt mondta: Pest vármegye 3-as választókerülete egy viszonylag szerencsés helyzetben lévő terület, hiszen nincsen túl nagy munkanélküliségi mutató, és viszonylag egy tehetősebb polgárság lakja.

„Túlnyomó többségben még a közbiztonság is szerintem országos átlag felett van.

Tipikusan agglomerációs településekről van szó, és az ebből fakadó nehézségek azok, amik meghatározóak ebben a régióban.

Nagyon gyorsan növekedett ezeknek a településeknek a népessége és az infrastruktúra-fejlesztés nem tudta mindezt követni. Itt gondolok az utakra, hatalmas dugókkal kell szembenézniük azoknak, akik ingáznak a Budapestre dolgozni vagy iskolába” – mondta, hozzátéve: nem csak a dugók, hanem a zaj és a környezetterhelés is rettenetesen nagy ezeken a megnövekedett forgalmú utakon.

„De egyéb infrastrukturális fejlesztésekre is gondolok. Például nagyon komoly gondot jelent a háziorvosi szolgálat, nagyon túlterheltek a háziorvosok, a szakorvosi ellátást is fejleszteni kell a térségben. Óvoda- és bölcsődefejlesztés volt a legtöbb településen, de még mindig nem érte utol azt az elvárást, amit fakaszt ez a megnövekedett népesség, ami nagyon szerencsés egyébként, hogy itt még tényleg sok gyermek él ebben a régióban” – vélekedik Borvendég Zsuzsanna, aki szerint ezek a fő problémák, és ezen túl van egy másik, ami egy kicsit már inkább a lélek, és nem a pénzügyi dolgok kérdése: az, hogy

elveszítették ezek a települések azt a falusias, kisvárosias jellegüket, amely hosszú évtizedeken keresztül meghatározta az itteni életritmust.

A problémákat véleénye szerint mindenképpen helyi szinten kell orvosolni, tehát felül kell emelkedni a pártpolitikán. „Ugye iszonyatosan megosztott az egész ország, és ez lecsapódik a kisközösségekbe is, akár családi szintre is” – fogalmazott, hozzátéve: „ha azt akarjuk, hogy egy élhető közösségben, élhető településen éljünk, én magam is Piliscsabán élek több mint 30 éve, ahhoz az kell, hogy helyi szinten a helyi civil szervezetekkel összefogva olyan kulturális, olyan közösségépítő programokat szervezzünk, támogassunk, megtaláljuk azokat a témákat, azokat az akár szabadidős tevékenységeket, amelyek összekovácsolják az itt élő embereket, és nem a pártpolitika mentén való gyűlölködésre, a különböző igényekben és életmódbeli különbségekben megmutatkozó különbségekre helyezi a hangsúlyt, hanem ezt megpróbálja elmosni”.

A kérdésre, hogy milyen állapotban van a társadalmi együttműködés és párbeszéd Magyarországon, azt mondta: ez egy nagyon fájdalmas pont, hiszen

„méltatlan a nemzethez és az országhoz az az érzelmileg túlfűtött kampányüzemmód, amely gyakorlatilag most már a két választás közötti időszakot is teljes mértékben meghatározza.

Az országgyűlési választások kampányának finisében azt látom, hogy mind a két nagy politikai erő az ellenségképet erősíti” – mondta.

Ha győz a választókerületében mindenképpen tervezi az együttműködést a rivális pártok képviselőivel, polgármestereivel. „A helyi ügyek a pártpolitika felett állnak. Tehát egy olyan képviselő, aki egy körzetben egyéni mandátumot nyert, arra kap felhatalmazást, hogy képviselje az ott élő embereket, az ott élő települések ügyeit, és ez csak együtt lehet” – mondta Borvendég Zsuzsanna az InfoRádióban.

Herczeg Sándor politológus

Herczeg Sándor politológus a Pest vármegye 3-as számú egyéni választókerületről elmondta, ez több szempontból is érdekes választókerület, hiszen a választókerületek átalakítása miatt a választókerülethez érkezett Budakalász, Csobánka, Pilisborosjenő és Üröm, viszont kiesett Biatorbágy, Budakeszi, Budaörs, Nagykovácsi és Remeteszőlős.

„A körzet átalakítása nyilvánvalóan a választókerületek átalakításának azt a logikáját érinti, hogy változik a lakosságszám. De lehettek politikai indokok is”

– tette hozzá Herczeg Sándor. A politológus elmondta: ebben a választókerületben 2022-ben ugyanígy, mint most, a Fidesz jelöltje Menczer Tamás volt.

„Akkor nem számított rá a Fidesz, hogy képes lesz megnyerni ezt a választókerületet, hiszen az ellenfele Szél Bernadett volt, az LMP akkori elnöke, aki aktív országgyűlési képviselőként, a hatpárti szövetség jelöltjeként indult a választáson. Túl nagy különbség nem volt köztük, hiszen Menczer Tamás 1378 vokssal kapott többet, ami nem éri el a 2 százalékot, tehát viszonylag szoros volt ez a választókerület” – folytatta a politológus, hozzátéve: akkori hat jelölt volt, most heten indulnak.

„Több szempontból is érdekes lesz ez a választókerület. hiszen a hét jelöltből három is van, aki országos listáról is bekerülhet abban az esetben is a parlamentbe, ha a választókerületüket nem tudja megnyerni. A Fidesz jelöltje, Menczer Tamás a 36. helyen áll, ami befutó helynek számít a Fidesz–KDNP listájáról. A Tisza jelöltje, Bujdosó Andrea Anna a 8. a párt listáján, ami szintén bejutó hely. Ha a Mi Hazánk eléri az 5 százalékot, akkor Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk jelöltje is be fog kerülni, hiszen ő a Mi Hazánk listájának 5. helyezettje” – tette hozzá.

„Tehát ez itt egy olyan küzdelem lesz, ahol jó eséllyel a vesztes is parlamenti mandátumot fog nyerni, de nyilvánvalóan mindenki arra törekszik, főleg a legesélyesebbnek mondott Menczer Tamás és Bujdosó Andrea, hogy ezt a választókerületet egyéniben hozza”

– mondta Herczeg Sándor politológus az InfoRádióban.