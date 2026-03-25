Feljelentést tettek Panyi Szabolcs ügyében

Hétfőn reggel hosszú cikket tett közzé a Mandiner, amelyben egyebek mellett azt írták, hangfelvétel igazolja, hogy komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és hogy Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

Ezekre alapozva Tényi István tiltott adatszerzés és más bűncselekmények miatt tett feljelentést az ügyben – írta most a Magyar Nemzet. Hozzátették: azt, hogy milyen szintű titkosszolgálati kapcsolatai lehetnek Panyinak, jól jelzi, hogy éppen a mostani botránya kirobbanása után a Facebookon közzétette Szijjártó Péter külügyminiszter és orosz kollégája, Szergej Lavrov telefonos beszélgetésének szó szerinti leiratát.