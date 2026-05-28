ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.18
usd:
306.17
bux:
0
2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
AUGUSTDORF, GERMANY - MARCH 30: Soldiers of the Bundeswehrs Panzerbrigade 21 tank brigade equipped with electronic back and communication equipment seen during a visit on March 30, 2022 in Augustdorf, Germany. Elements of Panzerbrigade 21 have participated in Germany military foreign deployments, including in Afghanistan as well as Germanys contingent in Lithuania. The German government, which had long adhered to a bare-bones military policy, announced a radical shift following Russias February invasion of Ukraine. The new policy includes EUR 100 billion of future military spending and an aggressive modernisation of military hardware. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images)
Nyitókép: Andreas Rentz/Getty Images

Korszakos nagy ígéret – Így lesz újra Európa vezető hadserege Németországé

Infostart / InfoRádió

Három fázisban indul neki Európa legnagyobb hadereje rehabilitálásába Németország, a történelmi előzmények után most már újra állami szerepvállalással, illetve vezérlettel. Az InfoRádió által megkérdezett szakértő szerint komoly feladat lesz egyszerre beszerezni a legmodernebb technikát, másrészt felkészülni az olcsóbb és tömeges meglétet igénylő eszközök gyártására.

Németország újra Európa legerősebb hadseregét építi, de Berlin nemcsak a hadrendbe állított eszközök mennyiségében, hanem a katonák NATO-szerepvállalásában is jelentős változást tervez. Erről olvashatunk az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány közlésében. A szerző, Wagner Péter, az alapítvány vezető kutatója az InfoRádióban arról beszélt, hogy a koncepcióváltást a német kormány alapvetően a történelmi idők változásával indokolta, azzal, hogy Oroszország olyan jól leírható fenyegetést jelent Európa számára, amely Németországot is arra kényszeríti, hogy reagáljon az idők szavára, fokozza a német hadsereg készültségét. Tisztázta azt is: a katonai stratégia 2039-ig tervez, tehát az elkövetkező 12-13 évre.

Stációk persze vannak. A három megjelölt fázis közül az első lépéseit két éven belül végre kell hajtani, ez alapvetően a katonai erők készültségét hivatott növelni.

„Németországnak van egy előretolt katonai szervezete Litvániában, a NATO előretolt erőinek a keretében, és korábban Németország már vállalta, hogy ezt zászlóaljat, vagyis 1000 fő körüli erőt dandárrá bővíti. Esetében a teljes felkészítés és a teljes műveleti képesség elérése azt jelenti, hogy Németországnak lesz Litvániában egy 3-4 ezer, talán 5 ezer fős előretolt páncélos alakulata azzal a céllal, hogy segítsen a balti országoknak az elrettentésben” – részletezte.

A második fázis 2031-ig tart, az sincs már messze tehát. Az a meglevő képességek bővítéséről fog szólni, hiszen a német hadsereg egyik problémája épp az, hogy elégtelenek voltak a források: mindennel rendelkezett egy kicsit, de ezek nem voltak kellően kiterjesztettek, finanszírozottak például az integrált légvédelmi rendszer, a hosszú távú tüzérség vagy a digitális parancsnokság terén.

És utána következne a harmadik fázis, ami 2039-ig tart, addigra kell digitális dominanciát kialakítani. Olyan, a modern hadviselésben szükséges képességek beszerzése lesz a cél, mint

  • a mesterséges intelligencia által segített döntéshozatali folyamatok, illetve
  • a drónok,

amelyek aztán tényleg XXI. századi haderővé teszik a német hadsereget.

Wagner Péter szerint most azokat a célokat fogalmazták meg, amelyek alapján ma modernnek számít egy hadsereg, de a 12 év folyamán figyelni kell a világ változásait, fejlődését is.

Az amerikai elnök nemrég jelentette be, hogy országa ötezer katonát kivon Németországból, amelynek ezer gondja mellett a viszonya is problematikus egyrészt a többi NATO-tagállammal, másrészt az Egyesült Államokkal is. Ez szintén befolyásolhatta a koncepció alakítását. Mint Wagner Péter elmondta, a koncepció abból a szempontból igazolja a saját létét, hogy amikor a koncepció, illetve a katonai stratégia megszületett, akkor nem voltak még ilyen konkrét, éles konfliktusok. A dokumentum áprilisban került nyilvánosságra, ami azt jelenti, hogy már tavaly megírták, amikor még csak gondoltak rá, hogy a német-amerikai konfliktus kiéleződhet. Igaz ugyanakkor, hogy már „túl voltunk Grönlandon”, ami intő jel lehetett a világ számára az amerikai hozzáállással kapcsolatban. A kiéleződés márpedig megtörtént azzal, hogy az Irán ellen indított háborúban

  • az Egyesült Államok egyrészt kérte a NATO-tagországok segítségét a tengeri blokád kezelésében, amiért „nem voltak oda” az illető államok, illetve
  • több ország megtagadta a légtere használatát.

Németország Wagner Péter szerint figyelhette azt is, hogy Amerika jelezte: a következő évtizedben az Egyesült Államok inkább Kínára és a Távol-Keletre kíván koncentrálni, Európának többet kell tennie a saját védelméért.

„Ez az egyik alapüzenet, amire reagál ez a dokumentum. Az orosz fenyegetés a másik, de ezek miatt jelöli meg azt célként az írás, hogy egy olyan német haderőt kell létrehozni, amely ebben az európai elrettentésben hiteles erőt képvisel” – foglalta össze. A dokumentum pedig szerinte igazolta a német döntéshozókat.

Tisztázta ugyanakkor azt is, hogy a bejelentett amerikai csapatkivonás nem veszélyezteti érdemben Európa biztonságát, de a német-amerikai kapcsolatokat sem, mindössze egy ösztönzés történt arra, hogy Németország is készüljön.

A német felkészülés tartalmáról szólva elmondta: a német védelmi ipar mára elég mélyen EU-integrálttá vált, az ipari szereplők részben

  • vegyesvállalatokká váltak,
  • külföldi felvásárlásokba kezdtek,
  • új start-upok gyors fejlesztési ciklusokkal (amerikai mintára),
  • dróntechnológiára koncentráló cégek.

Mindenesetre a problémáik ugyanazok, mint európai társaiknál. A német sajátosság abban áll, hogy a történelmi előzmények miatt a fejlesztésben a német állam egyszerűen nem játszott szerepet, ráadásul az ellátási láncok sérülékenysége miatt a védelempolitikának és a Bundeswehrnek is arra kell készülnie, hogy nemcsak a legmodernebb eszközöket kell vásárolnia, de a (tömeg)gyártásban sem maradhat le. Az ukrán-orosz és az iráni-amerikai háborúnak is az egyik sajátossága ugyanis, hogy az olcsó eszközökből óriási mennyiség áll rendelkezésre (drónok, lőszerek), ezeket pedig pótolni kell tudni a sikeres hadviselés érdekében.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Korszakos nagy ígéret – Így lesz újra Európa vezető hadserege Németországé

németország

hadsereg

bundeswehr

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Korszakos nagy ígéret – Így lesz újra Európa vezető hadserege Németországé

Korszakos nagy ígéret – Így lesz újra Európa vezető hadserege Németországé

Három fázisban indul neki Európa legnagyobb hadereje rehabilitálásába Németország, a történelmi előzmények után most már újra állami szerepvállalással, illetve vezérlettel. Az InfoRádió által megkérdezett szakértő szerint komoly feladat lesz egyszerre beszerezni a legmodernebb technikát, másrészt felkészülni az olcsóbb és tömeges meglétet igénylő eszközök gyártására.
VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.28. csütörtök, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hihetetlen rekord dőlt meg a harctéren: akkora távolságból csapott le Ukrajna, amit korábban elképzelni sem mertek

Hihetetlen rekord dőlt meg a harctéren: akkora távolságból csapott le Ukrajna, amit korábban elképzelni sem mertek

Ukrán drónkezelők állítása szerint új távolsági rekordot állítottak fel egy FPV-drónnal, hordozódrón használata nélkül, 102 kilométeres távolságból találtak el egy orosz kisbuszt - közölte az Euro Maidan Press.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 28.)

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 28.)

A Pénzcentrum 2026. május 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US strikes Iran targets for second time in three days

US strikes Iran targets for second time in three days

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 28. 06:48
Irán drónokat lőtt ki, Amerika válaszcsapást mért
2026. május 28. 04:20
Új szabályok, jelentős változások jönnek a jogosítványoknál
×
×