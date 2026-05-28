„Szabad elvonulás” – lemond Németh Szilárd

A Csepel.info értesülése szerint ma 11 órakor kezdődött a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) épületében az a zárt körű megbeszélés, melyen eldöntik, hogyan lép vissza Németh Szilárd a Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) elnöki tisztségétől. A portál úgy tudja, hogy a visszalépést a péntek délelőtt 9 órakor kezdődő elnökségi ülésen jelenthetik be hivatalosan, amennyiben sikerül csütörtökön megállapodniuk az érintetteknek.

Németh Szilárd szerint visszalépése a magyar sportnak és személy szerint neki is fájdalmas, nehéz, mert szívét-lelkét tette bele, és azt gondolja, „óriási fejlődést hozott a magyar birkózásnak, elsősorban a sportfinanszírozásnak és az utánpótlás-nevelésnek”. Ezért áll most szerinte a magyar birkózás az aranykora előtt, amit neki köszönhetnek.

Ennek megértését kérve

„szabad elvonulást” szeretne biztosítani magának a KIMBA alapítványába, melynek további támogatását is garantálni szeretné az MBSZ új vezetése részéről.

A „szabad elvonulás” a Csepel.info információi szerint azt jelenti, hogy bármit jelentenek be a távozása után, nem fogják boncolgatni, megkérdőjelezni a korábbi pénzügyi döntéseket. Ez kiemelten vonatkozik a KIMBA költségvetési és civil támogatásaira, ami a portál egyik, ott dolgozó forrása szerint „erősen problémás”.