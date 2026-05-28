ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.85
usd:
306.96
bux:
0
2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Irán megnyitja a Hormuzi-szorost - közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent rövid bejegyzésében az iráni bejelentésre hivatkozva azt írta, hogy a Hormuzi-szoros teljes mértékben nyitva és készen áll az áthajózásra.
Nyitókép: Getty Images/lupengyu

Irán drónokat lőtt ki, Amerika válaszcsapást mért

Infostart / MTI

Az amerikai hadsereg légicsapást mért az iráni Bandar Abbasz kikötővárosban található földi drónkilövő állomásra – közölte csütörtökön egy amerikai katonai forrás.

Az illetékes arról számolt be, hogy az amerikai hadsereg előzőleg lelőtt négy iráni támadó drónt, majd csapást mért arra a kilövő állomásra, amely az ötödik drónt tervezte elindítani.

Amerikai állítás szerint az akció tisztán védekező jellegű volt, az iráni drónművelet fenyegetést jelentett az amerikai erőkre és a kereskedelmi hajózásra a Hormuzi-szorosban.

Az iráni Tasnim hírügynökség egy katonai forrásra hivatkozva azt írta, hogy a Forradalmi Gárda haditengerészete tüzet nyitott egy amerikai olajszállító tartályhajóra, amely megpróbált áthaladni a szoroson. A hajó visszafordult. A forrás szerint az amerikai hadsereg ezután lőtte Bandar Abbaszt, helyi források három robbanásról számoltak be.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Irán drónokat lőtt ki, Amerika válaszcsapást mért

egyesült államok

drón

irán

közel-kelet

hormuzi-szoros

légicsapás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.28. csütörtök, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Borult az iráni béke - Ugrik az olaj, esnek a tőzsdék

Borult az iráni béke - Ugrik az olaj, esnek a tőzsdék

Az elmúlt napokban már úgy tűnt, hogy valós esély lehet arra, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejöhet a sokak által várt békemegállapodás, csütörtökre virradóra azonban ismét egymásnak támadtak a felek, ennek hatására pedig nagyobb mozgásokat láthatunk ma reggel. Ázsia után Európában is eshetnek a tőzsdék, emellett ismét felfelé vette az irányt az olajár.  Eközben fontos adatok is érkeznek, délután Amerikából GDP, munkaerőpiaci, valamint inflációs jelentések is napvilágot látnak majd.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ismét lebombázták az amerikaiak Iránt: beláthatatan következményeknek nézünk elébe, az egész világnak fájni fog

Ismét lebombázták az amerikaiak Iránt: beláthatatan következményeknek nézünk elébe, az egész világnak fájni fog

A Hormuzi-szoros partvidékét már kedden is bombázták az amerikaiak, jóllehet a felek között elvileg tűzszünet van érvényben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US strikes Iran targets for second time in three days

US strikes Iran targets for second time in three days

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 28. 04:20
Új szabályok, jelentős változások jönnek a jogosítványoknál
2026. május 27. 22:40
Washington szerint nem igaz az iráni értesülés a háború lezárásának módjáról
×
×