Irán drónokat lőtt ki, Amerika válaszcsapást mért

Az illetékes arról számolt be, hogy az amerikai hadsereg előzőleg lelőtt négy iráni támadó drónt, majd csapást mért arra a kilövő állomásra, amely az ötödik drónt tervezte elindítani.

Amerikai állítás szerint az akció tisztán védekező jellegű volt, az iráni drónművelet fenyegetést jelentett az amerikai erőkre és a kereskedelmi hajózásra a Hormuzi-szorosban.

Az iráni Tasnim hírügynökség egy katonai forrásra hivatkozva azt írta, hogy a Forradalmi Gárda haditengerészete tüzet nyitott egy amerikai olajszállító tartályhajóra, amely megpróbált áthaladni a szoroson. A hajó visszafordult. A forrás szerint az amerikai hadsereg ezután lőtte Bandar Abbaszt, helyi források három robbanásról számoltak be.