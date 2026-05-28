„Nem erre szavaztunk” – Márki-Zay Péter kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

Mint az Infostart is megírta, Magyar Péter miniszterelnök szombaton kilátásba helyezte, hogy az állami vezető tisztségviselők, parlamenti képviselők, intézményvezetők fizetése mellett a polgármestereké is csökkenhet a pazarlás megszüntetése elvén.

A nettó 1,1 millió forintot kereső algyői és a bruttó ugyanennyit kereső, bevallása szerint megfelelő apparátus nélkül rengeteget dolgozó kamuti polgármester kritikus reakciójáról szerdán írtunk már, most viszont Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester emelkedett szólásra az ügyben, ő sem boldog, a Facebookon félrevezetőnek nevezte az intézkedési tervnek még az indoklását is, ami arra utal, hogy a polgármesterek korrupcióját le kell törni.

A korábbi miniszterelnök-jelölt kérte is Magyar Pétert, hogy üljön le tárgyalni a városvezetőkkel, mielőtt elhamarkodott döntés születne az Országgyűlésben.

Határozottan állítja, a polgármesterek nincsenek túlfizetve. Úgy véli, a bérekkel dobálózás populista megközelítés, ami már nagyon sok kárt okozott az országnak.

A polgármesterek korrupciójával összefüggésben kiállt amellett, hogy áprilisban nem egy olyan változásra szavazott, ahol a korrupt polgármesterek fizetését csökkentik, hanem olyanra, ahol börtönbe csukják őket.

„Vannak tisztességes, jól dolgozó polgármesterek, akik megdolgoznak a fizetésükért, és vannak korrupt politikusok, akiknek nem a fizetését kell csökkenteni, hanem börtönbe kell őket csukni. Ne keverjük össze a kettőt!” – hangsúlyozta.

Márki-Zay Pétert Orbán Viktorban sem az zavarta, hogy sokat keres, hanem hogy „ezermilliárdokat loptak el az országtól”.

A városatya még egy félelmét is megosztotta: szerinte a Tisza Párt adminisztratív eszközökkel akarja elfoglalni az önkormányzatokat, a fizetéscsökkentés is lépés lenne ebbe az irányba, és akkor „egy új egypártrendszerben találjuk magunkat”, amire aztán pláne nem szavazott áprilisban.

Szerinte Magyar Péternek tisztáznia kell, hogy valódi demokráciát akar, ezért lenne fontos az egyeztetés.