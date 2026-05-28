A Velencei-tó medre látszik az alacsony vízállásnál Velencénél 2026. május 5-én. Ezen a napon reggel 67 centiméter volt a tó vízszintje Agárdnál, ami csaknem 60 centiméterrel múlja alul az egy évvel ezelõtti mértéket.
L. Simon László: két tragédiája is van a Velencei-tónak

A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány alapítója, L. Simon László szerint a Velencei-tó tragédiája nem csak az, hogy kevés benne a víz, hanem az is, hogy a térség megtelt.

A velencei Fischer Emil Múzeum adott otthont a kilencedik Velencei-tavi Turisztikai Évadnyitónak.

L. Simon László ez alkalommal elmondott beszédét azzal kezdte, hogy olyan aszály sújtja a térséget már egy évtizede, ami akár természeti katasztrófához is vezethet.

„Szerény becslések szerint is több mint

1000 milliméter hiányzik az elmúlt 3 évben,

nagyjából, a mai állapotot nézve 1 méter, 120 centi víz hiányzik a tó medréből, ez brutális mennyiség” – fogalmazott.

Ugyanakkor a Velencei-tó tragédiája nem pusztán az, hogy kevés benne a víz – folytatta a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány alapítója.

Azt is mondta, nem igaz az, hogy a vízminőség miatt ne lehetne fürdeni a tóban.

„A Velencei-tó környék mondhatni megtelt, gyakorlatilag agglomerációs térséggé vált. Kinőtte az infrastruktúrát. Szennyvízátemelőket kellene építeni, szennyvízhálózatot kellene fejleszteni. Sajnos

az elmúlt 36 évben nem volt arra megfelelő hazai és uniós forrás, hogy a Velencei-tó retró hangulatát valamilyen módon elfedjük”

– jelentette ki.

L. Simon László szerint az ott élőknek nem érdeke, hogy fejlesszék a Velencei-tó térségét, hogy nagyobb turisztikai vonzereje legyen.

„A fejlesztésekkel kapcsolatban azért ne felejtsük el, hogy megépült a Kovács Katalin kajak-kenu akadémia, ami egy nagyon nagy beruházás volt a tónál, és például a mi alapítványaink is olyan kulturális fejlesztéseket hajtottak végre, amelyek az életminőség javulásához és a turizmus fejlődéséhez is hozzájárultak. Hogy mást ne mondjak, a turisztikai évadnyitónkat is a Meszlényi-kastélyban tartjuk, benne nyitottuk meg a Fischer Emil Múzeumot. Hasonan jártunk el Kápolnásnyéken, a Vörösmarty-emlékháznál, szabadtéri színpad is épült, ami hihetetlenül népszerű” – sorolta.

A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány alapítója bízik abban, hogy a térség tiszás országgyűlési képviselője is lobbizik majd a Velencei-tóért.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült. A teljes beszélgetést alább meghallgathatják.

„Nem erre szavaztunk" – Márki-Zay Péter kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

A hódmezővásárhelyi polgármester, korábbi miniszterelnökjelölt a polgármesteri fizetéscsökkentés ellen tiltakozva posztolt. „Vannak tisztességes, jól dolgozó polgármesterek, akik megdolgoznak a fizetésükért, és vannak korrupt politikusok, akiknek nem a fizetését kell csökkenteni, hanem börtönbe kell őket csukni. Ne keverjük össze a kettőt!” – hangsúlyozta. Nincs egyedül.
Tisza-kormány: Brüsszelbe utazik Magyar Péter, előkerült Orbán Viktor

Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelbe utazik, ahol a NATO-főtitkárral, a belga kormányfővel és az Európai Bizottság elnökével, utóbbival az uniós források lehívásáról  is tárgyal. A kormány eközben számos gyors intézkedést jelentett be: moratóriumot a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására, a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozatalát és a Klebelsberg Központ átalakítását. Az egészségügyi miniszter strukturális összeomlásról beszélt, 500 milliárd forint pluszforrást ígért az ágazatnak, az oktatási tárca pedig a pedagógusok adminisztrációs terheinek csökkentésébe kezd. A parlament visszavonta a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépést, parlamenti vizsgálóbizottságok alakultak, az adóhatóság pedig házkutatást tartott a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél, ahol nagy mennyiségű ledarált iratot találtak.

Váratlan belépőre készül Donald Trump a NBA-döntőn: ilyen még soha nem történt elnökkel

Trumpot a Knicks tulajdonosa hívta meg a döntőre, akivel régóta szoros baráti viszont ápol - az elnök pedig szívesen el is látogat a meccsre.

US strikes Iran military site as Tehran says it has targeted American base

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

