L. Simon László: két tragédiája is van a Velencei-tónak

A velencei Fischer Emil Múzeum adott otthont a kilencedik Velencei-tavi Turisztikai Évadnyitónak.

L. Simon László ez alkalommal elmondott beszédét azzal kezdte, hogy olyan aszály sújtja a térséget már egy évtizede, ami akár természeti katasztrófához is vezethet.

„Szerény becslések szerint is több mint

1000 milliméter hiányzik az elmúlt 3 évben,

nagyjából, a mai állapotot nézve 1 méter, 120 centi víz hiányzik a tó medréből, ez brutális mennyiség” – fogalmazott.

Ugyanakkor a Velencei-tó tragédiája nem pusztán az, hogy kevés benne a víz – folytatta a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány alapítója.

Azt is mondta, nem igaz az, hogy a vízminőség miatt ne lehetne fürdeni a tóban.

„A Velencei-tó környék mondhatni megtelt, gyakorlatilag agglomerációs térséggé vált. Kinőtte az infrastruktúrát. Szennyvízátemelőket kellene építeni, szennyvízhálózatot kellene fejleszteni. Sajnos

az elmúlt 36 évben nem volt arra megfelelő hazai és uniós forrás, hogy a Velencei-tó retró hangulatát valamilyen módon elfedjük”

– jelentette ki.

L. Simon László szerint az ott élőknek nem érdeke, hogy fejlesszék a Velencei-tó térségét, hogy nagyobb turisztikai vonzereje legyen.

„A fejlesztésekkel kapcsolatban azért ne felejtsük el, hogy megépült a Kovács Katalin kajak-kenu akadémia, ami egy nagyon nagy beruházás volt a tónál, és például a mi alapítványaink is olyan kulturális fejlesztéseket hajtottak végre, amelyek az életminőség javulásához és a turizmus fejlődéséhez is hozzájárultak. Hogy mást ne mondjak, a turisztikai évadnyitónkat is a Meszlényi-kastélyban tartjuk, benne nyitottuk meg a Fischer Emil Múzeumot. Hasonan jártunk el Kápolnásnyéken, a Vörösmarty-emlékháznál, szabadtéri színpad is épült, ami hihetetlenül népszerű” – sorolta.

A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány alapítója bízik abban, hogy a térség tiszás országgyűlési képviselője is lobbizik majd a Velencei-tóért.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült. A teljes beszélgetést alább meghallgathatják.