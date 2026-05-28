ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.28
usd:
305.83
bux:
130906.04
2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fákat ültetne a parkolóórák helyére a II. kerületi polgármester.
Nyitókép: Egor Komarov

„Kivágás” – Kék helyett zöld lesz a parkolóórák helye

Infostart

Kék automaták helyett zöldszigetek és facsemeték lephetik el a II. kerület utcáit, miután a feleslegessé váló parkolóórák helyére – ahol a közműhálózat ezt megengedi – fákat ültet az önkormányzat – jelentette be Őrsi Gergely polgármester.

A fővárosi parkolóórák leszerelése egy korábbi rendelet értelmében hamarosan megkezdődik, mivel a szabályozás szerint 2027-től már kizárólag mobilapplikációval vagy SMS-ben lehet majd fizetni a várakozásért.

A II. kerület vezetése úgy döntött, hogy a kihasználatlanul maradó közterületeket nem hagyják üresen, hanem ahol csak lehet, kisebb zöldfelületeket, fás szigeteket hoznak létre a helyükön.

A polgármester kiemelte, bízik benne, hogy a felszabaduló helyek nagy százaléka zöldíthető lesz, így sok új belvárosi facsemete találhat otthonra a kerületben.

Az emberek tájékozódását az automaták eltűnése után sem hagyják a véletlenre: az önkormányzat gondoskodik a parkolási körzetek megfelelő táblázásáról, hogy a zónák továbbra is könnyen beazonosíthatóak legyenek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    „Kivágás” – Kék helyett zöld lesz a parkolóórák helye

faültetés

ii. kerület

parkolóautomata

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Közel az uniós pénzek hazahozatala? – Magyar Péter Brüsszelből jelentkezik

Közel az uniós pénzek hazahozatala? – Magyar Péter Brüsszelből jelentkezik
Bejelentette: rövidesen benyújtja hivatalosan az EB elnökének és az ET elnökének is Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez, de szerinte ez sem meglepetés, mert fontos vállalásuk volt, ahogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi Hivatal felállítása a korrupció elleni küzdelem jegyében.
 

Brüsszel nem árul el részleteket a magyar–EU-s háttértárgyalásokról

Orbán Viktor kockázatosnak tartja Magyar Péter döntését

Benyújtotta törvényjavaslatát a Tisza, széles körű juttatáscsökkentés jöhet

Benyújtotta törvényjavaslatát a Tisza, széles körű juttatáscsökkentés jöhet

Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az Országgyűlésről szóló törvény módosításával a Tisza két képviselője.
 

„Nem erre szavaztunk” – Márki-Zay Péter kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

Városvezetők is üzentek a kormánynak, kérésük lenne

VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.28. csütörtök, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Visszatér az európai térképre Magyarország: tematikus nappal egészül ki a Portfolio csúcskonferenciája

Visszatér az európai térképre Magyarország: tematikus nappal egészül ki a Portfolio csúcskonferenciája

2026-ban is megrendezi őszi gazdasági csúcskonferenciáját a Portfolio, a Budapest Economic Forum október 7-én lesz. Ráadásul az esemény kiegészül egy tematikus nappal, a Back to Europe! névre keresztelt program apropóját az adja, hogy a parlamenti választások után javulhatnak a magyar kormány és az Európai Unió kapcsolatai, újra érkezhetnek az uniós források, erősödhetnek a többi tagországgal a gazdasági-üzleti kapcsolatok, hosszútávon pedig az euró bevezetése is gazdaságpolitikai cél lehet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Riasztást adtak ki a kutatók: olyan hőség közeleg, amire még sosem volt példa a bolygón

Riasztást adtak ki a kutatók: olyan hőség közeleg, amire még sosem volt példa a bolygón

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) és a brit Met Office közös jelentése szerint a következő öt évben az éves globális átlaghőmérséklet közel rekordszintet érhet el.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it targeted American base after fresh US strikes

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 28. 13:52
Orbán Viktor kockázatosnak tartja Magyar Péter döntését
2026. május 28. 13:34
Miniszteri nem a Sára Botond által aláírt végkielégítési szerződésekre
×
×