„Kivágás” – Kék helyett zöld lesz a parkolóórák helye

A fővárosi parkolóórák leszerelése egy korábbi rendelet értelmében hamarosan megkezdődik, mivel a szabályozás szerint 2027-től már kizárólag mobilapplikációval vagy SMS-ben lehet majd fizetni a várakozásért.

A II. kerület vezetése úgy döntött, hogy a kihasználatlanul maradó közterületeket nem hagyják üresen, hanem ahol csak lehet, kisebb zöldfelületeket, fás szigeteket hoznak létre a helyükön.

A polgármester kiemelte, bízik benne, hogy a felszabaduló helyek nagy százaléka zöldíthető lesz, így sok új belvárosi facsemete találhat otthonra a kerületben.

Az emberek tájékozódását az automaták eltűnése után sem hagyják a véletlenre: az önkormányzat gondoskodik a parkolási körzetek megfelelő táblázásáról, hogy a zónák továbbra is könnyen beazonosíthatóak legyenek.