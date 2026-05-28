2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
Zöldséges- és gyümölcspult egy élelmiszerboltban.
Nyitókép: Getty Images/Alexander Spatari

80 ezer címzettje van a NAV fontos figyelmeztetésének

Infostart / MTI

Csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallását, az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal – közölte szerdán az adóhatóság.

Az élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeletidíjat kell fizetniük. Az érintetteknek, akiknek van érvényes FELIR-száma, idén június 1-ig kell benyújtani az ELMDIJ-bevallást – erősítette meg a közlemény.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nemcsak figyelemfelhívó levéllel segít az érintetteknek, hanem azzal is, hogy a lehető legegyszerűbb bevalláskészítési módot biztosítja. Az ELMDIJ-bevallást ugyanis elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet megtenni. Akinek mégis segítségre van szüksége, annak érdemes felkeresnie a NAV honlapját, ahol elérhető a bevallás benyújtását támogató technikai segédlet, valamint a Gyakran Ismételt Kérdések. A hivatal szakemberei telefonon a NAV Infóvonalán, a 1819-en (külföldről +36 (1) 461-1819), illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is segítenek.

Június 1-ig nemcsak az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár egymillió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását - figyelmeztetett a NAV.

Az elmúlt napokban már úgy tűnt, hogy valós esély lehet arra, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejöhet a sokak által várt békemegállapodás, csütörtökre virradóra azonban ismét egymásnak támadtak a felek, ennek hatására pedig nagyobb mozgásokat láthatunk ma reggel. Ázsia után Európában is eshetnek a tőzsdék, emellett ismét felfelé vette az irányt az olajár. Eközben fontos adatok is érkeznek, délután Amerikából GDP, munkaerőpiaci, valamint inflációs jelentések is napvilágot látnak majd.

A Hormuzi-szoros partvidékét már kedden is bombázták az amerikaiak, jóllehet a felek között elvileg tűzszünet van érvényben.

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

