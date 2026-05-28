80 ezer címzettje van a NAV fontos figyelmeztetésének

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallását, az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal – közölte szerdán az adóhatóság.

Az élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeletidíjat kell fizetniük. Az érintetteknek, akiknek van érvényes FELIR-száma, idén június 1-ig kell benyújtani az ELMDIJ-bevallást – erősítette meg a közlemény.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nemcsak figyelemfelhívó levéllel segít az érintetteknek, hanem azzal is, hogy a lehető legegyszerűbb bevalláskészítési módot biztosítja. Az ELMDIJ-bevallást ugyanis elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet megtenni. Akinek mégis segítségre van szüksége, annak érdemes felkeresnie a NAV honlapját, ahol elérhető a bevallás benyújtását támogató technikai segédlet, valamint a Gyakran Ismételt Kérdések. A hivatal szakemberei telefonon a NAV Infóvonalán, a 1819-en (külföldről +36 (1) 461-1819), illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is segítenek.

Június 1-ig nemcsak az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár egymillió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását - figyelmeztetett a NAV.