Orbán Viktor kockázatosnak tartja Magyar Péter döntését

Mint arról az Infostart is beszámolt, Magyar Péter a szerdai nappal felmentette Hajdu János tábornokot a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatói pozíciójából.

Magyarországon a legfőbb közjogi méltóságok személyi testőrségét eddig a terrorelhárítási egység látta el a 2010-es megalapításuk óta, most azonban új szelek kezdtek fújni – jegyzi meg az Index, hiszen mint ismeretes, Magyar Péter döntése értelmében a miniszterelnök személyi védelmét május 9-e óta már a Készenléti Rendőrség látja el, nem a Terrorelhárító Központ.

Hajdu János menesztést illetően Orbán Viktor azt írta a közösségi oldalán: „Hajdu tábornok fantasztikus munkát végzett. A TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Eltávolítása komoly kockázat és nagy veszteség a magyar rendvédelem számára. A most kezdődő szolgálati szünethez erőt, egészséget kívánok!”

Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő az Index kérdésére korábban azt mondta, hogy a TEK háttérbe szorítása szerinte inkább egy kommunikációs húzás volt, mintsem szakmai elhatározás. Úgy látja, ha a TEK látná el az új kormányfő védelmét is, azt a látszatot keltené, hogy ami Orbán Viktornak megfelelt, az Magyar Péternek is megfelel.

A Készenléti Rendőrséggel kapcsolatban a biztonságpolitikai szakértő pedig úgy fogalmazott, ők is maximálisan el tudják látni a miniszterelnöki védelmet.