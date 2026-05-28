2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
Orbán Viktor miniszterelnök (b) beszél a TEK munkatársaihoz 2016. október 6-án a Stadion autóbusz-pályaudvarnál, ahol megtekintette a Terrorelhárítási Központ (TEK) éjszakai terrorelhárítási gyakorlatát. Jobbra Hajdu János, a TEK fõigazgatója.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Orbán Viktor kockázatosnak tartja Magyar Péter döntését

Infostart

Orbán Viktor aggodalmának adott hangot amiatt, hogy Magyar Péter miniszterelnök felmentette Hajdu Jánost a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatói pozíciójából. A volt kormányfő szerint emiatt nagy veszteség érte a magyar rendvédelmet.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Magyar Péter a szerdai nappal felmentette Hajdu János tábornokot a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatói pozíciójából.

Magyarországon a legfőbb közjogi méltóságok személyi testőrségét eddig a terrorelhárítási egység látta el a 2010-es megalapításuk óta, most azonban új szelek kezdtek fújni – jegyzi meg az Index, hiszen mint ismeretes, Magyar Péter döntése értelmében a miniszterelnök személyi védelmét május 9-e óta már a Készenléti Rendőrség látja el, nem a Terrorelhárító Központ.

Hajdu János menesztést illetően Orbán Viktor azt írta a közösségi oldalán: „Hajdu tábornok fantasztikus munkát végzett. A TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Eltávolítása komoly kockázat és nagy veszteség a magyar rendvédelem számára. A most kezdődő szolgálati szünethez erőt, egészséget kívánok!”

Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő az Index kérdésére korábban azt mondta, hogy a TEK háttérbe szorítása szerinte inkább egy kommunikációs húzás volt, mintsem szakmai elhatározás. Úgy látja, ha a TEK látná el az új kormányfő védelmét is, azt a látszatot keltené, hogy ami Orbán Viktornak megfelelt, az Magyar Péternek is megfelel.

A Készenléti Rendőrséggel kapcsolatban a biztonságpolitikai szakértő pedig úgy fogalmazott, ők is maximálisan el tudják látni a miniszterelnöki védelmet.

Közel az uniós pénzek hazahozatala? – Magyar Péter Brüsszelből jelentkezik

Bejelentette: rövidesen benyújtja hivatalosan az EB elnökének és az ET elnökének is Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez, de szerinte ez sem meglepetés, mert fontos vállalásuk volt, ahogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi Hivatal felállítása a korrupció elleni küzdelem jegyében.
 

Benyújtotta törvényjavaslatát a Tisza, széles körű juttatáscsökkentés jöhet

Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az Országgyűlésről szóló törvény módosításával a Tisza két képviselője.
 

Visszatér az európai térképre Magyarország: tematikus nappal egészül ki a Portfolio csúcskonferenciája

2026-ban is megrendezi őszi gazdasági csúcskonferenciáját a Portfolio, a Budapest Economic Forum október 7-én lesz. Ráadásul az esemény kiegészül egy tematikus nappal, a Back to Europe! névre keresztelt program apropóját az adja, hogy a parlamenti választások után javulhatnak a magyar kormány és az Európai Unió kapcsolatai, újra érkezhetnek az uniós források, erősödhetnek a többi tagországgal a gazdasági-üzleti kapcsolatok, hosszútávon pedig az euró bevezetése is gazdaságpolitikai cél lehet.

Riasztást adtak ki a kutatók: olyan hőség közeleg, amire még sosem volt példa a bolygón

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) és a brit Met Office közös jelentése szerint a következő öt évben az éves globális átlaghőmérséklet közel rekordszintet érhet el.

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

