ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.24
usd:
335.72
bux:
122643.35
2026. március 24. kedd Gábor, Karina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Magyarország megvétózott egy uniós dokumentumot, amely a megbízható hírekhez való hozzáférést támogatta volna
Nyitókép: Torsten Asmus, Getty Images

Kis-Benedek József: dezinformáció a Washington Post cikke egy esetleges álmerényletről

InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Azért merényletet szervezni valaki ellen, hogy többen szimpatizáljanak, ez egy nagyon ferde logika, én erre azt tudnám mondani, hogy dezinformáció – mondta Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő, az MTA doktora az InfoRádióban.

A Washington Post hétvégén a magyar választásokról közölt cikkében a hozzájuk eljutott belső jelentésre és nyugati hírszerzési tisztviselőkre hivatkozva azt álítja: egy Orbán Viktor elleni, megrendezett merénylet ötlete is felmerült az orosz Külső Hírszerző Szolgálat egyik egységénél. A lap szerint az orosz hírszerzők felvetették, hogy drasztikus lépésekre lehet szükség Orbán hatalomban tartásához. „Egy merénylet pedig érzelmi síkra tereli a kampányt, és a fő témává az állambiztonság, valamint a politikai rendszer stabilitása és védelme válik” – áll a Washington Post szerint az állítolagos jelentésben. Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora szerint ez egyszerűen dezinformáció.

Egy választási kampányban rengeteg dezinformációval lehet találkozni. Mondjuk azon csodálkozom, hogy mindezt a Washington Post terjeszti

– mondta Kis-Benedek József az InfoRádióban, hozzátéve: ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy az oroszoknak semmi érdekük nem fűződik ahhoz, hogy Orbán Viktor ellen merényletet hajtsanak végre, és emögött pedig az van, hogy meglehetősen komoly partnernek számít, „segíti az oroszokat az Európai Unióban, de a NATO-t is említhetném. Tehát azért merényletet szervezni ellene, hogy többen szimpatizáljanak vele, ez egy nagyon ferde logika, én erre azt tudnám mondani, hogy dezinformáció” – fogalmazott.

A szakértő elmondta: Orbán Viktor védelmét a TEK személyi védelmi rendszere biztosítja. Ez egy külön szervezet a TEK-en belül, a fontosabb állami vezetőknek van egy külön csapatuk, akik a biztonságukra gondoskodnak. Ebben az időszakban fokozott az ellenőrzés, nem csak Orbán Viktor irányába, hanem a család irányába is. Nagyon nehéz lenne egy ilyen merényletet végrehajtani. Része az egész folyamatnak, hogy kockázatelemzést végeznek. Tehát mondjuk elmegy valahova kampányolni, és megnézik, hova álljon, kik hogyan biztosítja 24 órából 24 órában, tehát

ennek a végrehajtása egy ilyen időszakban majdnem a lehetetlen kategóriába tartozik, egyébként pedig ennek az egésznek semmi értelme

– mondta Kis-Benedek József, hozzátéve: „ez egy rosszul sikerült dezinformációs kampány, és sajnálattal kell megállapítsam, hogy mindezt Washington Postban folytatják. Ha valami bulvárlap mondaná, azt mondom, minden rendben van, de hogy ők átvették, nyilván ennek is megvan a célja, és nem biztos, hogy tudjuk, hogy mi is az pontosan”.

Arról is írt a Washington Post, hogy Szijjártó Péter rendszeresen egyeztet az EU-csúcsok szünetében Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, ami állítólag egy nyílt titok több európai titkosszolgálat körében, mert ők rendre lehallgatták ezeket a beszélgetéseket.

A kérdésre, hogy bevett dolog-e, hogy egymással szövetséges országok lehallgatják egymás vezetőit, a szakértő azt mondta: „Igen. Természetesen bevett dolog, különösen akkor, ha vannak olyan tevékenységek, ami alapján azt lehet megállapítani, hogy nagyon szoros a kapcsolat az oroszokkal. Akár Orbán, de különösen Szijjártó esetében azért azt lehet látni, hogy meglehetősen szoros kapcsolatban van az oroszokkal, tehát én úgy gondolom, hogy figyelik az összes tevékenységét, ahol csak tudják, lehallgatják” – mondta Kis-Benedek József az Inforádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Kis-Benedek József: dezinformáció a Washington Post cikke egy esetleges álmerényletről

oroszország

washington post

kis-benedek józsef

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.24. kedd, 18:00
Dúró Dóra
az Országgyűlés alelnöke, a Mi Hazánk elnökhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 24. 11:37
2026. március 24. 11:03
×
×