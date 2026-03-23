Panyi Szabolcs visszakozik, csak befolyásosnak próbált látszani

„Próbáltam úgy tenni, mintha nagyobb befolyásom lenne, de nyilvánvalóan nem lenne egy esetleges kormányváltás után a külügyben dolgozókra” – mondta Panyi Szabolcs a 24.hu beszámolója szerint, reagálva az ügyre.

Állította: úgy ítélte meg, így jobban fel tudja deríteni Szijjártó Péter orosz kapcsolatait. Kijelentette: hiba volt, szerencsétlen döntés újságíróként.

Panyi Szabolcs azt állította, hogy próbált úgy tenni, mintha nagyobb befolyása lenne, de – szavai szerint – nyilvánvalóan nincs befolyása a külügyminisztériumban dolgozókra egy esetleges kormányváltás után. Az újságíró elmondta, a Mandiner-cikkben közölt hangfelvételen elhangzott mondatai egy forrásával zajlott beszélgetése közben lettek rögzítve.

Elárulta: úgy ítélte meg, Szijjártó Péter orosz kapcsolatainak és kommunikációjának a felderítése érdekében több információhoz juthat, ha befolyásosnak mutatja magát. Ezt fontosabbnak, magasabb érdekűnek tartotta, ezért választotta, hogy túloz, nagyot mond – írta a 24.hu.

A nyitókép illusztráció.