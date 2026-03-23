2026. március 23. hétfő
nyugdíjas idős okostelefon
Nyitókép: Alex Macro/Getty Images

Panyi Szabolcs visszakozik, csak befolyásosnak próbált látszani

Panyi Szabolcs ismét megszólalt Szijjártó Péter lehallgatási ügyével kapcsolatban. Az újságíró, aki egy külföldi titkosszolgálatnak adott át a magyar külügyminiszterről adatokat, hibáról, szerencsétlen döntésről beszél.

„Próbáltam úgy tenni, mintha nagyobb befolyásom lenne, de nyilvánvalóan nem lenne egy esetleges kormányváltás után a külügyben dolgozókra” – mondta Panyi Szabolcs a 24.hu beszámolója szerint, reagálva az ügyre.

Állította: úgy ítélte meg, így jobban fel tudja deríteni Szijjártó Péter orosz kapcsolatait. Kijelentette: hiba volt, szerencsétlen döntés újságíróként.

Panyi Szabolcs azt állította, hogy próbált úgy tenni, mintha nagyobb befolyása lenne, de – szavai szerint – nyilvánvalóan nincs befolyása a külügyminisztériumban dolgozókra egy esetleges kormányváltás után. Az újságíró elmondta, a Mandiner-cikkben közölt hangfelvételen elhangzott mondatai egy forrásával zajlott beszélgetése közben lettek rögzítve.

Elárulta: úgy ítélte meg, Szijjártó Péter orosz kapcsolatainak és kommunikációjának a felderítése érdekében több információhoz juthat, ha befolyásosnak mutatja magát. Ezt fontosabbnak, magasabb érdekűnek tartotta, ezért választotta, hogy túloz, nagyot mond – írta a 24.hu.

Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót

Budapesten, a Millenárison rendezték meg itthon az első Patrióta nagygyűlést, amelyen számos neves külföldi politikus személyesen felszólalva vagy videóüzenetben biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt a támogatásáról. Beszédet mondott többek között a francia Marine Le Pen, az olasz Matteo Salvini, a spanyol Santiago Abascal, valamint a holland Geert Wilders. Az osztrák Herbert Kickl, valamint a cseh Andrej Babis videóüzenetet küldött az eseményre.
 

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Váratlan fordulat a lefoglalt ukrán pénzek ügyében: állást foglalt az EKB elnöke is

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke szerint az EU monetáris stabilitását fenyegeti a magyar terrorelhárítás akciója, amelyet az ukrán Oscsadbank pénzszállítói ellen hajtottak végre. Mindez Lagarde írásbeli válaszából derül ki, amelyet Andrij Pisnijnek, az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) elnökének a levelére küldött - erősítette meg a Portfolionak az EKB szóvivője.

Most érkezett! Forgalmas orosz olajkikötőt talált el Ukrajna: hatalmas lángok csaptak fel

Ukrán források szerint a primorszki kikötő éves szinten mintegy 60 millió tonna kőolaj forgalmát bonyolítja le.

Trump says Iran has 'one more chance at peace' as Tehran calls reports of US talks 'fake news'

The president earlier said he'd postponed strikes on Iranian power plants after talks, which the speaker of Iran's parliament denies took place.

