2026. március 23. hétfő Emőke
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Szijjártó Péter lehallgatása a Tisza Párt érdekében történt – videó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Orbán Viktor a Patrióta Szövetség budapesti nagygyűlésén adott interjút, amelyben rendkívül súlyosnak nevezte a Szijjártó Pétert érintő lehallgatást.

– Amit látok, hogy ez egy súlyos dolog. Az, hogy egy szuverén ország külügyminiszterét lehallgatják egy másik ország titkosszolgálatai, felhasználva magyar újságírókat – vagy legalább egyet biztosan – az nagyon súlyos – válaszolta Orbán Viktor a Hír Tv riporterének, amikor Szijjártó Péter elleni titkosszolgálati akcióról kérdezték – írja a Magyar Nemzet összefoglalója.

A miniszterelnök szerint ennél is súlyosabb, hogy az ügy szálai Magyar Péter pártjáig érnek.

De a legsúlyosabb az, hogy egyértelműnek tűnik, hogy mindez a Tisza Párt tudtával – és úgy látom –, hogy az érdekében történt. Ez túl van minden határon

– fogalmazott a kormányfő.

A kérdésre, hogy van-e már eredménye a reggel elrendelt vizsgálatnak úgy válaszolt: még túltzás lenne konkrétumokat elvárni az igazságügyi minisztertől, várhatóan egy-két napra szükség lesz.

A kérdésre, hogy a mai nagyszabású rendezvény, az első Patrióta Nagygyűlés milyen üzenetet közvetít Európa patriótái számára, a miniszterelnök úgy válaszolt: Ha kíváncsiak a jövőre, akkor most ezt jól nézzék meg, mert akik itt vannak, ők lesznek Európa vezetői két-három éven belül, szinte kivétel nélkül. Itt azok az emberek vannak, akik arra szövetkeztek, hogy el fogják foglalni Brüsszelt. Ez most a nemzeti kormányokon keresztül lehetséges – mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy van, aki már nyert választást, van, aki még kisebbségben, de már kormányon van, még kisebbségben, de többségre tör.

– Itt vannak azok, akik vezetni fogják a saját országaikat és a következő választás utén, 2029-ben, az új Európai Parlamenten keresztül pedig vezetni fogják az összes európai intézményt – vetítette előre a patrióta jövőt Orbán Viktor.

A Patrióták vezetői Budapesten sorra biztosítják támogatásukról Orbán Viktort

A Patrióták vezetői Budapesten sorra biztosítják támogatásukról Orbán Viktort
Budapesten, a Millenárison tartják első nagygyűlésüket a Patrióták európai politikusai. Beszédet mondott többek között a francia Marine Le Pen, az olasz Matteo Salvini, a spanyol Santiago Abascal, valamint a holland Geert Wilders. Az osztrák Herbert Kickl, valamint a cseh Andrej Babis videóüzenetet küldött az eseményre, amelyen Orbán Viktor is felszólal.
 

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Orbán Viktor: Szijjártó Péter lehallgatása a Tisza Párt érdekében történt – videó

Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
Tarthatatlan a helyzet a benzinkutakon, fájó lépésre szánta el magát Magyarország szomszédja

Tarthatatlan a helyzet a benzinkutakon, fájó lépésre szánta el magát Magyarország szomszédja

Horvátország újabb gazdaságvédelmi csomagot jelentett be az energiaárak emelkedése miatt: a kormány az üzemanyag- és földgázárakra, valamint több ágazatra kiterjedő intézkedésekkel igyekszik tompítani a közel-keleti válság hatásait, jelentette a Croatia Week. A friss rendelkezések alapján új, az eddiginél magasabb hatósági árak fognak életbe lépni a benzin és a gázolaj árában is.

Különös dolgot tesznek a fákkal egy magyar erdőben: zseniális módszerrel mentik az állatokat

Különös dolgot tesznek a fákkal egy magyar erdőben: zseniális módszerrel mentik az állatokat

A Mecsekben egy nemzetközi szinten is elfogadott, korszerű ökológiai hálózat, az úgynevezett erdei lépőkövek rendszere segíti a fajok vándorlását és a biodiverzitás megőrzését.

Trump says he's postponing power plant strikes after US-Iran talks - but Tehran denies talks took place

Trump says he's postponing power plant strikes after US-Iran talks - but Tehran denies talks took place

Trump says if the five-day postponement of strikes goes well "we're going to end up settling this - otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out".

