ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.1
usd:
305.77
bux:
131829.83
2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
driving a car
Nyitókép: Bim/Getty Images

Új szabályok, jelentős változások jönnek a jogosítványoknál

Infostart

A jövőben az Európai Unió tagállamaiban a B‑kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők akár 4,25 tonnás járműveket is vezethetnek, általánossá válhat a digitális jogosítvány, továbbá az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó szabályok is megváltoznak.

Az uniós tagállamoknak 2029-ig kell átültetniük saját nemzeti hatáskörükbe azokat az új, a vezetői engedéllyel kapcsolatos rendelkezéseket, amelyeket az Európai Unió a 2025/2205-ös irányelvben rögzített. Több fontos változásra is figyelniük kell az autóvezetőknek a jövőben – írja a vezess.hu az autozive.cz cseh portál cikke alapján.

Az új rendelkezések alapján a B‑kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők akár 4,25 tonnás járműveket is vezethetnek, ha a többletsúlyt az alternatív hajtásrendszer okozza. Jelenleg ezekkel a járművekkel csak 3,5 tonnás össztömegig lehet B-kategóriás vezetői engedéllyel közlekedni. Az újítás kizárólag az alternatív hajtású áruszállítókra (CNG‑, plug‑in hibrid, elektromos vagy üzemanyagcellás járművek) vonatkozik.

Továbbá a tagállamok kiegészítő képzés vagy gyakorlati vizsga után megadhatják a jogosultságot a B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezőknek a 3,5 tonna össztömeget meghaladó, de a 4,25 tonnánál nem nehezebb lakóautók, valamint a maximum 5 tonnás pótkocsik vonatása esetén.

Általánossá válhat a digitális pénztárcában tárolható mobil vezetői engedély is, ami azonban nem váltható ki a kártya fényképének okostelefonon történő tárolásával.

A digitális jogosítvány előnye, hogy az egész EU területén használható, akár egy közúti ellenőrzésnél vagy egy repülőtéri autókölcsönzőnél is le lehet olvastatni.

A fizikai jogosítvány ugyanakkor nem szűnik meg, az uniós állampolgárok továbbra is igényelhetik. Az alapértelmezett formátum ugyanakkor a digitális lesz.

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó szabályok is változnak a tervek szerint. A tagállamoknak lesz lehetőségük arra, hogy

65 év felett rövidítsék a vezetői engedély érvényességi idejét, és gyakoribb egészségügyi vizsgálatot írjanak elő.

A jogosítvány megújításakor előírhatnak hagyományos orvosi vizsgálatot vagy más ellenőrzési eljárást is, ugyanakkor dönthetnek úgy is, hogy fenntartják a jelenlegi rendszert, amennyiben megfelel az uniós kritériumoknak.

Az irányelv része a kölcsönös vezetési tilalmak elismeréséről szóló rendelkezés is. Ennek értelmében ha valakinek egy uniós tagországban bevonják a jogosítványát, akkor az a büntetés minden tagállamban hatályos lesz.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Új szabályok, jelentős változások jönnek a jogosítványoknál

európai unió

autó

vizsga

jogosítvány

követelmények

szabályváltozás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.28. csütörtök, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rekordszinten zárt a Dow, az S&P és a Nasdaq is

Rekordszinten zárt a Dow, az S&P és a Nasdaq is

Az iráni helyzetre figyelnek ma is a befektetők, reggel a japán és a dél-koreai tőzsde új történelmi csúcsra ment, de nem volt egyértelműen pozitív a kép, a kínai és a hongkongi tőzsdén ugyanis eközben elromlott a hangulat. Az európai indexek emelkedéssel kezdtek, majd a záráshoz közeledve lefordultak. A BUX is felfelé vette az irányt, a nap nyertese a 4iG volt, a blue chipek közül pedig a Richter állt az élen. A délután kiszivárogott hírek szerint Irán megkapta az új tűzszüneti tervet Washingtontól, a hírre beszakadt az olajár, 90 dollár alá került a WTI. A vezető amerikai részvényindexek először vegyesen mozogtak, majd együntetűen rekordszinten zárták a napot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Olyan dolog történt a magyar gazdaságban, amire 30 éve nem volt példa: ez áll a gigantikus ugrás hátterében

Olyan dolog történt a magyar gazdaságban, amire 30 éve nem volt példa: ez áll a gigantikus ugrás hátterében

Májusban a GKI fogyasztói bizalmi indexe egyetlen hónap alatt 16 pontot ugrott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US carries out new strikes on Iran military site

US carries out new strikes on Iran military site

The US military said it targeted a military site in Bandar Abbas - a strategic port city - and shot down four Iranian attack drones.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 27. 22:40
Washington szerint nem igaz az iráni értesülés a háború lezárásának módjáról
2026. május 27. 22:11
Közeledik a Hormuzi-szoros megnyitása
×
×