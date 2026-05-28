Új szabályok, jelentős változások jönnek a jogosítványoknál

Az uniós tagállamoknak 2029-ig kell átültetniük saját nemzeti hatáskörükbe azokat az új, a vezetői engedéllyel kapcsolatos rendelkezéseket, amelyeket az Európai Unió a 2025/2205-ös irányelvben rögzített. Több fontos változásra is figyelniük kell az autóvezetőknek a jövőben – írja a vezess.hu az autozive.cz cseh portál cikke alapján.

Az új rendelkezések alapján a B‑kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők akár 4,25 tonnás járműveket is vezethetnek, ha a többletsúlyt az alternatív hajtásrendszer okozza. Jelenleg ezekkel a járművekkel csak 3,5 tonnás össztömegig lehet B-kategóriás vezetői engedéllyel közlekedni. Az újítás kizárólag az alternatív hajtású áruszállítókra (CNG‑, plug‑in hibrid, elektromos vagy üzemanyagcellás járművek) vonatkozik.

Továbbá a tagállamok kiegészítő képzés vagy gyakorlati vizsga után megadhatják a jogosultságot a B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezőknek a 3,5 tonna össztömeget meghaladó, de a 4,25 tonnánál nem nehezebb lakóautók, valamint a maximum 5 tonnás pótkocsik vonatása esetén.

Általánossá válhat a digitális pénztárcában tárolható mobil vezetői engedély is, ami azonban nem váltható ki a kártya fényképének okostelefonon történő tárolásával.

A digitális jogosítvány előnye, hogy az egész EU területén használható, akár egy közúti ellenőrzésnél vagy egy repülőtéri autókölcsönzőnél is le lehet olvastatni.

A fizikai jogosítvány ugyanakkor nem szűnik meg, az uniós állampolgárok továbbra is igényelhetik. Az alapértelmezett formátum ugyanakkor a digitális lesz.

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó szabályok is változnak a tervek szerint. A tagállamoknak lesz lehetőségük arra, hogy

65 év felett rövidítsék a vezetői engedély érvényességi idejét, és gyakoribb egészségügyi vizsgálatot írjanak elő.

A jogosítvány megújításakor előírhatnak hagyományos orvosi vizsgálatot vagy más ellenőrzési eljárást is, ugyanakkor dönthetnek úgy is, hogy fenntartják a jelenlegi rendszert, amennyiben megfelel az uniós kritériumoknak.

Az irányelv része a kölcsönös vezetési tilalmak elismeréséről szóló rendelkezés is. Ennek értelmében ha valakinek egy uniós tagországban bevonják a jogosítványát, akkor az a büntetés minden tagállamban hatályos lesz.