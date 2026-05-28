2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke a Klebelsberg Központ Ikarus elektromos autóbuszok beszerzésérõl szóló megállapodása aláírásán Székesfehérváron, az Ikarus Ipari Parkban 2026. március 30-án. Az Autóipari Próbapálya Zala Kft., a Klebelsberg Központ és az Electrobus Europe Zrt. közötti együttmûködés értelmében korszerû, zéró károsanyag-kibocsátással és alacsony zajterheléssel üzemelõ elektromos IKARUS 120e típusú szólóbuszokat szerez be a Klebesberg Központ a tankerületi fenntartású iskolákban tanuló gyermekek utaztatása érdekében.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Nyugdíjba megy a Klebelsberg Központ elnöke

ELŐZMÉNYEK

Nyugdíjba vonul július közepén az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ (KK) elnöke, Hajnal Gabriella – írta csütörtökön a Népszava.

A lap információját a központ megerősítette.

Arról, hogy a Tisza-kormány határozata szerint az oktatási tárca egyik első feladata lesz a KK és a tankerületi központok felülvizsgálata, a szervezet azt közölte, hogy minden segítséget megadnak a vizsgálatot végzők részére.

Arra a kérdésre, előfordulhatott-e, hogy egyes tankerületi központok szakszerűtlenül működtek, azt írták: a központok a jogszabályok alapján jártak el a rendelkezésre álló személyi és dologi keretek között, az illetékes állami ellenőrző szervek felügyelete mellett.

Hajnal Gabriella 2018 augusztusától vezette a tankerületi központokért is felelős Klebelsberg Központot, amelynek előtte másfél évig szakmai elnökhelyettese volt. Korábban iskolaigazgatóként dolgozott.

„Nem erre szavaztunk” – Márki-Zay Péter kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

A hódmezővásárhelyi polgármester, korábbi miniszterelnökjelölt a polgármesteri fizetéscsökkentés ellen tiltakozva posztolt. „Vannak tisztességes, jól dolgozó polgármesterek, akik megdolgoznak a fizetésükért, és vannak korrupt politikusok, akiknek nem a fizetését kell csökkenteni, hanem börtönbe kell őket csukni. Ne keverjük össze a kettőt!” – hangsúlyozta. Nincs egyedül.
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
Tisza-kormány: Brüsszelbe utazik Magyar Péter, előkerült Orbán Viktor

Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelbe utazik, ahol a NATO-főtitkárral, a belga kormányfővel és az Európai Bizottság elnökével, utóbbival az uniós források lehívásáról  is tárgyal. A kormány eközben számos gyors intézkedést jelentett be: moratóriumot a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására, a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozatalát és a Klebelsberg Központ átalakítását. Az egészségügyi miniszter strukturális összeomlásról beszélt, 500 milliárd forint pluszforrást ígért az ágazatnak, az oktatási tárca pedig a pedagógusok adminisztrációs terheinek csökkentésébe kezd. A parlament visszavonta a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépést, parlamenti vizsgálóbizottságok alakultak, az adóhatóság pedig házkutatást tartott a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél, ahol nagy mennyiségű ledarált iratot találtak.

Váratlan belépőre készül Donald Trump a NBA-döntőn: ilyen még soha nem történt elnökkel

Trumpot a Knicks tulajdonosa hívta meg a döntőre, akivel régóta szoros baráti viszont ápol - az elnök pedig szívesen el is látogat a meccsre.

US strikes Iran military site as Tehran says it has targeted American base

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

