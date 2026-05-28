BL-döntő: Luis Enrique elárulta, hogy ez most miért nehezebb, mint az előző idényben

„Amikor a klubhoz érkeztem, azt mondtam, szeretnék történelmet írni, amit meg is tettünk, most pedig szeretnénk ezt folytatni, hiszen még mindig nagy dolgokat vihetünk végbe” – fogalmazott a spanyol szakember, aki szerint egy újabb győzelemmel korszakos csapattá válna együttese.

Ehhez szüksége lenne a címvédésre a PSG-nek, erre viszont a sorozat 1992-es bevezetése óta csak a Real Madrid volt képes. Utóbbi viszont a címvédést illetően rögtön duplázott is, amikor a 2016-os elsőséget követően 2017-ben és 2018-ban is a sorozat legjobbjának bizonyult. Az AC Milan és Juventus három döntőt játszott zsinórban, azonban csak egyszer járt ezek közül sikerrel, de az Ajax és a Manchester United sem volt képes egymást követő két diadalra.

„Az előző idényben nagyobb volt rajtunk a nyomás, hiszen a döntő előtt úgy éreztük, eljött a nagy pillanat, itt most nem veszíthetünk. Most talán az nehezebb, hogy úgy érezzük, megérdemeljük a helyünket a döntőben – mondta Luis Enrique, aki 2015-ben a Barcelonával is a csúcsra ért már, egy újabb sikerrel pedig csatlakozna Josep Guardiolához és Zinédine Zidane-hoz a háromszoros BL-győztes edzők klubjában. Guardiola a Barcelonával 2009-ben és 2011-ben, míg a Manchester Cityvel 2023-ban nyert BL-t, a Real Madrid említett hármas sorozatánál pedig Zidane ült a kispadon.

Luis Enrique legnagyobb érdemének azt tartják, hogy 2023-as érkezését követően teljesen átformálta a párizsi csapatot, amelyben korábban a világsztárok – mint Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé vagy Zlatan Ibrahimovic - játszották a főszerepet. Az 56 éves spanyol tréner irányításával jóval egységesebbé vált a gárda, az átlagéletkor pedig 24 év alatt van, olyan futballistákkal, mint a 20 éves Désiré Doué vagy a 21 esztendős Joao Neves.