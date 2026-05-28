ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.08
usd:
305.8
bux:
131179.98
2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetõedzõje (k) a csapat edzésén Münchenben 2026. május 5-én. Másnap a Paris Saint-Germain a Bayern München ellen játszik a labdarúgó Bajnokok Ligája elõdöntõjének visszavágó mérkõzésén.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

BL-döntő: Luis Enrique elárulta, hogy ez most miért nehezebb, mint az előző idényben

Infostart / MTI

A Paris Saint-Germain vezetőedzője, Luis Enrique szerint egy címvédéssel korszakos együttes lehetne csapata, amely szombaton a Puskás Arénában az angol bajnok Arsenallal csap össze a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjében.

„Amikor a klubhoz érkeztem, azt mondtam, szeretnék történelmet írni, amit meg is tettünk, most pedig szeretnénk ezt folytatni, hiszen még mindig nagy dolgokat vihetünk végbe” – fogalmazott a spanyol szakember, aki szerint egy újabb győzelemmel korszakos csapattá válna együttese.

Ehhez szüksége lenne a címvédésre a PSG-nek, erre viszont a sorozat 1992-es bevezetése óta csak a Real Madrid volt képes. Utóbbi viszont a címvédést illetően rögtön duplázott is, amikor a 2016-os elsőséget követően 2017-ben és 2018-ban is a sorozat legjobbjának bizonyult. Az AC Milan és Juventus három döntőt játszott zsinórban, azonban csak egyszer járt ezek közül sikerrel, de az Ajax és a Manchester United sem volt képes egymást követő két diadalra.

„Az előző idényben nagyobb volt rajtunk a nyomás, hiszen a döntő előtt úgy éreztük, eljött a nagy pillanat, itt most nem veszíthetünk. Most talán az nehezebb, hogy úgy érezzük, megérdemeljük a helyünket a döntőben – mondta Luis Enrique, aki 2015-ben a Barcelonával is a csúcsra ért már, egy újabb sikerrel pedig csatlakozna Josep Guardiolához és Zinédine Zidane-hoz a háromszoros BL-győztes edzők klubjában. Guardiola a Barcelonával 2009-ben és 2011-ben, míg a Manchester Cityvel 2023-ban nyert BL-t, a Real Madrid említett hármas sorozatánál pedig Zidane ült a kispadon.

Luis Enrique legnagyobb érdemének azt tartják, hogy 2023-as érkezését követően teljesen átformálta a párizsi csapatot, amelyben korábban a világsztárok – mint Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé vagy Zlatan Ibrahimovic - játszották a főszerepet. Az 56 éves spanyol tréner irányításával jóval egységesebbé vált a gárda, az átlagéletkor pedig 24 év alatt van, olyan futballistákkal, mint a 20 éves Désiré Doué vagy a 21 esztendős Joao Neves.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    BL-döntő: Luis Enrique elárulta, hogy ez most miért nehezebb, mint az előző idényben

labdarúgás

bajnokok ligája

psg

arsenal

luis enrique

puskás aréna

bl-döntő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Benyújtotta törvényjavaslatát a Tisza, széles körű juttatáscsökkentés jöhet

Benyújtotta törvényjavaslatát a Tisza, széles körű juttatáscsökkentés jöhet
Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az Országgyűlésről szóló törvény módosításával a Tisza két képviselője.
 

„Nem erre szavaztunk” – Márki-Zay Péter kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

Városvezetők is üzentek a kormánynak, kérésük lenne

Lépésről lépésre – miniszteri bejelentés a kutatóhálózatokról

Nyitott kapukkal várja a kormányzati ellenőrzést az Agrárkamara

VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.28. csütörtök, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas létszámleépítést jelentett be a Wix.com

Hatalmas létszámleépítést jelentett be a Wix.com

Alkalmazottainak 20 százalékát, vagyis több mint ezer embert bocsát el a kisvállalkozásoknak weboldalépítő és -üzemeltető szolgáltatásokat kínáló izraeli Wix.com - jelentette be Avisaj Abrahami vezérigazgató csütörtökön.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pattanásig feszült a helyzet a Közel-Keleten: újra elszabadultak az árak az olajpiacon

Pattanásig feszült a helyzet a Közel-Keleten: újra elszabadultak az árak az olajpiacon

Az Egyesült Államok és Irán között csütörtökön újabb katonai összecsapások történtek a Hormuzi-szoros térségében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it targeted American base after fresh US strikes

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 28. 12:05
„Szabad elvonulás” – lemond Németh Szilárd
2026. május 28. 07:58
Oliver Glasner még nem hiszi el, hogy ez volt az utolsó
×
×