Nyomozati iratok másolatait adhatta át a volt nyomozó

Rendőrségi iratok másolatait adta át a Direkt36-nak Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) kiberbűnözés elleni főosztályának volt főnyomozója – derült ki a százados ellen eljárást folytató Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) által a Magyar Nemzetnek küldött válaszból.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Direkt36 egy cikkben a Tisza Pártnak dolgozó informatikusoknál tartott házkutatásokról írt, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága pedig részben feloldott a titkosítás alól egy dokumentumot, amely szerint a két férfit már egy ideje figyelték a hatóságok, mert külföldi titkosszolgálatokkal tartottak fenn kapcsolatokat. Aznap délután a portál nyilvánosságra hozott egy videót, amelyben egy rendőr arról beszél, hogy miként zajlott az eljárás, mit tapasztalt.

A Magyar Nemzet rákérdezett az ügyre a Központi Nyomozó Főügyészségnél, amely válaszában azt írta, hogy egy rendőrt hivatali visszaélés bűntette miatt gyanúsítottként hallgattak ki. A gyanúsított szabadlábon védekezik.

„A megalapozott gyanú szerint a rendőr egy nyomozás ügyiratairól készített másolatokat juttatott el egy internetes portálnak, amely így olyan – bűnügyi személyes adatokat is tartalmazó – információkat szerzett meg, amelyekhez törvényesen nem juthatott volna hozzá” – közölték, hozzátéve, hogy ezen túlmenően a gyanúsított szolgálati helyzetével visszaélve olyan hamis állításokat is megfogalmazott a nyomozás akadályozására vonatkozóan, amelyek a valóságnak nem felelnek meg.

A Direkt36 szerint a Tisza Párt lejáratására szerveződött a házkutatásokat is magában foglaló, több hatóság és szerv részvételével zajló akció, míg a cáfolat szerint a két férfi az ukrán és az észt titkosszolgálatokkal tartott kapcsolatot, tevékenységük külföldi beavatkozásnak számít.