2026. március 26. csütörtök Emánuel
iratok papírok dokumentumok
Nyitókép: Pixabay

Nyomozati iratok másolatait adhatta át a volt nyomozó

ELŐZMÉNYEK

A Központi Nyomozó Főügyészségnél, amely válaszában azt írta, hogy egy rendőrt hivatali visszaélés bűntette miatt gyanúsítottként hallgattak ki.

Rendőrségi iratok másolatait adta át a Direkt36-nak Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) kiberbűnözés elleni főosztályának volt főnyomozója – derült ki a százados ellen eljárást folytató Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) által a Magyar Nemzetnek küldött válaszból.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Direkt36 egy cikkben a Tisza Pártnak dolgozó informatikusoknál tartott házkutatásokról írt, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága pedig részben feloldott a titkosítás alól egy dokumentumot, amely szerint a két férfit már egy ideje figyelték a hatóságok, mert külföldi titkosszolgálatokkal tartottak fenn kapcsolatokat. Aznap délután a portál nyilvánosságra hozott egy videót, amelyben egy rendőr arról beszél, hogy miként zajlott az eljárás, mit tapasztalt.

A Magyar Nemzet rákérdezett az ügyre a Központi Nyomozó Főügyészségnél, amely válaszában azt írta, hogy egy rendőrt hivatali visszaélés bűntette miatt gyanúsítottként hallgattak ki. A gyanúsított szabadlábon védekezik.

„A megalapozott gyanú szerint a rendőr egy nyomozás ügyiratairól készített másolatokat juttatott el egy internetes portálnak, amely így olyan – bűnügyi személyes adatokat is tartalmazó – információkat szerzett meg, amelyekhez törvényesen nem juthatott volna hozzá” – közölték, hozzátéve, hogy ezen túlmenően a gyanúsított szolgálati helyzetével visszaélve olyan hamis állításokat is megfogalmazott a nyomozás akadályozására vonatkozóan, amelyek a valóságnak nem felelnek meg.

A Direkt36 szerint a Tisza Párt lejáratására szerveződött a házkutatásokat is magában foglaló, több hatóság és szerv részvételével zajló akció, míg a cáfolat szerint a két férfi az ukrán és az észt titkosszolgálatokkal tartott kapcsolatot, tevékenységük külföldi beavatkozásnak számít.

Orbán Viktor: „szembefújt a szél az elmúlt négy évben, de mi nem hátráltunk meg”

Orbán Viktor Törökszentmiklóson folytatta országjárását. A miniszterelnök szerint „Ukrajna titkosszolgálati műveleti tereppé változtatta Magyarországot, és ukrán ügynökök szervezték be magukat a hazai politikai életbe.” „Beszervezték magukat a magyar politikai életbe, az újságírók közé, a politikai pártokhoz, leginkább a Tiszához” – mondta. A miniszterelnök szerint „olyan válságokat kellett elhárítanunk, amiket nem mi idéztünk elő. Nem mi csináltuk a háborút, mégis a háború a mi gazdaságunkat is lefékezte” – fogalmazott, hozzátéve: „a bajok elől nem szaladtunk el, hanem azt mondtuk, hogy akkor is, csak azért is, a fontos dolgokat meg fogjuk csinálni”.
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Újabb fordulatok a háborúban - Emelkedik az olajár, esnek a tőzsdék

Az elmúlt napokban visszapattantak a tőzsdék, miután több indikáció is érkezett az iráni háború deeszkalációjával kapcsolatban, beleértve Donald Trump hét eleji megszólalását az egyeztetésekről, és az amerikai béketervről. Az piacok azonban ma újra lefordultak, miután Irán jelezte, hogy nem szándékozik közvetlen tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal, még akkor sem, ha Teherán jelenleg vizsgálja az amerikai javaslatot a háború befejezésére. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy a két ország közötti, közvetítőkön keresztül történő üzenetváltás nem jelenti azt, hogy tárgyalásokat folytatnánk az USA-val. Szerdán az iráni állami média arról számolt be, hogy az ország elutasítja az Egyesült Államok tűzszüneti ajánlatát, és ismertette a háború befejezésére vonatkozó saját feltételeit. Az eseményeket követően ismét lefordulás látszik a tőzsdéken, az ázsiai piacok estek ma reggel, és Európában is eséssel telik a nap, valamint Amerikában is kedvezőlten a hangulat.

Megszólaltak a szakértők az idei húsvéti árakról: erre jobb, ha minden magyar család még most felkészül

Nem várható látványos felfutás az idei húsvéti édességpiacon. Nagyon árérzékenyek a vásárlók.

Trump says US will be Iran's 'worst nightmare' if it doesn't agree to peace plan

US special envoy Steve Witkoff confirms that a 15-point peace plan has been sent to Iran. Earlier, Iran reportedly said it responded with its own conditions.

