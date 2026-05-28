Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, Magyarország leendõ miniszterelnökét (b) fogadja Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben 2026. április 29-én.
Brüsszel nem árul el részleteket a magyar–EU-s háttértárgyalásokról

A magyar kormány és az Európai Unió között több megbeszélés is zajlott annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb előrelépést érjék el – közölte Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője csütörtökön Brüsszelben.

A szóvivő a Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök pénteki találkozóját megelőző egyeztetésekről beszélt a testület szokásos napi sajtótájékoztatóján.

Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy több magyar miniszterrel is tárgyalások zajlanak-e a helyreállítási alapokról és más ügyekről, Paula Pinho megerősítette: az elmúlt hetekhez hasonlóan technikai szintű egyeztetések folynak a találkozó előkészítése érdekében.

„A két fél csapatai között több megbeszélés is zajlott annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb előrelépést érjék el” – fogalmazott.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem kívánja előre megítélni a találkozó eredményét. Mint mondta,

a konkrét eredményekről pénteken lehet majd többet tudni, a találkozót követően pedig sajtóeseményt is tartanak, ahol kérdések feltevésére is lesz lehetőség.

Arra a kérdésre, hogy Magyarországtól új, részletes végrehajtási terv benyújtását várják-e el az uniós források felszabadításához, Paula Pinho nem adott konkrét választ. Közölte: „adni kell még egy napot”, és akkor többet lehet majd tudni arról, meddig sikerült eljutniuk a feleknek.

A tárgyalások tartalmával kapcsolatban a szóvivő elmondta: az Európai Unió bővítése, valamint az energiapolitika és az orosz energiáról való leválás kérdése egyaránt releváns témák Magyarország és az EU számára, ezért ezek akár a pénteki megbeszélések részét is képezhetik.

„Mindkét vezető szabadon felvetheti, amit szeretne” – fogalmazott.

További újságírói felvetésre reagálva Paula Pinho arról is beszélt, hogy nem kívánja minősíteni az Európai Bizottság megközelítését azt követően, hogy a magyar miniszterelnök optimistán nyilatkozott egy esetleges politikai megállapodás lehetőségéről.

„Inkább meghagyom ezt a részt a főnökömnek, vagyis az Európai Bizottság elnökének” – mondta, megismételve: Ursula von der Leyen Magyar Péterrel közösen sajtónyilatkozatot ad a találkozó után.

A szóvivő egy további kérdésre nem kívánta kommentálni, összefüggésben áll-e a Magyarországnak járó források felszabadítása azzal, hogy Budapest feladja vétóját az Ukrajnával kapcsolatos csatlakozási tárgyalási klaszter megnyitásával kapcsolatban. Erre is azt mondta, hogy a tartalmi kérdéseket a pénteki találkozóra hagyják.

Közel az uniós pénzek hazahozatala? – Magyar Péter Brüsszelből jelentkezik

Bejelentette: rövidesen benyújtja hivatalosan az EB elnökének és az ET elnökének is Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez, de szerinte ez sem meglepetés, mert fontos vállalásuk volt, ahogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi Hivatal felállítása a korrupció elleni küzdelem jegyében.
 

Visszatér az európai térképre Magyarország: tematikus nappal egészül ki a Portfolio csúcskonferenciája

Riasztást adtak ki a kutatók: olyan hőség közeleg, amire még sosem volt példa a bolygón

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

