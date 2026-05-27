Lannert Judit elmondta, mihez nyúlna a kormány először az oktatásban

Lannert Judit a Facebook-oldalán azt írta: az elmúlt években nagyon sok feszültség, kimondatlan probléma és bizalomvesztés halmozódott fel az oktatásban, ami sajnos nagyon rossz a gyermeknek és a pedagógusoknak is. Szerinte a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az a célunk, hogy a gyermekek, pedagógusok és a vezetők számára minél előbb élhetőbb, levegősebb iskolai létet biztosítsunk – tette hozzá.

A bejegyzés szerint ennek az elősegítéséért indította el a párbeszédet az érintettekkel és emiatt is szervezett találkozót Nagy Erzsébet ügyvivővel. Ismertette, hogy a találkozón azonosították azokat a problémákat, amelyekben a leggyorsabban kell és lehet előre lépni, hogy szeptembertől már érezhető változások legyenek az iskolákban.

Mint írta: az első és legfontosabb lépések között van

a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentése,

a diákok túlterheltségének mérséklése, valamint

egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítása.

A találkozón szóba került még a Pedagógus Teljesítményértékelő Rendszer (TÉR) és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is.

A miniszter közlése szerint Nagy Erzsébettel megállapodtak a párbeszéd folytatásában. Mint írta, abban hisz, hogy csak az érintettek bevonásával és valós adatokra támaszkodva hozhatnak igazi változást jelentő döntéseket.