Lannert Judit elmondta, mihez nyúlna a kormány először az oktatásban

Lannert Judit a Facebook-oldalán azt írta: az elmúlt években nagyon sok feszültség, kimondatlan probléma és bizalomvesztés halmozódott fel az oktatásban, ami sajnos nagyon rossz a gyermeknek és a pedagógusoknak is. Szerinte a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az a célunk, hogy a gyermekek, pedagógusok és a vezetők számára minél előbb élhetőbb, levegősebb iskolai létet biztosítsunk – tette hozzá.
A bejegyzés szerint ennek az elősegítéséért indította el a párbeszédet az érintettekkel és emiatt is szervezett találkozót Nagy Erzsébet ügyvivővel. Ismertette, hogy a találkozón azonosították azokat a problémákat, amelyekben a leggyorsabban kell és lehet előre lépni, hogy szeptembertől már érezhető változások legyenek az iskolákban.
Mint írta: az első és legfontosabb lépések között van
- a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentése,
- a diákok túlterheltségének mérséklése, valamint
- egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítása.
A találkozón szóba került még a Pedagógus Teljesítményértékelő Rendszer (TÉR) és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is.
A miniszter közlése szerint Nagy Erzsébettel megállapodtak a párbeszéd folytatásában. Mint írta, abban hisz, hogy csak az érintettek bevonásával és valós adatokra támaszkodva hozhatnak igazi változást jelentő döntéseket.