2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
handcuffs fingerprints
Nyitókép: ATU Images/Getty Images

Házkutatások a gyermekvédelmi botrányban, öt embert fogtak el a magyar rendőrök

Infostart / MTI

A rendőrség ma 16 órától tart sajtótájékoztatót az ügyben. Öt embert fogtak el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt, továbbá 14 helyen tartottak házkutatást.

A Belügyminisztérium közleményt adott ki, amely szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda eljárást folytat gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán.

A nyomozás eddigi adatai szerint több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés megtétele. Az intézmények több ügyet saját hatáskörben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül.

A nyomozók a tegnapi napon 14 helyszínen házkutatást tartottak, mintegy 120 tanút hallgattak meg, továbbá kiskorú veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt öt főt hallgattak ki gyanúsítottként.

További részleteket a rendőrség a mai napon, sajtótájékoztató keretében tesz közzé – írja a közlemény.

Az ORFK e-mailj szerint, amelyet az Infostart is megkapott, ma 16 órakor lesz sajtótájékoztató az ügyben.

rendőrség

házkutatás

gyermekvédelem

Közel az uniós pénzek hazahozatala? – Magyar Péter Brüsszelből jelentkezik

Bejelentette: rövidesen benyújtja hivatalosan az EB elnökének és az ET elnökének is Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez, de szerinte ez sem meglepetés, mert fontos vállalásuk volt, ahogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi Hivatal felállítása a korrupció elleni küzdelem jegyében.
 

Brüsszel nem árul el részleteket a magyar–EU-s háttértárgyalásokról

Orbán Viktor kockázatosnak tartja Magyar Péter döntését

Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
Borult az iráni béke - Ugrik az olaj, esnek a tőzsdék

Az elmúlt napokban már úgy tűnt, hogy valós esély lehet arra, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejöhet a sokak által várt békemegállapodás, csütörtökre virradóra azonban ismét egymásnak támadtak a felek, ennek hatására pedig nagyobb mozgásokat láthatunk ma reggel. Ázsia után Európában is esnek a tőzsdék, emellett ismét felfelé vette az irányt az olajár.  Eközben fontos adatok is érkeztek Amerikából, melyekből kiderült, hogy gyorsul az infláció, és hogy lassulhat az Egyesült Államok gazdasága.

Fizetésképtelen a BL-döntő hazai szervezőcége: most közölte Ruff Bálint minisztériuma, mentőövet dob a kormány

Szerdán derült ki, hogy a BL-döntőt szervező Lounge Event fizetésképtelenség miatt nem tudja rendezni a döntőhöz kapcsolódó rendezvények költségeit.

Iran says it targeted American base after fresh US strikes

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

2026. május 28. 14:27
Így erősít a BKK a budapesti BL-döntő időszakában
2026. május 28. 14:06
„Kivágás” – Kék helyett zöld lesz a parkolóórák helye
