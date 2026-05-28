Házkutatások a gyermekvédelmi botrányban, öt embert fogtak el a magyar rendőrök

A Belügyminisztérium közleményt adott ki, amely szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda eljárást folytat gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán.

A nyomozás eddigi adatai szerint több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés megtétele. Az intézmények több ügyet saját hatáskörben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül.

A nyomozók a tegnapi napon 14 helyszínen házkutatást tartottak, mintegy 120 tanút hallgattak meg, továbbá kiskorú veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt öt főt hallgattak ki gyanúsítottként.

További részleteket a rendőrség a mai napon, sajtótájékoztató keretében tesz közzé – írja a közlemény.

Az ORFK e-mailj szerint, amelyet az Infostart is megkapott, ma 16 órakor lesz sajtótájékoztató az ügyben.