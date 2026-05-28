ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.85
usd:
306.96
bux:
0
2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Két napra a koreai kultúra központjává válik a margitszigeti Kristály Színtér: június 13. és 14. között rendezik meg a Korea Days – 7. KoreaON fesztivált, Magyarország legnagyobb ingyenes koreai kulturális eseményét.
Nyitókép: Pexels.com

K-pop, K-beauty és kimcsi: két napra a koreai kultúráé lesz a margitszigeti Kristály Színtér

Infostart / MTI

Két napra a koreai kultúra központjává válik a margitszigeti Kristály Színtér: június 13. és 14. között rendezik meg a Korea Days – 7. KoreaON fesztivált, Magyarország legnagyobb ingyenes koreai kulturális eseményét.

A szervezők MTI-hez elküldött szerdai tájékoztatója szerint K-pop-táncbemutatók, workshopok, tradicionális művészeti programok, koreai street food, e-sport-élmények és szépségipari bemutatók egyaránt szerepelnek a rendezvény kínálatában, amely a koreai kultúra sokszínűségét mutatja be a magyar közönségnek.

Hyundai színpadon egymást váltják a K-pop koreográfiák, táncelőadások és interaktív foglalkozások, de hagyományos koreai művészeti programok és kézműves workshopok is várják az érdeklődőket.

Fellép a Kkokdu-gwangdae társulat, amely látványos maszkos és táncos produkcióval idézi meg a koreai vásári hagyományokat, valamint a Dongseo egyetem Mutation csapata is, amely koreai musical- és koreai popzene-elemeket ötvöző előadást mutat be.

Idei sztárvendégként érkezik a MayTree dél-koreai acapella együttes, amely világszerte ismert arról, hogy kizárólag emberi hangokkal épít fel teljes zenei produkciókat. Videóik több százmilliós nézettséget értek el az online platformokon – írták.

Programok között szerepelnek népszerű koreai influenszerek találkozói is: Jelita Soo a divat és a szépségápolás világába nyújt betekintést, míg Edmmer a koreai utcai gasztronómiát és mindennapi életet mutatja be követőinek.

Digitális kultúra iránt érdeklődőket a Magyar E-sport Szövetség programjai várják, ahol a résztvevők megismerhetik Dél-Korea e-sport-kultúráját és profi játékosokkal is összemérhetik tudásukat.

Emellett koreai cégek sportos és ügyességi programokkal készülnek, míg a KoreaON Shop idén először várja a látogatókat koreai popzenei relikviákkal, tradicionális koreai papírtermékekkel és a fesztiválhoz kapcsolódó különleges tárgyakkal.

Kiemelt szerepet kap a K-beauty is, amely külön részlegen mutatja be a koreai szépségipar legújabb trendjeit. Látogatók szakértők segítségével ismerkedhetnek meg a koreai bőrápolási és hajápolási szemlélettel, többek között a SAHMYOOK Health University, valamint a Juno Hair és az idHAIR közreműködésével.

Gasztronómiai programok részeként Kim Taeyeon globális kimcsi-nagykövet főzőbemutatókat tart, amelyeken magyar szezonális alapanyagok felhasználásával készülnek újragondolt nyári kimcsiváltozatok.

Rendezvény szervezője a Koreai Kulturális Központ és a HanYou Alapítvány. Esemény megvalósítását a Koreai Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége és a KOTRA támogatja – áll a közleményben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Kultúra    K-pop, K-beauty és kimcsi: két napra a koreai kultúráé lesz a margitszigeti Kristály Színtér

fesztivál

margitsziget

korea

kristály színtér

k-pop

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.28. csütörtök, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Borult az iráni béke - Ugrik az olaj, esnek a tőzsdék

Borult az iráni béke - Ugrik az olaj, esnek a tőzsdék

Az elmúlt napokban már úgy tűnt, hogy valós esély lehet arra, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejöhet a sokak által várt békemegállapodás, csütörtökre virradóra azonban ismét egymásnak támadtak a felek, ennek hatására pedig nagyobb mozgásokat láthatunk ma reggel. Ázsia után Európában is eshetnek a tőzsdék, emellett ismét felfelé vette az irányt az olajár.  Eközben fontos adatok is érkeznek, délután Amerikából GDP, munkaerőpiaci, valamint inflációs jelentések is napvilágot látnak majd.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ismét lebombázták az amerikaiak Iránt: beláthatatan következményeknek nézünk elébe, az egész világnak fájni fog

Ismét lebombázták az amerikaiak Iránt: beláthatatan következményeknek nézünk elébe, az egész világnak fájni fog

A Hormuzi-szoros partvidékét már kedden is bombázták az amerikaiak, jóllehet a felek között elvileg tűzszünet van érvényben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US strikes Iran targets for second time in three days

US strikes Iran targets for second time in three days

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 27. 21:24
Bocsánatot kért Eszenyi Enikő
2026. május 27. 06:50
Új főigazgató a Mazsihisznél
×
×