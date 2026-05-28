K-pop, K-beauty és kimcsi: két napra a koreai kultúráé lesz a margitszigeti Kristály Színtér

A szervezők MTI-hez elküldött szerdai tájékoztatója szerint K-pop-táncbemutatók, workshopok, tradicionális művészeti programok, koreai street food, e-sport-élmények és szépségipari bemutatók egyaránt szerepelnek a rendezvény kínálatában, amely a koreai kultúra sokszínűségét mutatja be a magyar közönségnek.

Hyundai színpadon egymást váltják a K-pop koreográfiák, táncelőadások és interaktív foglalkozások, de hagyományos koreai művészeti programok és kézműves workshopok is várják az érdeklődőket.

Fellép a Kkokdu-gwangdae társulat, amely látványos maszkos és táncos produkcióval idézi meg a koreai vásári hagyományokat, valamint a Dongseo egyetem Mutation csapata is, amely koreai musical- és koreai popzene-elemeket ötvöző előadást mutat be.

Idei sztárvendégként érkezik a MayTree dél-koreai acapella együttes, amely világszerte ismert arról, hogy kizárólag emberi hangokkal épít fel teljes zenei produkciókat. Videóik több százmilliós nézettséget értek el az online platformokon – írták.

Programok között szerepelnek népszerű koreai influenszerek találkozói is: Jelita Soo a divat és a szépségápolás világába nyújt betekintést, míg Edmmer a koreai utcai gasztronómiát és mindennapi életet mutatja be követőinek.

Digitális kultúra iránt érdeklődőket a Magyar E-sport Szövetség programjai várják, ahol a résztvevők megismerhetik Dél-Korea e-sport-kultúráját és profi játékosokkal is összemérhetik tudásukat.

Emellett koreai cégek sportos és ügyességi programokkal készülnek, míg a KoreaON Shop idén először várja a látogatókat koreai popzenei relikviákkal, tradicionális koreai papírtermékekkel és a fesztiválhoz kapcsolódó különleges tárgyakkal.

Kiemelt szerepet kap a K-beauty is, amely külön részlegen mutatja be a koreai szépségipar legújabb trendjeit. Látogatók szakértők segítségével ismerkedhetnek meg a koreai bőrápolási és hajápolási szemlélettel, többek között a SAHMYOOK Health University, valamint a Juno Hair és az idHAIR közreműködésével.

Gasztronómiai programok részeként Kim Taeyeon globális kimcsi-nagykövet főzőbemutatókat tart, amelyeken magyar szezonális alapanyagok felhasználásával készülnek újragondolt nyári kimcsiváltozatok.

Rendezvény szervezője a Koreai Kulturális Központ és a HanYou Alapítvány. Esemény megvalósítását a Koreai Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége és a KOTRA támogatja – áll a közleményben.