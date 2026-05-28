2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
Borkóstolás Veszprémben, a 750 éves érseki pincében.
Nyitókép: Facebook/Veszprémi Érseki Pincészet

Befőttesüvegbe rejtett aranyakat találtak a Veszprémben

Több mint száz aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének megújítása során. A különleges helyszínt az érdeklődők is megismerhetik a jövőben, hiszen az a 750 éves pince rendezvényeknek ad majd otthont – tájékoztatott közleményében a várfelújítás kommunikációs partnere.

Mint írták, a pince egyik sarkában, körülbelül negyven centiméter mélyen aranyérmékkel megtöltött befőttesüveget találtak, amelyet a második világháború előtt rejthetett el valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van közöttük magyar tíz- és húszkoronás, német, svájci és francia érme is.

A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a huszadik század harmincas éveiben verték. Ezeket az érdeklődők a Biró-Giczey Ház régészeti kiállításán tekinthetik meg.

A pince legnagyobb része egyidős a jelenlegi érseki palotával, ám déli vége feltehetően a korábban itt állt püspöki székhelyhez tartozhatott. A 18. századi építkezések során felhasználtak olyan köveket, amelyek a várhegy korábbi épületeiből származnak – áll a közleményben.

A pince egyik oldalága az épület nyugati homlokzatához fut ki, ahol egykor egy kútház volt, amelyet a Séd patak látott el vízzel. A vizet ezen a keskeny pinceszakaszon vezethették át az épület alatt, a több száz éves vízvezetékre utaló nyomokat több helyen is megtalálták.

Az érseki palota pincéje egykor borospince lehetett, a borkereskedelem jelentős bevételi forrást jelentett a püspökségnek az 1700-as években.

A veszprémi püspökség, Magyarország egyik legrégebbi, Szent István király által alapított püspöksége 1277 óta foglalkozik szőlőtermesztéssel és borkészítéssel mindszentkállai birtokán, amely az elmúlt 750 évben egyszer sem cserélt gazdát.

A Veszprémi Érseki Pincészet ma már két birtokon, Mindszentkállán és Felsőörsön foglalkozik szőlőtermeléssel, díjnyertes borokat készítve Benesch Antal főborász vezetésével.

Az 1277 prémium borcsalád 2024-es Sauvignon Blanc-ja nemrég a Concours Mondial du Sauvignon világbajnokságon nyert Grand Gold Medalt, így az első magyar borászattá vált, amely megkapta ezt a francia szakmai elismerést – emelték ki a közleményben.

A 2026-os Volcanic Wine Awardson, a vulkanikus terroirról származó borok New Yorkban megrendezett világbajnokságán a 2023-as 1277 Rajnai Rizling szerzett bronzérmet, míg az idei VinAgora Nemzetközi Borversenyen az 1277 Sauvignon Blanc 2024-es évjárata arany, a szintén 2024-es Mandorla Rajnai Rizling pedig ezüst minősítést kapott. Utóbbi néhány hete elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bora 2026 címet is – hangsúlyozták.

Az Érseki Palota pincéje a várnegyed megújításának köszönhetően borkóstolók és más közösségi események helyszíne lesz – tették hozzá.

Különleges egyégek lepik el az orosz határt, kritikus helyzetben az ukrán védelem – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Lettország megerősíti drónelhárító védelmi rendszerét az Oroszországgal és a Moszkvával szövetséges Fehéroroszországgal közös határain - közölte Modris Kairiss, a lett hadsereg Autonóm Rendszerek Kompetencia-központjának vezetője, miután pilóta nélküli repülő szerkezetek több alkalommal is berepültek a NATO-tagállam légterébe. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök levélben fordult Donald Trumphoz. Az üzenetben az ország egyre súlyosbodó légvédelmi hiányosságaira, különösen a ballisztikusrakéta-elhárító képességek kritikus helyzetére hívta fel a figyelmet - számolt be a Kyiv Independent. Cikkük folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Megszólaltak a legnagyobb hazai láncok: erre készülhetnek a magyar vásárlók a zöldség-gyümölcs áfacsökkenés után

Július 1-től jöhet a zöldség-gyümölcs áfa 27-ről 5 százalékra csökkentése, és a kiskereskedelmi láncok már készülnek az átárazásra.

US strikes Iran targets for second time in three days

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

